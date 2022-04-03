料理功夫／豉汁蒸排骨

豉汁蒸排骨

豉汁蒸排骨是粵式早茶點心之一，帶有濃濃蒜香和豆豉醇香，滑嫩的口感，輕抿脫骨，把粵菜的經典發揮得淋漓盡致。要成功完成這道點心，食材的處理極為重要，必須掌握好關鍵的步驟，才能達到大廚級的水準。另外我採用了粉絲墊底，充分吸收肋排的鮮美肉汁，讓這道點心的口味更為豐富。

材料：

肋排400克、乾粉絲2把、油3湯勺。

醃料：

蠔油1湯勺、料酒1/2湯勺、鹽、白糖、玉米澱粉和白胡椒粉各少許、小蘇打粉1/2湯勺。

豉汁料：

豆豉15克、蒜瓣3枚、洋蔥1/4個。

豉汁蒸排骨食材

作法：

1.去除肋排上的筋膜，洗淨後切成小塊，加小蘇打粉抓勻，再加清水蓋過肋排，浸泡3小時。

2.豆豉用水洗淨，洋蔥和蒜瓣切末後備用。

3.鍋裡放3湯勺油加熱，放入洋蔥末煸炒片刻，再放入蒜末和豆豉，直至炒出香味，蒜末微黃時，即可盛出待涼備用。

4.乾粉絲放入滾水中燙一下後撈起，放入少許油和1/2湯勺蠔油拌勻備用。

5.把浸泡好的肋排放入容器中，先用水沖洗乾淨，再用流動清水沖30分鐘。這道工序很重要，不僅能把肋排血水和小蘇打粉的味道清除乾淨，還能讓肋排的肉質更加嫩白滑爽。

6.洗淨的肋排用廚房紙吸乾水分，加入蠔油、料酒、玉米澱粉、白糖、鹽和胡椒粉一起拌勻後醃製20分鐘。在烹飪時再加入煸炒好的洋蔥、蒜蓉和豆豉一起拌勻。

7.取一盆子，將粉絲墊底，鋪上肋排放入蒸鍋，水滾後蒸30分鐘，就可起鍋了。

小叮嚀：

嗜辣者可在佐料中加入切碎的紅辣椒乾一起炒製，增添味覺享受。

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