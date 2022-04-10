談藝／中國水墨畫的象思維

書畫家吳毅與作者合影。(圖皆由作者提供)

對藝術的門外漢來説，一看到「象思維」三個字，馬上就會感覺莫測高深。近年來，每年都有藝術、藝史及藝評家們在研討吳毅老師所提出中國山水畫的象思維論點，並有多篇專題的報導。這些論文對一般人來説，恐因專業術語太多而讓人退避三舍。現想用吳毅老師的身教，如何在教我們書畫的6年間(1989-1995)，將他的象思維觀念一點一滴的傳授給了我們這些對藝術是白紙一張的學生，直到現在我才能稍微了解老師談的「中國水墨畫的象思維」。

★書畫同源 多出外寫生

一開始先學書法 ，毛筆用的是羊毫，因為老師説一定要中鋒用筆，而羊毫是最軟的，等練出來的字有力的時候，再用其他較硬的筆，就沒有任何問題了。老師帶來的長鋒羊毫筆中，我因動作最慢，選筆時只剩最後一支十公分的長鋒大羊毫。再來就是站著懸腕寫大楷，我才發現只有站著寫，才能揮灑自如。另外字帖是秦石鼓文、北魏碑帖，如：爨寶子、張猛龍碑、龍門二十品，還有散氏盤銘…等。後才發現學書法，不是學字的外形，而是它們的骨氣、力道與精神。而字的美醜，老師雖從未談過，卻讓我們多年後能夠以不同於世俗的眼力來評判書畫的好壞。

林深泉瀑。(圖皆由作者提供)

學書法一個月之後，老師就帶我們去附近的一個高爾夫球場寫生。我們説是要學書法，並不會畫畫。老師説：「書畫本同源，書法寫得好，將來就會畫得好。看到甚麼就畫出來，畫不好沒關係。」我對繪畫一竅不通，不像先生一樣，天生就有三維空間的視覺感。但等寫生完後，回到了教室，老師就用我那簡單線條的幾個小坡及旁邊兩、三棵小樹，自認很醜的寫生稿，像變魔術一般，用書法的點和線，一下子變出了氣韻生動的圖畫，交織成了一幅正如中國傳統優雅的山水畫。原來書畫真的同源呢。

書法除了草書，老師沒有教以外，我們學了金石文、甲骨文及篆、隸書，還有瓦當圖像等。繪畫則是自第一次寫生後，老師告訴我們要多去外面寫生。原本我並不會欣賞大自然，以前旅行都是到此一遊而已。但看了老師的示範後，一下子似乎開了竅。和先生開車到新澤西北部山區中尋幽訪勝，心情激動的畫了許多山頭、樹木、小屋；還有從未見過的農場剛收割、大捲大捲像巨輪般的乾草堆。

後來老師帶我們去了新州佈堂(Booton)附近的公園寫生，看到了巨大的岩石、參天的大樹，更看到了樹枝間一鳥巢裡，竟然躺著三個綠白相間像寶石般的鳥爸媽的結晶。另一次到一小溪邊，看到一人在釣魚。正在畫他身邊的樹時，老師説：「眼看到那兒，手就畫到那兒。」我突然想起「我手寫我心」這句話。但想到老師五分鐘就完成一張寫生稿的功夫，那是需要多麼高的天分及多少年的努力才能達成的啊！

飛流萬仞。(圖皆由作者提供)

★「心象」兩字 深思良久

有一次，老師說一定要寫生而不要按照相片來畫，我本想問為什麼？結果在老師帶大夥兒去賓州布希肯洱瀑布(BushkillFall)的途中，路過一個觀景點，大家停下寫生；此時山間雲霧縹緲、涼風徐來、枝葉搖曳，我突有領悟：相片是無法記住這空氣的流動感，而寫生實是心靈感覺的紀錄。難怪後來有一次，在孩子學校後面，畫下被大風呼呼的吹，枝葉似要騰飛而去的幾棵樹時，老師竟在我的稿本上寫下「心象」兩字，讓我深思良久。在瀑布處，我們第一次看到了空靈的山杜鵑，才體會到任何植物在不同的環境中，就會長成不同的形象，而人亦然。老師教我們如何畫瀑布時，大家靜穆地圍在老師的身邊，隨著他手上的線條流動，感受到山水間的靈氣，似乎都集中到了老師的四周。那美好的感覺，讓人終生難忘。

