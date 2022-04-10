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移民專頁／若亟需EAD卡 可請移民局加急審理

耿婷律師主答

讀者問：

我的I-485交了快6個月了，combo卡還沒有拿到。請問TSC一般多久能夠拿到combo卡？我著急用EAD。

答：

根據移民局官網最新公布的審理時間（processing time）,基於I-485的combo卡的正常審理時間在8.5 至12個月之間。如果你的申請在此期間，則屬於正常的審理進度。

如果你有緊急原因需要盡快獲得EAD卡，可以單獨就pending的I-765 EAD申請要求移民局加急審理(Expedited Request)。請求移民局加急審理時，申請人需要證明符合以下一種或幾種情況：1. 如果申請沒有及時審批，會給公司或個人造成嚴重的經濟損失；2. 出於緊急情況和緊急人道主義原因；3. 非營利組織為了促進美國文化和社會利益請求加急審理；4. 為了美國政府的利益要求加急審理，例如美國國防部勞工部、國土安全部等聯邦機構等要求緊急處理，或出於其他公共安全或國家安全利益做出的加急審理的要求；5. 為了改正移民局先前的錯誤。

以第一條嚴重經濟損失的理由提出加急審理的申請時，申請人除了要提供會遭受嚴重經濟損失的證明文件，還要證明申請人無法承受移民局的正常審理時間會給申請人帶來的經濟損失。此外，當前形勢下，如果你能證明你的工作會直接或間接對抗疫有所幫助的話，申請成功的機率會大很多。

移民局 勞工部 國防部

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