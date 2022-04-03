封面故事／知難不退？ 線上中文教學異軍突起

美國目前尚無一本權威的中文教科書，適合的中文閱讀材料也不多。（Getty Images）

媒體最近報導，由於中國政府的「雙減」政策，原來在中國培訓英語的新東方、VIPKID等教育 機構紛紛改為中文培訓機構，前來美國推廣中文教育。

美國晟成集團董事長黃晟說，去年晟成集團與浙江杭州的哈兔中文網路學院合作，在美國推廣中文教育。「在過去四個月內，我們共招收60多名學生，效果明顯。」他的下一步計畫是將哈兔中文節目推廣到紐約市的6到12年級的學生中，讓其他族裔學生也能學習中文。

不過，紐約業內人士表示，這些中國教育機構雖然有資金優勢，但推廣效果如何有待觀察。紐約市貝賽高中（Bayside High School）退休中文教師鍾寧真具有20年的美國中文教育的經驗。這位博士稱，是有美國學生對中文感興趣，也想努力學習，但如何提高是一個大問題。「中文入門不難，難的是讓學生真正學進去，讓學生知難而不退則更難。」 在美國推廣中文教學，從教材到授課方式，都需要因地制宜。(Getty Images)

黃晟表示，他的公司主要業務是文化、教育和留學中介。2018年，哈兔中文網路學院董事長朱敏來到美國，通過在聯合國工作的翻譯與他取得聯繫。

他說，他與朱敏在星巴克咖啡店裡見了一面，「達成一個共識，就是讓更多的人了解中文」。

他看過哈兔開發的教學節目，覺得很有特色。哈兔把中文教學做成遊戲，孩子在玩遊戲的同時學習中文。「節目不是根據年齡設置的，而是根據中文程度而定。」而且，哈兔的收費屬於中等水平。「朱敏董事長是歐洲回去的，比較了解海外華人 孩子學習中文的特點。」

網上學習 家長好監督

他說，此前他和其他溫州同鄉創辦北美亞裔共創會，並擔任主席。共創會下面有十幾個僑團，「我們就在僑團內推廣，結果招徠不少的學生。」他說，為了吸引學生，「哈兔還給了他們優惠，包括免費的課程」。

他說，他原準備在2020年初開始推廣這套教學節目，但是疫情打亂了計畫。「我們等到2021年下半年才進行。」

哈兔中文是一所中文教育網上學校。他說，網上教育的好處是，時間比較靈活，學費較低，家長也方便監督。 哈兔中文網路學院已經進入紐約華人社區。（哈兔中文提供）

他說，經過這幾個月的實踐，他發現網路教學也有弊端。由於網上老師和網上學生不能見面，無人監督學生做作業。「因此，許多孩子不做作業，影響學習效果。」

他說，許多美國出生的華人孩子不會中文。「他們雖然能夠聽得懂，但是講不出，寫不好。」他的一個朋友有三個孩子，每年花了很多錢把孩子送進中文學校。雖然學了很多年，但孩子還是不懂中文。他說他比較重視孩子的中文教育。「我們等到女兒13歲才帶到美國。」現在，他的女兒可以讀中文報紙，認得簡體和繁體中文字。「女兒是紐約一家高中的數學老師，也教中文。」

會說中文給這些華人子女增加一個優勢。他的一位朋友的孩子加入美軍，每月工資比其他士兵要多500元，就是因為他會說中文。「一旦有中國軍人來訪，他都會去做翻譯。」他說，許多美國醫院現在招聘會講中文的醫護人員，「因為會中文，可以和華裔病人溝通」。

比鄰中文 一對一培訓

2021年8月，中國教育機構也紛紛搶灘美國市場。中國教育培訓品牌巨頭新東方去年在「雙減」政策下遭遇巨大打擊，幾乎關閉了所有中國國內的K-9義務教育（幼兒園至初中三年級）線上、線下培訓項目。然而這並未讓新東方停下在教育界的耕耘，工作重心迅速轉向其他教育產品和服務，其中就包括海外中文市場的發展。

新東方旗下的「比鄰中文Blingo」為包括美國在內的全球3至15歲華裔青少兒提供線上中文學習課程。比鄰中文CEO喬蕾介紹說，比鄰中文衍生於「新東方比鄰外教」，後者成立於2017年，當時主要為國內青少年提供在線小班外教服務。喬蕾說，當時平台在短短幾年時間發展到有2000多個英文外教授課，21萬學員上課。但是去年遇到國家「雙減」政策，即減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔，不允許外教再教授中國小孩課程，因此去年8月，「新東方比鄰外教」轉型為「比鄰中文Blingo」，客戶群體面向海外學習中文的青少年。「比鄰中文Blingo」是海外兒童學習中文的線上系統，做一對一培訓。目前，比鄰中文已經落戶洛杉磯。 比鄰中文採用一對一小班授課模式。（比鄰中文提供）

