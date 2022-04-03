稅務漫談／傳統vs.羅斯 退休帳戶怎麼選？

專家表示，在合理的條件下，傳統帳戶和羅斯帳戶在經濟效果上是相同的。(Getty Images)

國會正在推動被稱為「SECURE法案 2.0」的退休 立法，有很大可能會在今年晚些時候通過。該法案的主要變化包括自動將員工納入退休計畫，並允許公司以匹配計畫供款的形式匹配學生貸款支付。該立法包括稅收激勵措施，使小型企業為員工開設退休帳戶更具吸引力，小企業將獲得稅收抵免，以支付最初的費用，然後支付匹配供款的部分費用，每位員工最高可達1000元。除了激勵企業開設員工退休計畫外，該法案還將要求他們自動將員工納入 401(k) 或 403(b) 等計畫，除非員工自己選擇退出。員工的自動繳款將從其稅前收入的3%到10%開始，每年增加1個百分點，直到達到10%。該法案還將允許公司以向該員工的退休儲蓄 計畫供款的形式匹配員工的學生貸款付款，為陷入高額學生債務困境的年輕人提供一種為未來儲蓄的方法。

擬議中的法律將為帳戶中擁有大量現金的儲戶以及那些希望在臨近退休時多存一點錢的人帶來好處。目前，如果年滿50歲，可以在2022年以「補繳」的形式向401(k)等公司退休帳戶額外供款6500元，對於62至64歲的勞工，這個數字將增加到1萬元；如果向IRA供款的用戶，50歲及以上可以額外投入1000元，兩者都將隨著通貨膨脹而上升。該法案還提議推後RMD提取年齡，目前老年人必須在72歲時開始從他們的帳戶中提取所需的最低分配，並且為此繳納所得稅。新法案將把年齡提高到73歲，2029年為74歲， 2032年推遲到75歲。

合理條件下 經濟效果相同

一些稅務專家表示，在合理的條件下，傳統帳戶和羅斯帳戶在經濟效果上是相同的。傳統帳戶的資金來自尚未繳稅的資金，對這些帳戶的供款通常可以從供款當年的應稅收入中扣除。作為這種前期稅收減免的交換，將在退休時從帳戶中提取的任何資金付稅。如果在59歲半之前取出這筆錢，需繳納稅款和10%的罰款。羅斯帳戶顛覆了稅收減免政策，這些資金是由已經繳稅的資金支付的，因此不會降低應稅收入，但是一旦年滿59歲半，只要持有該帳戶五年，就可以免稅提取這筆錢，也可以隨時提取已供款的金額，而無需支付罰款。

為何說經濟效果差不多？稅務專家舉例，擁有10萬元收入的納稅人一次性向退休帳戶供款，該帳戶在未來30年的年化回報率為4%，從供款到領取分配款時，她處於25%的稅率範圍內；在羅斯的情景下，假設的儲蓄者為10萬元納稅，留下7萬5000元用於投資 。30多年來，7萬5000元投資增長到24萬3255元，雖然當初工資繳納了所得稅，但股息和資本收益總計16萬8255元是免稅的。如果選擇了傳統的IRA，不必為10萬元繳納所得稅，並且可以投資全部金額。30年後，投資價值為32萬4340元，但取出後為全部金額繳納25%的稅，留下與羅斯相同的24萬3255元。

預先省稅款 投資者的福音

如何選擇取決於納稅人自己。對投資者來說，預先節省稅款可能是一大福音，但利用這種稅收優勢取決於用這筆錢做一些富有成效的事情。如果把這些節稅款花在音樂會門票之類的東西上，實際並沒有真正獲得稅收優惠，如果想花錢，可能會在羅斯過得更好。羅斯儲戶的主要優勢是當他們開始取款時，他們不必猜測他們將支付的稅率。IRAHelp.com 的出版商表示，你無法擊敗零百分比。羅斯是一種有效的對沖工具，可以有效地對沖從現在到退休時稅率可能會攀升的可能性，那時必須為傳統的IRA和401(k) 提款支付稅費。

關鍵問題是納稅人對稅率的看法：今天支付的稅率與退休時支付的稅率。哪個帳戶適合取決於個人情況，但許多專家表示，混合使用可以讓你有策略地以最優惠的稅收方式提取資金。（作者為註冊會計師）