在老師教畫點線時，説到「萬點惡墨」真功夫後，正巧一天經過老師家，便去探望，沒想到他正好在畫瀑布。老師初稿骨幹已畫完，就告訴我在左上半部範圍內隨便畫點，儘管畫就是。我説：「可以嗎？」他説：「沒問題！」結果我不但點了很多點，而且還在樹林之間加了很多小樹叢。後來老師來看時，問：「為什麼上面會成一直線呢？」我過去只學過工程圖學，至此才注意到老師畫中的線條，幾乎都沒有直的，於是緊張地問：「那怎麼辦呢？」老師説：「沒關係！」他用墨及石青隨意揮灑，馬上就把此缺失變成了一條深入林中、迷濛深遠似接天際的小徑。

自此才知藝術不是科學，沒有絕對的對錯，反而是能讓創造力及想象力盡情發揮的一個媒介。後來再看到老師的作品《林深泉瀑》時，恰似又回到了那心情舒暢、盡力畫點的時刻。另外老師1991年的《秋澗潺潺》及《深壑流泉》，也都讓人回想起當時看他畫瀑布時心靈舒暢的感受。

還有一次和老師一起去紐約上州寫生，因為車子拋錨，我們到了下午才抵達，上下山須在一個鐘頭之內完成。急忙趕上山，登上山巔，四周景物盡入眼底。時間緊急，只能粗略寫生。後來看到了老師用墨及丙烯畫的《夢幻湖》，在極短時間內也能記下胸中丘壑，這超絕的觀察力及敏銳的速寫力，實是他超乎常人的天分及一生不斷地努力才能達成的。

1994年到新州一湖畔寫生，湖面上雙人泛舟，遠方楓林色彩亮麗。老師於12年後(2006)完成了《曦麗秋陽圖》並附詩一首：「曦麗秋陽十年前，織夢未成到於今。新州初稿筆已擱，幾秋翻閱已朦朧。五日一石、十日水，何事漫作十二春？鋪天帶綠平常事，畫龍點睛可乘雲。」説明老師12年間（其實是一生）不斷精進，努力不懈，終至有成。

★有使命感 發揚中國畫

1994年老師成立中國現代藝術學會，問師成立主旨？他說，有使命感，認為繼承傳統經典文化且創新的中國畫，應該達到和西洋畫對應交流的地位。當時想：這個使命，可真像攀登一座巍峨的山巔，多麼難達成啊！當時老師帶了三位教授劉曉純、郭全忠及程征來為學生演講。之後郭教授問老師可否看看學生的作品？沒想到老師竟叫我及先生拿出我們的寫生稿給他們看。我從原來一點都不會、當然也沒有自信，到後來受到老師鼓勵，和先生跑了許多地方，最遠到了黃石公園，畫了整整三天還意猶未盡，寫生稿倒是已畫完兩大本了。沒料到郭教授竟説：「吳老師，您怎麼可以教出這用《心》畫畫的學生呢？是不是像我內人一點也不會的人，您也可以教出來呢？這和我們正規的學院教育太不同了。」並問可否錄影，帶回學校作教材。這是第二次聽到有關《心》畫的言論。

老師上課，除了書法與繪畫外，亦會教我們畫理及畫論，並看古代及近代人的作品。書法作品老師曾寫過「天道酬勤」、「天行健君子以自強不息」，還有歐陽修的「學書為樂」…等，同時也教過我們謝赫的六法論。畫家中他提到古代有名的大師：如石濤、青藤、八大及近代的齊白石、黃賓虹、潘天壽…等，讓我們潛移默化中，吸取了傳統文化的精髓。每當老師提出一人名後，我們馬上就盡可能買到那畫家的傳記或畫冊，去找出老師因何佩服他們的特質：如品德、風骨等。因劉海粟大師是老師的恩師，所以海老寫的好幾本書我也全都看了。

另外，老師還會用唐詩三百首裡的詩句來出題：有一次他要我們畫秋景，大家都不會畫，老師便畫了樹葉隨風正飄落的情景，對日後觀察大自然的變化、培養觀察力，有很大的啟發。像畫樹梢時，就會發現樹的向陽性及感受到它們的生命力。雖然老師叫我們練畫100棵樹，至今沒畫完，但卻讓我發現每一棵樹的獨特性及開始欣賞不同季節、不同氣候獨特的美感。他曾説：「冬天，是畫樹幹、樹枝最好的季節，因為沒有樹葉的遮蓋。」老師也讓院中松枝承雪的美景盡皆入畫。還有下雨天，也有它的好處，像初春時節，小草、植物等都需要它的滋潤，才會發芽破土；更不用説雨對亁旱地方的極其珍貴。到黃石公園寫生後，才知道雨都是短暫的，雨過天晴是必然；恰如人生遇挫折一般，一定會否極泰來。老師帶領著我們找到了欣賞大自然的鑰匙，給以後的學習奠定了紮實的基礎。

情一世。(圖皆由作者提供)

