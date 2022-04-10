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移民專頁／NIW和EB-1B申請類別不同 不會混淆

耿婷律師主答
移民申請獲批的快慢並不取決於遞件的先後，受案件類型及申請人的個案材料等諸多因素因響。(Getty Images)
移民申請獲批的快慢並不取決於遞件的先後，受案件類型及申請人的個案材料等諸多因素因響。(Getty Images)

讀者問：

我共遞交了兩個移民申請，一個是國家利益豁免（NIW），另外一個是特殊人才第二類（EB-1B）。NIW中間被要求補充材料（RFE），所以到2021年7月才approve。EB-1B在2021年8月被approve。這個時候我就有過懷疑，是不是移民局把我的NIW和EB-1B搞混了。

我在2021年9月遞交了I-485，結果移民局把我的I-485轉到了NSC。當年9月，我收到了combo card。我知道現在移民局處理有延遲，想把我的I-485 link到了NIW的I-140上去。有沒有可能自動把我的EB1B I148 link到NIW的I-140上？不知律師有沒有什麼建議，如何確認？

答：

如果你遞交的NIW 和EB-1B申請是分別遞交，且有各自的收據號（Receipt Number）， 移民局極少有可能將兩個申請搞混。因為移民局是按照I-485第4頁上Part 2裡第2、3個問題中填寫的I-140收據號碼和優先日期來審理你的案子，而不是按照申請人的姓名和遞交I-140時間的先後來決定你的綠卡排期是否已經排到。至於案件獲批的快慢也並不完全取決於遞件的先後，不同的案件會分配給不同的移民官處理，審理進度取決於案件類型、具體辦案人的審理風格和案件量以及申請人的個案材料等諸多因素。

NIW和EB-1B是兩個不同類別的申請，如果你遞交的I-485 Part 2裡第2、3個問題填寫的是你EB-1B的收據和優先日期，移民局是不會自動將你的I-485鏈接到NIW上的。如果你的I-485目前還在正常的審理進度內（normal processing time），建議你不用擔心，耐心等待就好。

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