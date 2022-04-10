新聞眼／月光下的戰火悲歌 盼大愛能撫平傷痛

紀錄片《凜冬烈火：烏克蘭為自由而戰》的海報。

幾個星期前影音串流平台Netflix釋出一部紀錄片，這部長達100分鐘的影片《凜冬烈火：烏克蘭 為自由而戰》(Winter on Fire ─ Ukraine's Fight for Freedom)是烏克蘭於2013年末至2014年初在首都基輔獨立廣場爆發的民權運動影像紀錄，片子上架YouTube 頻道短短三天便累積了超過50萬人次點閱。

此時，正值俄羅斯 入侵烏克蘭邁入第二個禮拜，戰事陷入膠著狀態。上網將這部紀錄片找出來觀看，在凜冽寒風中，不論宗教背景、政治立場，不分男女老幼、年齡職業，烏克蘭人民為了捍衛民主與人權，走出溫暖的家，從四面八方蜂擁集結。獨立廣場上象徵蔚藍天空與成熟金黃麥穗的藍黃旗海飄揚，參與抗爭的學生對著鏡頭說：「我們夢想著更美好的未來。」 純真的臉上有著堅定對前景充滿希望的微笑。誰也沒料到原本和平示威活動，後來會演變為暴力血腥衝突，長達三個月的這場抗爭共有將近兩百人喪生，還有65人失蹤，傷者人數更遠高於此。

爭取民主自由 付出代價

紀錄片是對一個時代的觀察，最後雖然當權者遭國會罷免流亡俄羅斯，然而迎接在前頭的卻是更多的戰爭與衝突，之後10年間又爆發了克里米亞半島危機、頓巴斯戰爭及目前的俄羅斯全面入侵之戰。烏克蘭因為地緣關係夾在歐洲與俄羅斯之間，似乎天生註定了多災多難的命運，但是強悍的烏克蘭人民不退縮，屢次向世人展現了追求自由民主的決心與意志力。

俄羅斯侵烏之戰開始沒多久媒體便披露，有許多居住海外的烏克蘭人紛紛返回家鄉穿上戎裝，準備對抗侵略者為祖國奮力一戰。他們全民皆兵，捨我其誰挺身而出，團結一致抵禦外侮，英勇的行為及無私的民族情懷，隨著媒體放送至全球各個角落，令觀者動容，於是有了後續歐美及世界各國實質與精神上的支援，令原先可能一面倒的局勢有了翻轉的可能。

同樣的戲碼如果發生在海峽兩岸，局面會有甚麼不同嗎？是不是也會有散落在世界各地的台灣人民放下一切回到家鄉，不分黨派與利益，同仇敵愾傾所有力量投入保家衛國行列背水一戰？

有人說：今日烏克蘭，明日台灣。這場戰事的結局不僅決定一個國家的命運，也將左右東西方霸權未來區域勢力消長及民主運動的版圖，因此特別牽動人心。基輔獨立廣場的一座革命紀念碑，上頭掛著的照片有著示威者燃燒輪胎，並向防暴警察投擲鵝卵石的畫面。令人想起曾經發生的許許多多民主自由抗爭運動，包括六四天安門廣場上在坦克車前螳臂擋車震撼全世界的英勇身影，還有台灣解嚴後的野百合學生運動。當年身為一個初出茅廬的菜鳥記者，見證了在中正紀念堂熱血沸騰、慷慨激昂的學運，廣場上擠滿了密密麻麻學生，他們舉著「我們怎能再容忍七百個皇帝的壓榨」白布條，輪流陳述對於當權者的改革訴求，場面激情壯觀。

權利從來不會平白從天而降，付出代價爭取來的自由、民主顯得無比珍貴。

30年前蘇聯帝國崩解，做為世界最早成立、實力最雄厚的共產國家正式走入歷史，當時烏克蘭第一個投票表決脫離蘇聯宣告獨立。這幾天新聞媒體不斷播放烏克蘭人民不畏懼強權威逼恐嚇的掠奪殺戮，拿起槍桿義無反顧為保衛家鄉勇敢踏上戰場。全球無數企業商家包括迪士尼、蘋果、Google、YouTube、星巴克、麥當勞等，開始採取退出市場、禁止販售等等對侵略者的經濟制裁。