★胸襟寬闊 只鍾情藝術

在此也提出發生的一件小插曲，看出了老師寬闊的胸襟。一位學生來向老師學畫幾個月後，自己辦畫展，竟在報上説她全係自學而成。我們為老師甚感不平，老師不但無所謂，還讚此生是很有天分的。我看到了一位真正熱愛藝術、心胸開闊的人，只鍾情藝術，其他一切不計。

1995年我們雖搬到加州，但和老師一直保持聯繫並受教。一次準備去和某位書法家再學書法，將以前的習作拿給他看，他環顧左右説，這像是一位70歲老先生的作品，沒想到是年輕了30歲的我寫的。後來再致電向吳老師請教時，他告訴我，應當「以天地為師」。欣然受教，天地之大、之廣，處處皆吾師了。往後每到一處旅遊，就要求自己至少寫生一張；20多年下來，已累積四大冊寫生稿。

燦爛。(圖皆由作者提供)

2008年去紐約參加老師舉辦的《中國水墨畫美學體系國際研討會》，帶了一本最近的寫生稿想請老師指正時，一位在普林斯頓的同學看後説：「老師對你們比較好。」我問為何？她説：「你們都可臨摹老師好多的稿子。」她不知這些都是以天地為師的產物啊！老師看後説：「一筆一筆寫出來。」感覺老師是在説一步一腳印、腳踏實地的將它們畫出來，抱歉的是，至今仍未完成。

2008年在紐約亞洲協會藝術博物館 開會處，看到了老師巨大的《飛流萬仞》—尼加拉瓜大瀑布及其他幾張畫時，這是第一次看到老師懸掛起來的巨作，氣勢磅礡、氣韻生動，真正令人激賞。亞洲協會本只預備展一個星期，後來拜託老師多借展了一個半月。回來後，突生一念，不知老師是否願意來聖地牙哥 展覽？老師同意後，我去聖地牙哥藝術博物館詢問，策展員説叫我做獨立策展員，替老師寫展覽計畫書。花費五年時間完成後，沒想到該位策展員調職他就，致使功虧一簣。但這也提供了我難得的機會，對老師過去成就及發表的論文，有了全面的了解；對老師高潔的品德也更加佩服。

2014年，當我發掘了聖地牙哥藝術博物館深藏庫房60年、大約200多張的中國畫時，選了40多張山水畫來做演講。會後竟引起了亞洲協會人員極大的振奮，因為從沒人知道有這麼多中國畫的存在。他們為了表達感謝，就問我要甚麼？我就説請我的老師來演講。十個月後，他們真的請到老師來演講，講題為「中國水墨畫的心靈語境」。

2015年3月29日，對亞洲協會講完的第二天，也請老師就同題目對中國藝術愛好者用中文做了一場佳評如潮的演講。會後大排長龍，每一個人都來向老師表達敬佩之意。有一北大的醫師跑來告訴我説，這是他一生中聽過最好的演講之一；好多人來感謝我替他們請來了這麼了不起的藝術大師，到聖地牙哥給予他們一場心靈的盛宴。還有很多人問老師，可不可以搬到聖地牙哥來，他們希望能和老師習畫。

以神為象古今同。(圖皆由作者提供)

★創新前行 達天人合一

先前因要為老師當翻譯，所以對他文章中所提及的各家思想，如老、莊、孔子，還有易經、山海經、黃帝內經及談及的詩詞出處等，都研讀了一遍。然後再看老師的傳統水墨象思維的三大意象隱語：一是氣韻、二是形神、三是筆墨時，領會到老師實際教導我們的是：如何去做一個頂天立地的人。不但要有正氣，且要有高尚的品德、修為和骨氣，最後是要能擁有像南宋陸九淵主張的「吾心即宇宙，宇宙即吾心」的氣概。

而老師的作品，不但繼承了優良傳統文化的薰陶，加上他不斷地思考追溯中華文明的源頭象思維的審美概念，及無間歇的創新前行，終於融合詩、書、畫於一體，並達到了氣韻生動、天人合一的境界。同時他也讓我們看到了一個一生堅持不懈、傳揚中華文化的高潔心靈，孜孜矻矻的為提高中國畫的世界地位而不斷的向前邁進。他不僅僅是希望世界瞭解他個人的藝術，還希望有更多能讓世界欣賞中國文化和水墨之美的藝術家；若西方國家能欣賞及了解東方古老文明的優美藝術文化，世界將會更加包容、祥和與美好。

山水清音。(圖皆由作者提供)

後記：2020年4月，南京的金陵美術館將其四樓專設為吳毅藝術館，同年老師亦成為南京書畫院名譽院長。吳毅老師的藝術象思維審美觀已被中國藝術界了解並推崇。希望此文對一般讀者有所助益，能夠窺知些許中華藝術審美哲學的精髓。