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料理功夫／紅麴紅豆豬籠粄

巴爾虎蜜兒
紅麴紅豆豬籠粄
紅麴紅豆豬籠粄

四月清明節是華人祭祖掃墓的日子，此時有個當令糕點叫做「艾粄、菜包」或「豬籠粄」（客家語），閩南地區稱為「草仔粿」（台灣、福建），至於江、浙或上海稱為「青糰」。作法大同小異，不過最正宗的作法是利用艾草或鼠麴草這類青草來製作，也是客家人喜愛的美食。

早期先民將菜包帶到山上工作果腹，之後演變成農忙休息的點心，再來就是清明時節祭祖的糕點。以下分享利用紅麴米研磨出粉末，製成的紅麴紅豆豬籠粄。

外皮材料：

糯米粉200克、在來米粉20克、紅麴米5克、沸水30克、冷水20克、竹葉片3大片。

內餡料：

紅豆150克、砂糖 、水600克、植物油適量。

作法：

1.紅豆洗淨，加600克水，用高壓鍋煮25分，過濾出紅豆水，拌入30克糖（可依個人喜好加減），再除去水分壓泥狀拌入些許植物油（比較潤滑），分成12顆紅豆球備用。

2.把紅麴米磨成細粉末，加入糯米粉跟在來米粉，沖入沸水30克，再加入冷水20克搓揉成粉糰，冷熱交替粉糰比較有Q勁，蓋上保鮮膜醒15分鐘。

3.竹葉片洗淨，裁剪大約10公分見寬，刷上油防沾黏備用。

4.捏些許如乒乓球大小的圓球粉糰，搓揉壓平後，中央捏成凹窩。

5把紅豆球泥放入凹窩口，捏成圓形，收口處盡量朝下遮蓋，放在葉片上。

6.豬籠粄放進電鍋，外鍋放一杯半的水，開關跳起，掀蓋即可出籠完成。此方法為電鍋版，也可用蒸籠。

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