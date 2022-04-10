稅務漫談／持J-1簽證報稅 因身分而異

J-1簽證是外國人來美學習、進修或從事研究工作等的簽證種類，如果在2021年成為稅務居民但仍然持有J-1簽證，那麼在報稅原則上不能再繼續使用1040NR表，而是需要使用稅務居民的1040表。(Getty Images)

讀者問：我是2019年12月10日來美國的，2019年我只待了不到30天，2021年我還是變成了稅務居民對嗎？ 如果我從2021年開始是稅務居民，這是否意味著我現在必須使用1040表格而不是1040NR，即使我在美國沒有任何收入？

答：J-1簽證是外國人來美學習、進修或從事研究工作等的簽證種類，分為學生簽證 、教師簽證、短期訪問學者簽證、受訓人員簽證（trainee）、教授簽證、研究學者簽證、專家簽證、醫師簽證、國際訪問者簽證、政府訪問者簽證、夏令營顧問簽證、換工住宿者（Au pairs）簽證。因此，在J-1的稅務處理上，不可一概而論。

先搞懂稅法自然年

對於J-1簽證持有者在美所得收入的稅務徵收根據簽證分類、原籍國和在美居留時間會有所不同。學生在簽證前五年、教師或受訓人員在簽證前兩年、收入全部由外國雇主支付的特定人士在簽證前四年以非稅務居民（Nonresident Aliens for Tax Purposes）身分填報1040NR稅表，並附上8843表申明報稅 狀態。這裡的「年」即稅法上的自然年，並不指跨年份的連續一年。例如，你即便2019年12月10日才來美，2019年就是你計算年份的第一年。在這段「豁免個人」 （Exempt Individuals）的時期，不受 「實質居住測試」之限，享受稅收協定待遇，且免除社安稅及醫療稅（Social Security and Medicare Tax，統稱為FICA稅）。

學生自簽證第六年、教師或受訓人員自簽證第三年、收入全部來自外國雇主的特定人士自簽證第五年起，根據稅務狀態判定是否轉化成稅務居民。國稅局 在界定居民身分時通常採用兩個測試：一是綠卡測試，即是否擁有永久居留權；二是實質居住測試（Substantial Presence Test）。「實質居住」的定義是：1.本年度在美居住31天及以上；且2.本年度和過去兩年在美天數加權平均達到183天及以上。其計算公式為：本年在美天數＋上一年在美天數的1/3＋再上一年在美天數的1/6。

美中稅務協定減免

J-1簽證在美工作時，可尋求美中稅務協定進行適當的減免。美中稅收協定中的Article 20適用於學生與培訓所得（Students and Trainees）的稅收豁免，其中Article 20（b）針對「由政府、科學、教育或其他免稅組織給予的贈款或獎金（Grants or Awards）」，第20條（c）針對」在任何納稅年度不超過5000美元或等值人民幣的個人勞力所得」，J-1簽證學生若有工資收入收到W-2表可根據Article 20（c）要求5000美元工資豁免。教師等則享受適用於「教學與學術所得」的Article 19優惠待遇，在美累計不超過三年的時間內，若在美科教機構由教學、講學或研究取得的報酬可被免予徵稅。

如果你在2021年成為稅務居民但仍然持有J-1簽證，那麼在報稅原則上你不能再繼續使用1040NR表，而是需要使用稅務居民的1040表，但你仍可享受中美稅收的優惠，具體做法是在1040表第21行其他收入（Other Income）一欄填上「US-China Tax Treaty」和需要從總收入中減去的免稅金額（如－10,000元），並附上8833表（Treaty-Based Return Position Disclosure Under Section 6114 or 7701(b)）向國稅局申明所適用的稅收協定內容。

配偶收入單獨申報

J-1簽證的配偶（J-2 VISA）允許工作，工作收入同樣需要單獨申報，1040NR選擇Other Married Nonresident Alien進行單獨申報。例如，朱女士在紐約某大學持J-1做博士後研究，她先生在紐約市一家媒體做編輯，則2人在2022年6月15日前分別申報2021年個人的收入，如延期可至2022年10月15日。（作者為註冊會計師）