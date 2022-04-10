生活／藍紫金黃鬥艷 陽光下的花園春意鬧

陽光下的花園。（圖皆作者提供）

加州 多野花，但並非隨處可見成片花海，3月初閱讀沙漠野花報告(Desert Wildflower Reports)，文中提及在阿爾文(Arvin)和阿爾文十字架(Arvin Cross)之間的223號公路兩旁現正野花怒放，所刊登的照片中滿是銘黃提琴頸花(Fiddlenecks)、橘紅罌粟花(Poppies)、藍紫羽扇豆(Lupines)和白色爆米花（Rusty Popcornflower），五彩繽紛的花海，十分吸引人。由東灣前往阿爾文單程車程四小時多一點，難以當天來回，但忖度今春雨水不足，在北加看到超級野花秀的可能性不大，還是值得留宿一晚一探究竟。

遍地提琴頸 塗成銘黃色

阿爾文位於加州中谷大城貝克斯菲爾德(Bakersfield)東南15哩處的熊山(Bear Mountain)腳下，自稱是「陽光下的花園」(The Garden in The Sun)。占地4.9平方哩，人口兩萬多，是個十足的農業小鎮，不過也有山景油田位於小鎮下層及其周邊地區。由貝城前往阿爾文途中不單看到許多果園，也看到不少油井。至於阿爾文十字架到底是地名還是真的十字架不得而知，只有到時再說了。

彩色小峽谷。（圖皆作者提供）

來自肯塔基州的喬治·安德魯·理查森 (George Andrew Richardson)，是小鎮最早的移民之一，社區由其子卡爾建立，小鎮卻以其兄弟阿爾文之名命名。阿爾文原先務農並在郵局設立之前以皮卡車傳遞郵件，後開雜貨店，因他性格溫和廣結善緣，亦因加州從未以阿爾文作為地名，他才得以雀屏中選，他的後代至今仍住在鎮上。

車過阿爾文，熊山在望，筆直朝東的公路兩旁漸漸有了模糊的色彩，那是稀稀疏疏的提琴頸和罌粟花，愈往前行色彩愈濃，更遠處成片的提琴頸，硬是將大地基色塗成了銘黃色。未幾彎向東北來到熊山山腳下，山坡上不是尋常的一片翠綠或枯黃，而是如被彩筆塗過的道道黃紫，隨坡起伏流光泛彩，將山的陽剛化為水的陰柔。

細小爆米花 猶如滿山雪

公路右邊靠山，左邊是大片空地，兩旁皆為私人產業，鐵絲網籬連綿不絕，卻擋不住迎面而來的萬紫千紅。在轉彎處的山前空地上，爆米花匯集成河，只有零星的羽扇豆和罌粟花點綴其間。五瓣單瓣的爆米花，中間有五粒突出的黃色花心，整朵花有點像爆開的玉米，也許這就是它得名的由來。花朵非常細小，卻予人雪滿山前的錯覺，足見此處花量驚人。

由於公路右邊色彩濃豔亦方便停車，去時便專注於右邊山景。車行不久，前有一小山坡，金燦燦的罌粟花將它妝成了一道金色長堤，走在上面有如回到了一無牽掛的金色童年。這兒好像是罌粟花的地盤，提琴頸、羽扇豆和爆米花皆退避三舍，不過還是有不識相的小花混雜其中，像是三色鳥眼花(Bird’s-eye Gilia)、紫猫頭鷹火焰草(Purple Owl's Clover)、藍迪克(Blue Dicks)和紫紅色的常見老鸛草(Common Stork’s-bill)，花雖不多但同樣讓人驚豔。

三色鳥眼花。（圖皆作者提供） 常見老鸛草。（圖皆作者提供）

羽扇豆綻放 如藍色溪流

羽扇豆是花中之后。（圖皆作者提供）

再往前有一個彩色小峽谷，兩面峰壁上藍紫競豔，很遠便吸引了我們的目光，到了附近循著遊客腳蹤下到谷底，在谷底中心窪地，羽扇豆和罌粟花匯流成湖，藍色湖水中金光閃耀，美得如夢如幻，可惜鐵絲網籬隔離不能一親芳澤。沿著鐵絲網籬翻過一個小坡，坡底靠近路旁的低處生有許多別處沒有的聖塔巴巴拉黃芪(Santa Barbara Milkvetch)，米色八爪魚似的花朵並不出色。這一帶高低斜坡起伏，羽扇豆如藍色溪流隨坡流轉，很想追著它到山的盡頭，奈何山外還有山，行不得也。

