封面故事／先熱後冷…學生逐漸減少 中文教學遇困境

美國大學裡學習中文的學生在減少。(Getty Images)

美國現代語言協會（Modern Language Association，簡稱MLA）2018年發表一份美國大學學生選修外語的研究報告。報告顯示，2006年至2016年間美國大學學習中文的學生人數呈現「先升後跌」的趨勢。2006年，學習中文的人數是5萬1382人，2009年是5萬9876，而2013年達到6萬1084。但是，到了2016年，學生人數則下降至5萬3069，比2013年頂峰時下降了13.1%。

耶魯大學 東亞語言文學系高級講師蘇煒指出，美國的中文熱在2008年北京奧運前後處於頂峰狀態，隨後逐年下降。「因為耶魯是名校，目前沒有這個問題。」但是，美國許多高校都面臨中文課生源減少的狀況，甚至「威脅到中文教師的飯碗」。

耶魯教中文歷史久

他說，他一位朋友任教另外一所大學，學中文的學生近年逐漸減少，反而學韓語甚至日語的學生都呈後來居上之勢。「這是目前許多美國大學中文教學面臨的困境。」

蘇煒說，過去20餘年中，中文課程在耶魯校園裡始終「很火」。「有時候我們不是擔心學生不夠，而是擔心人滿為患。」他說，對於語言課程來說，維持「小班制」是最好的。在小班裡，教師與學生保持密切接觸，有利於學生的學習。 有的外族裔學生中文學得很好。圖為一學生在耶魯春晚上用中文主持節目。（蘇煒提供）

他說，耶魯大學的中文教育始於1872年，距今已有150的歷史，早於美國其他的大學。這位前耶魯東亞系中文項目負責人稱，目前，中文課是耶魯大學很受歡迎的公共外語課程之一，本科生和研究生都可以選讀。

耶魯大學的中文教學分為五級，分華裔 和非華裔兩個不同層級來教學。而他多年來一直負責教五年級的中文課。耶魯大學是美國八所常春藤大學之一，學生都是頂尖的學生。他說，能堅持從低級修到高級中文課的學生，都是一等一的好學生。

他把耶魯中文教學的五級稱為「流水生產線」。前面四級的老師從無到有的啟動、構件、裝配和調試，加工成「中文成型產品」，最後才「流到」他的手上。「我就是做出廠前修檢、打磨和潤色工作。」他說，升到五年級，這些學生都接近「完成狀態」。除了華裔學生外，外族裔學生大多數都是從零起點開始學中文的。 寫中文字對學習中文者是一大考驗。圖為蘇煒為學生開設的書法課。（蘇煒提供）

他說，近年來，華裔學生修讀中文的人數在持續上升，各大學中文項目都不得不針對教學需要，同時在各年級增開「華裔班」，特別增開高年級課程。在華裔學生中，以往是家長為港、台背景的學生占多數，近年來逐漸以中國家庭背景的學生為主導。

蘇煒說，在耶魯教中文25年後，他的 「桃李」已經滿天下了。許多學生畢業後走上工作崗位，成為社會的中堅。他說，僅在耶魯校園裡，在各系骨幹教師中，就有好幾位他以前教過的學生。「不少畢業多年的學生與我已經成為亦師亦友、宛若親人的關係。」

2019年，蘇煒榮獲耶魯的五個最高教學獎之一的「理查德·布魯海德優秀教學獎」 （The Richard Brodhead’68 Prize for Teaching Excellence）。

感念師恩設獎學金

他說，能獲得此獎尤為不易，據一位評審委員所言，五位獲獎人是從將近1000名候選提名教師的名單和700多頁的推薦文字中，一層層選出來的。「我對得這個獎感到非常高興，也非常榮幸。」

他說，2021年，他的學生李逸斌（Jerry Lee）以蘇煒之名，設立了一個耶魯的年度獎學金，即「蘇煒獎學金」（Su Wei Scholarship）。他說，李逸斌是他在耶魯教過的第一批的學生，重師恩，感念中文教育對他人生發展的巨大助力，所以他要設這個獎項。 蘇煒（後排穿紅衣者）說，美國的中文熱已經降溫。（蘇煒提供）

目前，這個獎學金只是一個2021至2022年度性的獎項。他希望未來這個獎可以成為耶魯一個長久的獎項：「我期望退休後能為此出一分自己的微力，再加上其他畢業學生們的支持，能使這個獎學金成為耶魯校園內一個與中文學習有關的永久性的獎學金項目。」

翻譯小說成為名家

他提到，2008年畢業於耶魯大學的溫侯廷（Austin Woerner）是他的得意門生。他至今仍是耶魯中文項目培養的最優秀學生之一。他把蘇煒的長篇小說《迷谷》翻譯成英文出版。「他精彩的英譯本在美國出版後廣受業界讚譽。」他透露，溫侯廷已成為在國際翻譯界中翻英方面相當知名的翻譯家。

紐約一所大學東亞系教授Erik認為，該校中文教育疫情前位於「高峰期」，人數達到最高。但是，新冠病毒爆發後，導致美國幾十萬人死亡，美國人開始反亞裔。「學習中文的人數開始下降，主要是怕被標籤化。」他舉例說，北韓發射導彈後，對學生選讀韓語也有影響。

