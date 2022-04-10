紙上播客 / 從烏克蘭逃離戰火 中國留學生線上復課

滯留在哈爾科夫的100多名中國留學生，在火車站等待乘車離開。(曹韶提供)

烏克蘭 戰火紛飛之際，根據中國媒體報導，至少有七架專機曾接送中國留學生 回國。撤離的長路，他們都是如何度過的？路上都看見了、經歷了什麼？

烏克蘭哈爾科夫國立大學醫學 院的大一學生曹韶，就是登上撤僑包機、暫時返回中國的留學生之一。3月15日是她在山東濟南隔離酒店住宿的第五天。戰爭中斷了她在烏克蘭當地的留學生活，卻沒有中斷她的學業。那天她剛剛收到通知，解剖課的老師復課，給她和同學上了俄烏戰火之下的第一堂網課。

由於戰火的影響，不確定什麼課程會什麼時候恢復，但有課上的當下，曹韶與她的同班同學基本都出勤了。唯一不同的，可能就是同學們都回到了自己的國家，有在德國、土耳其、蘇丹、非洲等的同學，紛紛跨時區上課。

曹韶2021年九月才剛到烏克蘭唸書，待了半年就遇到了戰火。開火後不久，中國社群媒體微博上流傳著一段駭人的影片，顯示位於哈爾科夫市中心的一棟政府大樓被砲彈擊中。這個烏克蘭的第二大城市，在開戰第一周便遭到猛烈密集的砲擊。

見情況不妙，曹韶當日就投靠了同樣在哈爾科夫的叔叔，躲在了他家的防空洞。那幾天，曹韶親眼見證戰爭的無情：天空出現傘兵、砲擊聲音此起彼落、同學驚慌哭泣、凌晨無法入眠。

曹韶在開火後投靠人在哈爾科夫的叔叔家，遠方的砲彈把天空都照亮。(曹韶提供)

曹韶了解到，她離開之後，大學的學生宿舍也被炸掉，在導彈的轟擊之下，玻璃全碎。這一殘酷的戰爭現實，也給了本來猶豫要不要先留下觀望情勢的一部分留學生立刻離開的理由。

隨著哈爾科夫的情勢愈發嚴峻，曹韶決定動身先離開城市，與她同行的還有在哈爾科夫讀書的100多位中國留學生。

戰亂之下 感受人情冷暖

離開的那一天，曹韶一大早就到了哈爾科夫火車站，與人潮共同等待晚上九點開出的列車。現場人擠人，購票系統已不再正常運作，列車員基本上都讓民眾免費乘車。

戰亂之下，曹韶也感受到了人情冷暖。雖然遇到了自私堅持不讓座、斤斤計較的同胞，也不乏被一些暖心行為感動：等待上車期間，雖然烏克蘭本地列車員為了保護本國民眾，先讓烏克蘭人上車，但是後來也順利把所有的國際學生安排到車廂裡，讓從哈爾科夫出發的一百多位中國學生都順利離開。

一旦離開了哈爾科夫，路程便相對平安，雖然整個撤離之路前後有三天之久。曹韶一行人先是從哈爾科夫坐了15個小時火車到達敖德薩，之後再搭大巴到達摩爾多瓦，再乘坐另一輛大巴到達羅馬尼亞，在那等待大使館安排的回中國包機。

此外，旅烏華人的熱心也讓曹韶很受感動。到達羅馬尼亞之後，經歷了舟車勞頓的中國留學生，不少打算在附近購買換洗衣物。但是，當地的中國商人都堅持不收留學生的錢，讓他們免費拿需要的衣物，叮囑他們把愛心傳遞下去。

雖然烏克蘭情勢仍在水深火熱之中，曹韶還是希望下半年戰火能停歇，讓她能回去烏克蘭上課。她坦言，畢竟是攻讀六年的醫學專業，不可能完全透過網課，希望有朝一日回到校園，面對面上實體課。但在那之前，曹韶只好留在中國靠網課維持課業。