旅遊／烏克蘭雙城敖德薩、利沃夫 願倖存於戰火中

「黑海明珠」敖德薩港口。（圖均為作者提供）

第聶伯河在烏克蘭 境內奔湧1200多公里，饋贈了世界面積最大的黑土地，使烏克蘭有「歐洲糧倉」的美譽。我們坐火車漫遊烏克蘭，穿過無際的大平原、彩色的麥田、向日葵田，領略到這個東斯拉夫文化起源地的遼闊豐饒。

敖德薩 黑海唯一明珠

敖德薩（Odesa）是烏克蘭面向黑海的門戶，最早是古希臘殖民地，相繼被哥特、匈奴、韃靼等不同民族占領。葉卡捷琳娜二世為爭奪黑海的霸權，發動土俄戰爭，1789年從土耳其手中奪取卡吉貝伊，改名敖德薩，作為新占領地區的首府。法國大革命後流亡俄國的第五代黎塞留公爵被任命為敖德薩第一任總督，11年間將敖德薩營造成自由貿易港和時尚之都。

2014年烏克蘭痛失克里米亞，敖德薩成為唯一的「黑海明珠」。我們乘坐快艇遊覽黑海，港口碼頭正緊鑼密鼓地裝船，運出烏克蘭農產品。

波將金台階因為同名電影而出名。（圖均為作者提供）

海濱大道西端是「波將金台階」。波將金公爵是葉卡捷琳娜女皇的寵臣，從土耳其手中奪取了這片土地。樸素的大階梯建於19世紀，將高處的市區直接通到港口，站在頂部能眺望敖德薩灣。1925年蘇聯電影大師愛森斯坦執導的黑白無聲電影「戰艦波將金號」中，有一幕軍隊向台階上的平民開槍，慢鏡頭追拍一輛嬰兒車一階一階地掉下台階；這是電影史上「蒙太奇」美學的開山之作，波將金台階因此出名。

文學搖籃 有巴別爾雕像

城裡是歐洲新古典風格建築，芭蕾舞劇院富麗堂皇；敖德薩市政廳是新古典風格，曾是總督府、蘇聯的市黨委府。傑里巴斯大街「The Passage Mall」購物中心1899年建成，建築外立面全部裝飾華麗的浮雕石像，玻璃屋頂自然採光，是敖德薩最有價值的文化古蹟之一。

敖德薩歌劇舞劇院富麗堂皇。（圖均為作者提供）

文學博物館有24個大廳，200多年來有300多位作家在敖德薩定居創作。普希金在此創作「葉甫蓋尼‧奧涅金」，廣場上有普希金塑像，寫著「普希金，敖德薩的公民」，其實普希金在敖德薩只住了1年多。1894年生於敖德薩的作家扎伊克巴別爾，以出色的描寫技巧和別具一格的構思，留下許多令人激賞的文字；小說集「敖德薩故事」中一個個猶太黑幫大佬們精采的江湖往事，把百年前的敖德薩生活描繪得活色生香。巴別爾被認為是繼卡夫卡之後又一位給予世人震撼和啓迪的猶太作家；1940年他被誣告為間諜，遭祕密槍殺。70年後他的坐像立在朱可夫大街。

敖德薩的普希金故居和雕像。（圖均為作者提供） 猶太裔敖德薩作家巴別爾，被槍殺70年後才立的雕像。（圖均為作者提供）

利沃夫 世界文化遺產

我們從敖德薩坐火車到烏克蘭西部城市利沃夫，這裡離波蘭邊境 僅70公里。火車站建築雍容大氣，在車站前坐有軌電車去老城，利沃夫城市結構和建築是歐洲和近東各地的建築和藝術的融合，與基輔、敖德薩有不同的氛圍和氣息。

各民族文化、傳統與宗教交匯之下，利沃夫具有深厚的文化積澱，1998年入選世界文化遺產。受西鄰波蘭、立陶宛、奧地利的影響，利沃夫帶有明顯的非斯拉夫、多元印記，有很多天主教徒，對東正教的俄羅斯文化缺乏認同感。

利沃夫市有許多天主教堂。（圖均為作者提供）

沙俄與前蘇聯在烏克蘭推行同化政策，推廣俄語壓制烏克蘭語，在文化、生活習俗等方面實行俄羅斯化；然而烏克蘭畢竟是大國，同化政策並不成功，沒看到俄語標誌，本地人只說烏克蘭語。

