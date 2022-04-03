封面故事／美國孩子學中文 知難而退？

美國一些特許學校推廣中文教學很成功，也成為學校吸引學生的優勢項目。圖為前第一夫人米雪兒歐巴馬參觀華府育英學校小學的普通話教學。 (Getty Images)

紐約市 貝賽高中（Bayside High School）退休中文教師鍾寧真說，目前，美國的中文教育在美國高中內仍然是一個「小眾學科」，選修的學生人數比較少。一開始，選修中文的學生很多，但是隨著難度的增加，學生人數逐漸下降，「許多學生知難而退了」。

他說，美國孩子的母語是英語，英語則有詞根做基礎，稍作增減就可變成一個新詞，「是有規律可循的」。而中文詞彙則不同。他舉例說，「夾」是一個動詞，是夾住的意思。但是，若是在其左邊加個「人」字旁，就變成「俠」字。這個詞的變化沒有邏輯可言，也沒有規律可循，讓美國學生很難理解。 許多外族裔學中文很認真，也覺得有相當的難度。(Getty Images)

鍾寧真於1988年從中國廣州來到美國攻讀經濟學博士。之後，他應聘到紐約市貝賽高中教社會科學（Social Studies），紐約市公立高中的社會科學課程，包括世界歷史、美國歷史、美國政府、經濟學等四門學科。

入職後，校長發現他的母語是中文，就建議他給中國新移民學生開設中文課程。他說，這個想法基於一種理論，認為外語和母語之間存在一種聯繫，學習母語可以促進外語的學習。「這成了學校開設中文課的初衷。」

外語課需參加州會考

後來，隨著中美之間交流的增加，美國興起學中文的熱潮，學校開始開設中文作為外語的課程。於是，他要教兩門中文課：一門是對華人 新移民的學生，用中文教學；另外一門是作為外語的中文，用英語教學。

他說，許多外族裔的學生把中文選作自己的外語課。他說，這些學生有明確的學習動機，準備將來與中國做生意，要與中國人打交道，所以學習也比較努力。「他們積極書寫、發言等，但能否過關則是另一回事。」 在美教中文，老師常常需要設計特別的教學內容，讓孩子保持學習興趣。 (Getty Images)

他說，美國雖有聯邦教育部，但是各州政府管理自己的州內教育。紐約州有一個州會考（regent），如果考試及格，就能順利畢業，拿到高中畢業文憑。「畢業後有人開始工作，多數人選擇進入大學繼續深造。」

中文作為外語之一，也在州會考的科目之內。「選修中文的學生能否在州考中及格，關係到他們能否畢業，拿到文憑。」他說，他曾經幾次被選去州教育廳審定中文考試的考題。「負責人告訴我，考題不要出太難，不然學生不能畢業，今後就無人選擇這門課了。」

語意複雜 外族裔難理解

不過，最近紐約市教育局 修改了高中畢業的必須條件，中文及其他外語的州會考成績不再作為必須條件，但是大學錄取仍然把州考外語成績當做評估學生的重要條件。

他說，學生開始學習中文時，都是從拼音開始，進而認字、閱讀、書寫。「與英語學習相比，中文進入認字階段就比較難了。」例如，華人常用「方便」這個詞，而方便的詞義有很多，既可用作「小解」講，也可有「機會、時機」的意思。因此，這些複雜的語意讓外族裔學生無法理解，「很頭疼」。 相對於聽、說中文，寫漢字對孩子的挑戰更大。(Getty Images)

賓州的謝先生也有同感。原來在中國一家省級文化單位工作的他表示，因為獨生女畢業後留在美國結婚生子，他和妻子退休後就來到美國，幫助女兒女婿帶兩個外孫。他說，他原想教外孫學習中文，但兩個孩子對中文很排斥，「說中國人愚笨，搞那麼多的偏旁部首，哪有英語26個字母方便」。多次失敗後，他就放棄教外孫學中文的計畫。 孩子學中文，家長的陪伴與督促也很重要。（本報檔案照）

紐約慈濟中文學校教師Lily說，慈濟中文學校位於華人眾多的紐約市貝賽，借用第74初中的教室。慈濟中文學校開設的年級有幼小、幼大、1至9年級多個班級。每個年級每年招收三個班，每個班近20人，一共60人。但年級越往上走，學生越少。「最初三個班，最後只剩下一個班。」

她說，其餘三分之二的學生會中途離開學校，主要有兩個原因：一、要準備學習另外的課程，放棄中文學習；二、因跟不上學習進度，只好離開。她說，有的孩子比較喜歡中文，特別努力，才能跟得上。

華人家長還比較重視孩子的中文學習。「因為慈濟中文名聲在外，每年報名期間，家長們都是連夜排隊，為孩子爭取學習機會。」她說，慈濟還採取鼓勵學習的措施，如果家裡有一人在慈濟讀書，另外的孩子可以優先入讀。

父母堅持 ABC勉為其難

Lily的女兒今年15歲，正在紐約上高中9年級。她女兒從小就開始學習中文，到4歲時轉去慈濟中文學校。慈濟學校希望家長跟班讀書，她說「我在中國就是老師，於是就陪著孩子學中文。」她說，女兒從小就學習中文，養成了習慣。在慈濟中文學校，孩子每個周末上三個小時的課。「但是，這點時間對學習一門外語還是不夠。」

她認為，學習語言要有一個好的環境。她的辦法就是和孩子「一起看中國的綜藝節目」。她說，最初學習中文時，孩子也不想學，但由於父母堅持，孩子也就保持下來。因此，父母的堅持很重要。後來，她也在慈濟教中文，要給學生改作業。「從孩子交回的作業發現，有的家長沒有看。」