他說，該系開設了五個中文班，其中有兩個初級班、兩個中級班、一個中高班。他說，初級班每班有25名學生，中級班每班有18、19名學生，中高班的學生有20名。「從數字可以發現，中文班級別越往上，學生人數越少。」 美中友好期間，世界各地學生參加2007年央視國際大學生辯論賽。蘇煒（右一）率領的耶魯辯論隊獲冠軍。（蘇煒提供）

初級班主要是學習說普通話（台灣稱國語）。在初級班中，華裔學生要占到一半，其他一半為非華裔學生，包括白人、猶太人和非裔。他說，該大學有規定，本科生必須選修兩門外語課程，學生一般都選兩門同樣的外語。「如果選中文，也是選兩門中文課。」

他說，華裔學生的來源也比較廣泛，有廣東人、客家人後代。他們從小在家裡會講家鄉話。也有的學生父母來自福州、溫州、台灣和中國其他省市。「他們有中文背景，學習中文比較容易，但是需要時間來轉化。」

美中關係影響學習

中級班就是學習認字寫字。有的華人學生在十幾歲移民美國，「其中文不是問題」。他說，也有其他族裔的學生喜歡中文，學習比較刻苦，中文成績也不錯。

他表示，中文班還有一些中南美洲的學生。他們會講英語和西班牙語，「若是再會中文，對他們的學習和工作有加分」。他說，能上中高級班的學生，其中文一般是不錯的。

他說，美國大學生選擇學習何種外語，也與美國大環境有關。進入21世紀後的第二個十年，隨著中國的崛起，美國開始擔心中國，把戰略重點轉移至東亞，尤其是川普執政時期。「中國在2019年10月1日進行大閱兵，把美國人嚇到了。」

蘇煒說，美中爭執也使得美國人學習中文的積極性下降了。 美中關係的大環境，也會影響美國學生學習中文的意願。(美聯社)

蘇煒表示，過去，一些美國人學習中文，是希望找到與中文有關的工作。現在，機構和企業對中文人才的需求也在下降。許多學校開設了中文班，但是報名人數很少。「一位朋友本來在一所中學教中文，但現因學生減少了，她只好轉去了行政崗。」

美國現代語言協會2018年發表的研究報告也顯示，按照人數由高到低排序，2006至2016年間美國學習日語的學生人數排在第5位，學習中文的學生人數排在第7位，而學習韓語的學生人數則位於第11位。但是，三者的發展趨勢不同，中文是先升後降，日語是先跌後升，而韓語則是持續上漲。 紐約市皇后區日本移民不多。圖為一日本移民在皇后區法拉盛街頭行走。（韓傑攝影）

資料顯示，學習日語的學生人數是先跌後升。學生人數從2006年的6萬5410人到2009年的7萬2357人，而在2013年下降6萬6771人，而在2016上升為6萬8810人。而學習韓語的人數一直上升，從2006年的7146人，到2016年的1萬3936人，十年間增加了近1倍。

韓語、日文熱起來

蘇煒指出，與中文熱的降溫相反，韓語和日文「熱起來了」。他說，他朋友所在的大學報名學習韓語和日語的學生人數「增加很多，甚至包括一些中國留學生」。韓國的電影和電視劇吸引了眾多的中國年輕人，而日本 的漫畫在世界各地很受歡迎。

Erik表示，該校的東亞系分別有兩個日語初級班和中級班，每個班有25人。「因為學生很多，日語班總是滿滿的。」他說，學校的所在地位於紐約市的皇后區，當地的日本移民不多，因此選修日語的日本移民很少。學生中一半是亞裔，父母來自中國、南韓、越南、印度及巴基斯坦等地。其他族裔的學生有白人、猶太人及非裔。

他說，韓語班學生中韓國移民比較多，約占三分之二，因為皇后區有許多韓國移民。他說，除了韓國移民外，還有許多其他亞洲國家的學生學習韓語，包括華裔、印度裔、白人、猶太人等。「這主要是因為過去一二十年，韓風強勁，許多年輕人哈韓。」 韓國文化輸出很成功，許多華裔學生因為追逐韓國偶像，也熱衷學韓語。(Getty Images)

紐約華人Angela說，她原先安排大女兒學習中文，但大女兒卻喜歡閱讀日本漫畫，成為日本漫畫的忠實讀者。「我給她6塊錢吃飯，她花1塊錢買個麵包，剩餘的錢全買日本漫畫書。」她說，大女兒已經上高中，選擇的外語是日語。 孩子愛看日本動漫，因此而產生學習日語的興趣。(Getty Images)

她說，如果有錢，大女兒會買日本漫畫的日語版和英語版各一本，對照著看。去年底，紐約市政府鼓勵紐約居民打第三針新冠疫苗，獎勵100元。「大女兒拿到這個獎勵，買了幾本日文的小說。」她說，她希望她的大女兒能被中文書籍吸引，但是目前讀書市場上沒有這樣的中文書籍。