花團錦簇的小山頭。（圖皆作者提供）

駛過一個隘口，忽見路旁有多輛車停靠，趕緊下車觀看。這是多個山頭圍繞的小片平地，山頭羽扇豆和罌粟花開得燦爛極了，奇怪的是周圍不見一人，原來眾人（包括職業攝影 師）都爬到臨近路邊的一個小山坡上獵影賞花去了。小山坡並不高但60度的陡坡令我卻步，先生一馬當先攻頂，然後回頭拉著我上坡。氣喘吁吁登上了頂，上面沿著鐵絲網籬只有一條遊客踩出來的窄徑，放眼望去漫山遍野都是風華正茂的野花，恰似失落的青春夢想，難怪阿爾文自稱是「陽光下的花園」。在此提琴頸、羽扇豆和罌粟花三分天下，爆米花則如天女散花到處留情，誰也搶不了誰的鋒頭。捨不得這一片花團錦簇，也不想回到年華老去的山下，直到眾人都走光了，我倆才拉著手緩步下山。

大地五顏六色 金紫璀璨

223號公路的盡頭連接南北向的58號高速公路，我們往北行駛了一小段，只見層巒疊嶂，遠山嶙峋，近山翠綠，眼前山谷滿是密集盛開的提琴頸，顯得一派金碧輝煌，又是另一種視覺震撼。回到下坡的223號公路，阡陌縱橫的大平原盡入眼底，五顏六色的大地煥發出夢幻光彩，忽見左邊山窪處金紫璀璨，趨前一看才知我們竟然錯過了此一攝影景點。羽扇豆和罌粟花在此平分春色，藍紫和金黃涇渭分明。提琴頸鋒芒盡歛，爆米花銷聲匿跡，代之而起的是一種不知名的小白花，零零落落的未成氣候。這兒的花朵大花色豔，羽扇豆也長得較別處豐潤高大，最高的一株約有二呎，堪稱花中之后。

夢幻大地。（圖皆作者提供）

再度上路忽見前面有一寬大路肩可以暫停，往下一看，有一個白色十字架靜靜地矗立在一堆花岡岩露頭上，這兒離阿爾文只有七哩之遙，難道它就是阿爾文十字架？

當然十字架不會無緣無故出現在這裡。1926 年時通往特哈查皮(Tehachapi)的道路正在修建，內森·帕卡德牧師（Rev. Nathan Packard）覺到應是將教堂搬到戶外陽光之下的時候，他的構想獲得各方支持，得以在當年4月4日在野花盛開的熊山腳下，開始了第一個復活節 日出禮拜。

阿爾文十字架 庇蔭居民

阿爾文十字架。（圖皆作者提供）

1930年，組織者用油田管道製成的十字架取代了原來的木製十字架並安放在現址，因為這兒的花岡岩堆看起來很像聖經中耶穌被釘十字架的地方。到了1954 年共有 8 個教會參加復活節日出禮拜且組成牧師協會。 兩年後鍛造了一個鐵十字架，取代了用油田管道製成的十字架，即是現在看到的18呎高的白色十字架。

直到八零年代穿著整齊的人們都不斷湧向此地參加日出禮拜，風琴小號齊鳴，讚美詩歌響徹山谷，構成一幅美好和平的畫面。近年來老陳凋謝，參加日出禮拜的人數日漸減少，禮拜雖以英語和西班牙語雙語進行，但參加人數往往不及百人，今昔對比讓人不勝唏噓。

1977年12月一場風速接近每小時200哩的巨大沙塵暴，摧毀了整個山坡和野花生機，只留下滿地淤泥，於是 當地居民開始舉辦野花音樂節為鮮花籌款。其後購買了罌粟花和黑麥草種子，以雙翼飛機由梧桐峽谷往北一直飛撒到阿爾文十字架。後經農場要求而停止，一來他們擔心此舉會引入其他雜草，二來好讓野花們自然長回來。

白色十字架造形簡單樸素，背後群峰雲蒸霞蔚，周圍坡地野花開得格外茂盛燦爛，爆米花、提琴頸、羽扇豆和罌粟花齊聚一堂，一如萬頭攢動的聚會人群，熱鬧興奮極了。呎高的羽扇豆和罌粟花分外搶眼，彷彿是無數的烏克蘭難民手持黃藍國旗，仰望等候著上帝的慈愛憐憫和救贖。

復活節將至，回顧九十餘年來，此地經過了幾次戰爭，一場毀滅性的沙塵暴，然而野花死而復生，十字架依然屹立不倒，只是人們拋棄了起初的信仰，不再在陽光下聚會唱詩祈禱。這兩年來的疫情災難尚未善後，戰爭人禍又起，但願這「陽光下的花園」能在十字架的蔭庇下美麗長存。