石塊路貫穿利沃夫老城區，達尼洛大公騎馬青銅像英姿勃發，這位建城者佇立鬧市，日日同市民相伴。走到烏克蘭最著名詩人、「民族的靈魂與良心」舍甫琴科紀念塑像旁，有一方寬碑浮雕，介紹他的作品有史詩般的影響力。

利沃夫詩人舍甫琴科紀念塑像和民族復興浪潮紀念碑。（圖均為作者提供）

哥德、巴洛克、文藝復興與羅馬式的建築群散發著濃濃的藝術氣息，走進市政廳，迎面是一堵五彩繽紛的玻璃畫牆。爬上市政廳鐘樓頂俯瞰，老城圍繞高堡山建造，保留了中世紀城市的經典樣式，以市政廳所在的市集廣場為中心，各大教堂、街道和商業區、居民區簇擁在四周一圈圈展開。半山腰留有幾段老城牆殘跡，該是利沃夫年代最久的遺跡了。

利沃夫街景。（圖均為作者提供）

市政廳周圍有40幾棟古建築被列為保護區。利沃夫曾經以波蘭人為主體，一些老字號店鋪是波蘭人開的，門牌6號曾是波蘭國王行宮，門牌24號是彼得大帝行宮；不顯眼的門面，內裡大有乾坤。二戰利沃夫淪陷期間，波蘭裔管道工索哈熟悉利沃夫市地下排水管道，用管道掩藏了一大群猶太難民長達14個月，勝利後全部獲救，一位當時是孩子的難民把故事記錄下來，得以傳世。

波炎家族 與中國結緣

利沃夫有115座教堂：老城中心的天主教拉丁大教堂內部有精美的壁畫；希臘天主教道明會教堂19世紀建成，有巴洛克風格醒目的拱頂；建於1365年的亞美尼亞教派的聖母升天教堂最古老，內部的壁畫、彩色玻璃有獨自的內容與風格。

波炎（Boim）家族小堂（類似祠堂）外牆因火災被熏黑，外牆和內部有密集的宗教雕塑壁畫，非常精美。族人梅赫爾波炎出生於利沃夫，天主教耶穌會傳教士，1645年被派往中國，適逢明清鼎革之際，欲進內地而不得，只能在海南、廣西、雲貴傳教，中文名卜彌格。

波炎家族小堂留下利沃夫與中國的結緣紀念。（圖均為作者提供）

1651年，卜彌格受明永曆皇太后之託，出使羅馬、上書羅馬教皇和耶穌會總長，以求得到羅馬教廷和歐洲天主教勢力對永曆朝廷的援助，奔波歐亞7年往返未果。1658年卜彌格又去中國，已經改朝換代，他只能徘徊於中國邊境，貧病交加，次年8月歿於廣西與交趾的邊境，享年47歲，留下「中國地圖冊」、「中國植物志」、「中國醫藥概說」等著作。他生前用精確陀螺儀繪製地圖，是將中國地圖帶到歐洲的第一人，這些地圖現在保存於法國博物館，也有讓利沃夫和中國有了不解之緣。

我們在烏克蘭旅行時，戰爭只發生在東部偏遠地區，其他城鄉依然太平，公共交通方便，自由行很安全。最大的收穫是每天都在雍容華貴的歌劇 院，欣賞世界水平的芭蕾舞、歌劇或音樂會，票價僅5到20美元。歌劇院是每座城市最華麗的建築，場場滿座，必須提前買票。

在歌舞劇院欣賞芭蕾舞劇。（圖均為作者提供）

最近我看新聞時，不只擔心烏克蘭人民，也擔心數百座華彩雍容的教堂，其中彼切爾洞窟修道院、聖索菲亞大教堂分別入選世界遺產，千萬不要毀於戰火；我彷彿還坐在歌劇院的包廂裡欣賞芭蕾舞劇，觀看場面宏大的歌劇，女子指揮交響樂隊好有魅力……旅途中的記憶迅速釋放，我感到深深的憤怒和無力，唯有祈願上蒼保佑生活在遠方的烏克蘭人。

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