學習中文還要經常練習，如參加演講等，可以鍛鍊孩子的聽說能力。她說，慈濟中文學校經常舉辦活動，並舉行賽事。只有中文講得好，才能代表小組參加比賽。「參加比賽可以激發孩子學習的熱情。」例如，慈濟學校舉辦2020年壁報比賽，可以促進孩子的書寫能力。 很多生在美國的華人下一代，對學習中文興趣不大。（美聯社）

她說，慈濟中文採用的是台灣移民編寫的教材《美洲華語》。她說，《美洲華語》每周有六個生詞，量不大，孩子能夠掌握。而且，《美洲華語》的詞彙量每年逐漸增加，符合循序漸進的原則，比較好學。她說，她過去給女兒用的是中國暨南大學的中文教材，但是發現暨大教材的生詞量比較大，美國孩子跟不上，就不用了。

各地中文教材都有自己的注音方式：台灣中文用的是注音，而大陸中文用的是拼音。每年招收三個班，其中兩個班用拼音，一個班用注音。她說，有的學生家庭來自台灣，他們一開始學習注音，後來轉到拼音班，說「拼音比注音易學」。

紐約華人嘉嘉稱，她對兩個兒子的中文教育「是成功的」。她的兩個兒子都是在美國出生長大，現在分別上9年級和12年級。她說，現在兩個兒子會四種語言，有英語、西班牙語、普通話和粵語。「這樣，他們將來的路子更寬，找工作也會更加容易。」

她說，雖然她和先生來自廣州，主要講粵語，但是堅持讓兩個孩子學習普通話。她認為，學習普通話比學習粵語重要。「如果只會粵語，就局限在珠江三角洲。而會說普通話，可以走遍整個中國。」現在，兩個孩子都能聽說普通話，而且很流利。

她比較重視孩子中文學習。在孩子很小時，她就送孩子去華人創辦的托兒所，那裡老師都可講中文和英文。在孩子上小學時，他們也決定讓孩子讀周末的中文學校。「不過，有家長告訴我，在那裡孩子學不好。」她說，這些學校都是大班上課，老師在上面講中文，孩子在下面講英語，老師根本照顧不到。

後來，她把孩子送到小班學校，「每個班只有六名學生」。每到周六，她就要送兩個孩子去中文學校，學習一個半小時。最初，兩個孩子選擇上午去上課，但是，大兒子不想學中文，經常故意睡懶覺遲到。「後來，我把他們的課程全改在下午，大兒子沒晚去的理由了。」

學習途中，學習中文的學生逐漸減少，因為有的孩子轉去補習班。因此，大兒子班上只剩下大兒子一人，小兒子班上也是如此。「我建議，把他們倆放在一個班裡。」她說，學習中文並未影響孩子的日常學習。她的兒子沒有上過補習班，高中期間學了10門AP課程，GPA是96.5分。「大兒子今年畢業，已經接到外州一所公立大學醫學預科（pre-med）錄取通知書。」

看電影 找到學習樂趣

她說，孩子使用的中文教材是廣州暨南大學編寫的。暨南大學的中文教材後面配有練習本。她說，這些教材專門對外的，與國內學生使用的教材不同。如，這套教材介紹中國各地的風景、風俗等，沒紅領巾、愛黨愛國等內容，對美國的學生比較合適。「暨南大學的中文教材共有12冊，大兒子學完10冊。」

她的孩子經常在網上看中文電影，主要是搞笑的電影，如「西虹市首富」等。「孩子覺得電影有趣，就能看進去。」如果一遍看不懂，他們就會反覆看。她說，現在電影對話都有字幕。如果不懂，他們也可以看對話字幕。 有的孩子喜歡在網上看中文影視節目，意外發現了學習中文的樂趣。（Getty Images）

她說，孩子在讀高中時，都要學習一門外語，兩個孩子選的都是西班牙語。他們的西班牙語學得也很好。「大兒子還參加西班牙語的比賽，拿到全國的第三名。」現在，他們家的交流語言是中文。「如果他們要加重語氣，也會使用拼音。」實在不行，他們才用英語。她說，孩子疫情前去過中國，能夠認識六、七成的路邊文字。「他們學的是簡體字，在中國沒有問題。」

單身母親Angela獨自撫養了兩個女兒。她承認，她的兩個女兒的中文教育「是失敗的」。她說，她自己英語不好，希望兩個女兒都會中文，將來能夠與她交流。於是，她很重視孩子的中文學習。「但是，兩個女兒的中文沒有一點進步。」

她說，只有大女兒時，她每到周六把女兒送去中文學校學習，在周五晚上給女兒培訓一下，幫助女兒周六考試。 許多華人選擇把孩子送到中文學校學習中文。（本報檔案照）

一開始，她把女兒送進紐約市法拉盛的一所中文學校，但後來感到這所學校有點麻煩，於是給女兒換了一個中文學校。「但是，第二所學校對學生要求不嚴，學生不像在前一個學校那樣認真聽寫。」

混日子 老媽無奈放棄

自從有了小女兒後，她的時間被分散了。「小女兒每次從中文學校回來，都問我能不能不去中文學校。」她不同意，堅持送去，但小女兒就在學校裡「混日子」。「她人在教室裡，但是心已不在了。」 她說，她小女兒中文很差。有一次，她說「把汽車停在對面」，小女兒甚至不懂「對面」是什麼意思。

她說，她曾經設想把兩個女兒送回中國一段時間，補習一下中文，但因各種原因一直未能成行。她說，現在孩子這麼大了，至今沒有去過中國。「女兒們不願意學習中文，我就去學校學習英文，準備將來用英文與女兒交流。」