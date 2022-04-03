旅遊／黃石公園中最愛拉馬爾山谷 流連賞野牛、尋狼群

拉馬爾山谷野牛成群。（圖均為作者提供）

2021年夏天，我們有機會遊覽黃石國家公園，度過了難忘的五夜六天。到過黃石的人，無不驚嘆其地貌之豐富，尤其間歇噴泉和色彩斑斕的溫泉是黃石的標誌。而我更鍾情於拉馬爾山谷（Lamar Valley），在谷中流連兩日，意猶未盡。

四野茫茫 野牛成群

從猛獁象旅館 開往拉馬爾山谷，路邊低矮的紅柳叢生，戈壁灘延伸到遠方。漸漸地，地上的小石子不見了，植被也有了變化，野草與紅柳間雜；團團白雲飄浮，在起伏的山巒上投下陰影，光影交替變幻，我們如同行於童話世界。

進了拉馬爾山谷，地勢開闊。偶爾有體格頗大的美洲野牛穿行馬路，或悠哉悠哉地在路上行走；路兩旁不時見到野牛群，有不少遊客坐在那兒近距離觀看。生平第一次看到野牛自由自在地漫步、在水邊嬉戲，聽到牠們低沉的吼叫聲，我感到很震撼，也不免好奇：牠們的生活是否無憂無慮？那碩大的腦袋會想些什麼呢？感謝黃石這個天然的動物保護場，讓北美洲最大的野牛群和麋鹿群棲息在這個山谷。

近距離看野牛。（圖均為作者提供）

看著看著，我脫口而出：「天蒼蒼，野茫茫，風吹草低見牛羊。」雖然詩中描寫的地區和景色不同，野牛也非牛羊，但那蒼茫遼闊的意境多麼相似，讓我心中湧起強烈的感動，感嘆自然的和諧美好和人類的渺小。

高山流水 風光迷人

再往前開，野牛蹤影漸稀，遊客也越來越少。蘇打巴特溪沿路流淌，清澈見底，我們來到河邊，見一對遊人放了兩把摺椅在河中淺灘上，悠然地坐在那兒，「宛在水中央」，真是會享受自然的人！孩子們在岸邊打水漂，又脫了鞋子到河裡玩耍，河水雖淺，卻冰冷刺骨。我在岸邊坐了良久，看遠山忽藍忽綠、小河波光粼粼，沉醉不已。

蘇打巴特溪美景如幻。（圖均為作者提供）

沿著步道 走向山谷深處，只見黃色、紫色的野花盛開，螞蚱、蜻蜓飛舞。放眼環望，只有一家四口在不遠處的草地上野餐。在這樣的地方野餐，是最浪漫的事了！相比於那些匆匆打卡各個景點的人，這些深入山間溪畔、慢步細行的人，才最會享受旅遊的樂趣。

繼續上路，前方是高山區。Baronette Park山峰高聳，松林密布，草甸平坦；草地盡頭是斷崖，崖底有另一條河流。河對岸的山也很奇特，凹凹突突，色彩豐富。拉馬爾山谷裡，丘陵、草原、濕地、高山、原始森林、河流、瀑布、湖泊一應俱全，風景多變而迷人。

傍晚回到旅館，我們吃了豐盛的鱒魚和牛肉晚餐。餐廳還有野牛肉可供選擇，我不忍心吃，野牛多麼可愛又珍貴呀！

深入河谷 尋蹤灰狼

拉馬爾山谷不僅有成群野牛，也是熊和灰狼出沒的地方。由於失去居所和被捕殺，狼一度幾乎在美國絕跡；1995年灰狼被從加拿大引入黃石使生物鏈更完整，大黃石生態系統更有活力。

看當日資料，園內有9個狼群，共123隻狼。我告訴孩子們以前聽說過的21號狼和42號狼的故事，兒子產生極大興趣；我倆在遊客中心買了兩本書，「21號狼的統治」（The Reign of Wolf 21）和「8號狼的崛起」（The Rise of Wolf 8）。兩本書的作者Rick McIntyre在黃石公園工作24年，觀察、記錄狼的生活，退休後仍然每天到拉馬爾山谷看狼。

8號狼是頭狼，也是21號狼的養父，教會21號狩獵的本領和怎樣做領導者。21號獨立以後成為了Druid Peak Pack的阿爾法公狼，42號後來成為阿爾法母狼。牠倆勇猛、仁慈、有責任心，尤其21號拚力保護群內成員，從未輸過一場與其他狼群的戰鬥，但不曾殺過任何手下敗將。21號和42號領導的狼群鼎盛時有38隻成員，是歷史上已知的最龐大狼群，在拉馬爾山谷建立了很大的領地。

經兒子提議，他和我輪流朗讀「21號狼的統治」。讀著牠們的故事，我感嘆狼的世界原來很精采，有領地爭鬥、群內背叛、廝殺，也有團結、忠誠、深情、犧牲。這使狼在我心中的形象立體起來，以前我只認為狼是狡詐無情的動物。

我們越讀興致越高，決定全家再去拉馬爾山谷，深入Slough Creek步道，尋找灰狼的蹤跡。次日，到了那些書中提到的地點，想像著多年前發生過的狼群養育幼崽、戲耍、圍獵、爭奪領地、搏鬥、直至孤獨死去的故事，不免感嘆「物是狼非」。一代狼王21號，生於黃石，逝於黃石，成就了黃石的狼族傳奇，應該「狼」生無憾了。2004年，42號與21號相繼去世，2010年Druid狼群消失，但如今生活在拉馬爾山谷的新狼群也有Druid的血統，新的狼故事還在繼續。

那天我們無緣看到狼，倒是看見一隻黑熊媽媽帶著兩隻小熊，在幾十公尺外的山坡上爬行。我們還看到麋鹿、大角岩羊、羚羊群、白頭鷹、水獺等野生動物。

熊媽媽帶著兩隻小熊。（圖均為作者提供）

山谷中還有一個鱒魚湖（Trout Lake），女兒好奇是不是能在湖中看見鱒魚呢？我們也決定去一探究竟。湖在山頭上，路雖不長，爬山卻辛苦。終於抵達湖濱，一條魚的影子也沒看見。但山之巔，水之畔，涼風習習，松濤陣陣，令人愉悅。其實6月中旬起鱒魚湖就開放給垂釣者，湖中多黃石切喉鱒和大彩虹鱒，是黃石公園的原生魚種。

拉馬爾山谷不僅風光旖旎，更是動物們的天然樂園 ，是我在黃石最喜歡的地區。漫步谷中，我心裡升起一個願望：若餘生能長駐拉馬爾山谷，與動物們共享這美妙的山川溪流，該有多好！

歸來多日，仍魂牽夢繞拉馬爾。然而2022年1月初我看到一則令人吃驚的消息：黃石狼的總數已降到大約94隻，過去幾個月，有20多隻走出黃石公園地界的狼遭到人類獵殺。不知McIntyre先生有多痛心？美國未有過野狼襲擊人類的報導，狼卻逃不過人的殺害，這個世界誰更冷酷無情呢？

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