我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上海一養老院爆發疫情 多名老人死亡

台本土確診屢創新高 醫師預估17天後將單日破萬

星座／4月10日到4月16日 巨蟹完美一周 雙子財運不錯

科技紫微網

4月10日至4月16日，12星座運勢如何呢？

牡羊座 總運指數：★☆☆☆☆

缺乏熱情的一周，不管是面對愛情還是事業，你都有些提不起勁，生活進入渾渾噩噩的節奏。

需要多給自己加油打氣，才能增添一些向前的動力。

幸運色彩：草根白

速配星座：天秤座

貴人星座：雙魚座

金牛座 總運指數：★★★☆☆

感情的事勉強不得，給彼此一些時間才能找到最適合兩人的相處方式；工作不可太急躁，慢

工才能出細活；財運可望找到突破點，要好好把握機會。

幸運色彩：蘑菇灰

速配星座：金牛座

貴人星座：摩羯座

雙子座 總運指數：★★★★☆

運勢不錯的一周，感情上呈現浪漫的色調，心愛的人能感受到你對其充分的信任；工作表現

平平，不過財運不錯，謹慎投資會有不少收穫。

幸運色彩：松石綠

速配星座：天秤座

貴人星座：水瓶座

巨蟹座 總運指數：★★★★★

這一周可以用完美形容，不僅是你對人對事要求完美，還有就是經過你手的事情通常也能趨

於完美。

幸運色彩：深海藍

速配星座：牡羊座

貴人星座：水瓶座

獅子座 總運指數：★★★☆☆

「自由」會是你這一周持續不變的關鍵詞，比起兩個人在一起，你更享受一個人的時光。可

望透過旅行的方式脫離世俗與現實壓力。

幸運色彩：茄皮紫

速配星座：牡羊座

貴人星座：巨蟹座

處女座 總運指數：★★☆☆☆

玩心太重，是你這一周正事總是做不好的主要原因。壓力大時偶爾需要放鬆，但放鬆過度便

是放縱。務必減少休閒娛樂活動，讓自己收收心。

幸運色彩：番茄紅

速配星座：巨蟹座

貴人星座：摩羯座

天秤座 總運指數：★★★☆☆

過去失敗的經歷，會成為你本周遭遇的最佳提醒。雖然會勾起你一些不愉快的記憶，但教訓

歷歷在目，會讓你清楚知道此事怎樣做最好，讓你輕鬆獲得成功。

幸運色彩：月光藍

速配星座：金牛座

貴人星座：處女座

天蠍座 總運指數：★★★★☆

本周你會獲得「良好心態」這枚致勝法寶，哪怕會遇到一些讓人感到懊惱的麻煩事，你也能

順利克服過去，最終為生活留下精采。

幸運色彩：珍珠白

速配星座：射手座

貴人星座：水瓶座

射手座 總運指數：★★☆☆☆

刺蝟形象本周將成為你的寫照，小心人際關係出現裂痕。身邊的人稍不如你的意你就會炸毛

，其中戀人和朋友最易成為被你刺傷的首要對象。

幸運色彩：墨玉綠

速配星座：天蠍座

貴人星座：水瓶座

摩羯座 總運指數：★★★★☆

本周你常常會扮演一位快樂使者，不僅因為你常常會把燦爛的笑容掛在臉上，還時常能有幽

默的言語給他人帶來歡樂。

幸運色彩：丁香紫

速配星座：處女座

貴人星座：水瓶座

水瓶座 總運指數：★★★☆☆

本周最受好運眷顧的是愛情，最為不幸的則是事業學業。千萬不能因為搞曖昧、談戀愛就耽

誤了工作學習。

幸運色彩：富貴紅

速配星座：射手座

貴人星座：摩羯座

雙魚座 總運指數：★★☆☆☆

本周你會渴望平淡的生活，因為在混亂無緒與奔波的雙重夾擊下，你漸漸感到有些吃不消。

家中溫暖的床將成為讓你感到最為舒適與不願離開的地方。

幸運色彩：瑪瑙紅

速配星座：射手座

貴人星座：水瓶座

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

指數 投資

上一則

醫藥短波／死前900秒 過去一生會像電影般飛速閃過腦海？

下一則

旅遊／悠遊克羅埃西亞「16湖公園」 山水壯闊

延伸閱讀

3月30日星座運勢 巨蟹別犯粗心 摩羯財運良好

3月30日星座運勢 巨蟹別犯粗心 摩羯財運良好
星座／3月27到4月2日 金牛私兼顧 天秤貴人指點

星座／3月27到4月2日 金牛私兼顧 天秤貴人指點
星座／3月20日至3月26日 巨蟹關心老友 射手結交網友

星座／3月20日至3月26日 巨蟹關心老友 射手結交網友
星座／3月13日至3月19日 雙子扮演軍師 處女感情得意

星座／3月13日至3月19日 雙子扮演軍師 處女感情得意

熱門新聞

美國大學裡學習中文的學生在減少。(Getty Images)

封面故事／先熱後冷…學生逐漸減少 中文教學遇困境

2022-04-03 14:54
契莫科夫斯基表示，看到家鄉的其他青壯年男性無法離開，讓他感到愧疚且難過萬分。（Getty Images）

拿美國護照逃離烏克蘭 男星：車上只有我是男的、好丟臉

2022-04-03 10:27
美國一些特許學校推廣中文教學很成功，也成為學校吸引學生的優勢項目。圖為前第一夫人米雪兒歐巴馬參觀華府育英學校小學的普通話教學。 (Getty Images)

封面故事／美國孩子學中文 知難而退？

2022-04-03 13:09
專家表示，在合理的條件下，傳統帳戶和羅斯帳戶在經濟效果上是相同的。(Getty Images)

稅務漫談／傳統vs.羅斯 退休帳戶怎麼選？

2022-04-03 02:11

醫藥短波／死前900秒 過去一生會像電影般飛速閃過腦海？

2022-04-03 20:11
租屋常見糾紛，有時房客的抱怨不見得沒道理。房東若能找到合適的專業人士協助處理的話，取得雙贏結果。(Getty Images)

地產迷思／房東不在場的租屋糾紛 雙贏並不難

2022-04-03 02:10

超人氣

更多 >
華裔花滑明日之星 16歲劉美賢宣布退役

華裔花滑明日之星 16歲劉美賢宣布退役
楊洋「且試天下」扮貴公子 網酸女主角趙露思丫鬟造型

楊洋「且試天下」扮貴公子 網酸女主角趙露思丫鬟造型
俄羅斯美味大螃蟹跌到半價 吃還是不吃？

俄羅斯美味大螃蟹跌到半價 吃還是不吃？
張庭、林瑞陽3年賺91億 違法傳銷遭中國罰沒2千萬

張庭、林瑞陽3年賺91億 違法傳銷遭中國罰沒2千萬
供不應求…紐約房租飆漲 屢見加價爭搶

供不應求…紐約房租飆漲 屢見加價爭搶