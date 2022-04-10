星座／4月10日到4月16日 巨蟹完美一周 雙子財運不錯

4月10日至4月16日，12星座運勢如何呢？

牡羊座 總運指數 ：★☆☆☆☆

缺乏熱情的一周，不管是面對愛情還是事業，你都有些提不起勁，生活進入渾渾噩噩的節奏。

需要多給自己加油打氣，才能增添一些向前的動力。

幸運色彩：草根白

速配星座：天秤座

貴人星座：雙魚座

金牛座 總運指數：★★★☆☆

感情的事勉強不得，給彼此一些時間才能找到最適合兩人的相處方式；工作不可太急躁，慢

工才能出細活；財運可望找到突破點，要好好把握機會。

幸運色彩：蘑菇灰

速配星座：金牛座

貴人星座：摩羯座

雙子座 總運指數：★★★★☆

運勢不錯的一周，感情上呈現浪漫的色調，心愛的人能感受到你對其充分的信任；工作表現

平平，不過財運不錯，謹慎投資 會有不少收穫。

幸運色彩：松石綠

速配星座：天秤座

貴人星座：水瓶座

巨蟹座 總運指數：★★★★★

這一周可以用完美形容，不僅是你對人對事要求完美，還有就是經過你手的事情通常也能趨

於完美。

幸運色彩：深海藍

速配星座：牡羊座

貴人星座：水瓶座

獅子座 總運指數：★★★☆☆

「自由」會是你這一周持續不變的關鍵詞，比起兩個人在一起，你更享受一個人的時光。可

望透過旅行的方式脫離世俗與現實壓力。

幸運色彩：茄皮紫

速配星座：牡羊座

貴人星座：巨蟹座

處女座 總運指數：★★☆☆☆

玩心太重，是你這一周正事總是做不好的主要原因。壓力大時偶爾需要放鬆，但放鬆過度便

是放縱。務必減少休閒娛樂活動，讓自己收收心。

幸運色彩：番茄紅

速配星座：巨蟹座

貴人星座：摩羯座

天秤座 總運指數：★★★☆☆

過去失敗的經歷，會成為你本周遭遇的最佳提醒。雖然會勾起你一些不愉快的記憶，但教訓

歷歷在目，會讓你清楚知道此事怎樣做最好，讓你輕鬆獲得成功。

幸運色彩：月光藍

速配星座：金牛座

貴人星座：處女座

天蠍座 總運指數：★★★★☆

本周你會獲得「良好心態」這枚致勝法寶，哪怕會遇到一些讓人感到懊惱的麻煩事，你也能

順利克服過去，最終為生活留下精采。

幸運色彩：珍珠白

速配星座：射手座

貴人星座：水瓶座

射手座 總運指數：★★☆☆☆

刺蝟形象本周將成為你的寫照，小心人際關係出現裂痕。身邊的人稍不如你的意你就會炸毛

，其中戀人和朋友最易成為被你刺傷的首要對象。

幸運色彩：墨玉綠

速配星座：天蠍座

貴人星座：水瓶座

摩羯座 總運指數：★★★★☆

本周你常常會扮演一位快樂使者，不僅因為你常常會把燦爛的笑容掛在臉上，還時常能有幽

默的言語給他人帶來歡樂。

幸運色彩：丁香紫

速配星座：處女座

貴人星座：水瓶座

水瓶座 總運指數：★★★☆☆

本周最受好運眷顧的是愛情，最為不幸的則是事業學業。千萬不能因為搞曖昧、談戀愛就耽

誤了工作學習。

幸運色彩：富貴紅

速配星座：射手座

貴人星座：摩羯座

雙魚座 總運指數：★★☆☆☆

本周你會渴望平淡的生活，因為在混亂無緒與奔波的雙重夾擊下，你漸漸感到有些吃不消。

家中溫暖的床將成為讓你感到最為舒適與不願離開的地方。

幸運色彩：瑪瑙紅

速配星座：射手座

貴人星座：水瓶座

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