都說商人無祖國，這次這些大大小小商人卻選擇站在連自己祖國都不是的國家一邊，串聯起了有史以來全世界針對單一國範圍最廣、規模最大的經濟孤立封鎖行動。是侵略者的野心與殘酷激起了大家同仇敵愾的決心，也是為被入侵者捍衛家園的勇氣、堅 毅不屈及不畏犧牲的英雄式正面迎擊所感動，讓我們見識到國際社會團結一致以實際行動，共同譴責抵制、伸張正義的歷史性篇章。

做個了斷 無懼俄國開戰

俄烏戰爭揭開序幕時，一位烏克蘭示威者面對記者採訪提到，他們過去八年每天都生活在俄羅斯入侵的惡夢中提心吊膽，「如今真的發生，反倒不害怕了，終於可以正面迎擊做個了斷。」語氣一派瀟灑無懼。

從人類有歷史以來，一場場燒殺掠奪、殘忍血腥的爭戰便不曾間斷，家庭破碎、骨肉離散、生離死別的悲劇與傷痛不斷重複上演。2020年開始與病毒纏鬥對抗的百年大疫才剛剛露出勝利曙光，人類便將槍口對向自己。看到新聞影片中煙硝四起、烽火連天，處處斷壁殘垣，驚恐的婦女孩童啜泣奔逃。打敗人類的從來都不是瘟疫、病菌，而是傲慢自大、藐視生命的無知冷酷。

戰事如今進入第二個月，情勢依舊瞬息萬變、渾沌不明，未來走向如何、還會有多少犧牲傷亡尚在未定之天。戰火之下，有侵略者的無情殘暴，也有不少彰顯人性光輝的溫暖時刻，一名烏克蘭婦女受託帶著陌生人的孩子，跨越邊境逃到鄰國和小孩的母親會合，見面後兩個完全不相識的女性激動相擁而泣；緊鄰烏克蘭的羅馬尼亞、波蘭將飯店、商場改建為收容所，張開雙臂接納倉皇逃離家園的男女老幼難民，提供棲身之處，幫助他們度過難關。

台灣插畫家幾米深具啟發性的繪本《同一個月亮》是少數觸及戰爭議題的童書作品，以簡單的文字、豐富寓意的插畫，表達最深沉無奈又溫暖療癒的情感。書中小男孩每天站在窗前望著天上的月亮，等待前方戰場父親的歸來。其間腳掌為鐵釘所傷的獅子、牙齒被鋸斷的大象和中箭的鶴鳥來到他面前，小男孩的溫柔撫慰了受傷的動物。最後，終於迎來遭受無情砲火摧折犧牲一條腿的軍人父親返回家園，一家人相擁。他們仰望天上散發皎潔柔和光芒圓月，男孩說：「我每天看著月亮想你。」爸爸回答：「我也是每天看著月亮想你們。」

「那是同一個月亮嗎？」小男孩問。「是的，同一個月亮。」爸爸回。

這時書頁上彩繪的是兩架飛機，一顆顆炸彈正從機翼旁如雨般落下，空氣裡瀰漫一股肅殺冷冽。對比首頁，夜空中明月相伴，畫面上兩隻展翅自由翱翔的雁鳥，氛圍祥和寧靜。相同的月亮，截然不同的意象。整本書讀完之後有一股淡淡的愁緒及深沉的觸動，尤其遠方一場戰事正處於進行式的當下。

看到網路一幀圖片，月亮穿過基輔第聶伯河附近的森林，遠處天邊星子閃爍，水面平靜無痕恍若一面光亮的藍色鏡子，映照靜謐月色。我們抬頭仰望的，是同一個月亮嗎？希望有一天，和平無需流血流淚才能獲得，無私大悲的愛能撫平一切傷痛。月光一如既往照亮所有黑暗。