喬蕾認為國外讓孩子說中文的環境實在有限，甚至不如中國國內孩子學習英文的環境。例如國內孩子學英文，從小學一年級開始，隨著升級英文學習也有了分級，逐步提高英文能力，在美國，孩子學中文的分級就沒有這麼完善的體系。

此外，在中國大力鼓勵孩子說英文，在國外，少有鼓勵普遍說中文的意識。孩子在主流學校說中文的機會少，學得慢，隨著年齡增長，錯失學習機會。此外，海外華人家長常常用學習英文的方式教育孩子學習中文，其實兩者有很大區別。學習中文要聽說讀寫同步進行，很多華人家長在孩子學習中文之初只注重聽和說，等孩子長大讀寫就很難跟上，一開始不正確的教導方式會導致孩子失去學習興趣，錯失學習機會。他說，中文是象形文字，聽說讀寫不能分開。相比之下，英文則可以先從聽說抓起，再教會他們讀寫。 美國是啟發式和討論式的教學，與中國式單向灌輸不同。（Getty Images）

Lingo Bus學員 歐美為主

早在四年前，VIPKID便推出在線青少兒中文教育平台Lingo Bus，主要面向4至15年齡段的孩子。2018年，Lingo Bus學員已覆蓋的73個國家和地區，以歐洲、北美學生為主。2021年 8月20日，VIPKID成為CEC測試的戰略合作夥伴。CEC測試是由中國主辦、面向全球青少兒的第一個語言能力測試，屬於中國翻譯能力測評等級標準的8至10級。

2022年12月，學生將在中國、英國、馬來西亞、加拿大等國家同步測試CEC。

哈兔董事長朱敏接受採訪時表示，哈兔中文網路學院創辦於2012月9月9日，是在線中文教育行業唯一的先行者。哈兔模式是「老師在中國，學生遍全球」。哈兔中文現有全職教師118人，兼職教師2700餘人。其中英文版本的教學、自學網路軟體「哈兔中文」已更新至3.0版本，並上線PC、安卓、蘋果等全平台，提供全球學生的在線中文學習。

他說，哈兔提供了三大體系共48套個性化中文學習課程。它們是：中文基礎類課程有《從零到一》（華裔青少兒），包括《魔法拼音》、《語文》（部編版）、《HSK》（漢語水平考試）等。

技能訓練類課程有《趣味閱讀》、《看圖說話》、《看圖寫話》、《美文閱讀》、《專項寫作訓練》等。

文化興趣類課程包括《繪本故事》、《成語故事》、《古詩詞鑑賞》、《趣味漢字》、《上下五千年》、《中華文化薈萃》、《中華傳統故事》等。

哈兔中文 推體驗教學

黃晟說，他準備設計一個體驗課，讓孩子都來體驗中文教學。「我們要通過多個渠道，讓更多的人知道哈兔這套中文節目。」

鍾寧真說，這些中國教育公司在美國推廣中文教育，需要「因地制宜」，包括教科書、教學方法等。

首先是教科書。他說，美國目前尚無一本權威的中文教科書，備選的中文教材很多，有台灣、香港、大陸出版社出版的不同教材。而且，中文教材還有簡繁之分。加州的中文教育比較完善，當地的中文教師也編寫了自己的中文教材。「他們的教材很好，比較符合美國實際。」

他指出，中國教材中的許多內容在美國「行不通」。例如，中國教材中有寓言「愚公移山」，鼓勵人們不畏困難，與自然做鬥爭。但是，這個想法與美國人的不同。美國人會認為，如果此地不適合生存，可以遷往他處，不必死守。

其次是教育方法。他表示，美國實行的是啟發式和討論式的教學方法，鼓勵學生發言討論，進行思想碰撞，但是，這些中國教師都沒有。在他的中文課堂上，亞裔學生很少發言，因此「大多數的課堂都冷場」。

他分析，這可能是亞裔家長從小教育自己的孩子要聽話，因此孩子習慣於聽話，而不是發言。 美國大學鼓勵學生發言討論，進行思想碰撞。（美聯社）

他指出，只有印度 裔孩子積極舉手發言，比較適應美國的教學環境。「這可能與印度曾經是英國殖民地有關。」在印度，學校使用英美教材，其教學理念和方式與西方一致，因此印度學生比較適應美國的教學環境。

而且，印度裔學生畢業後進入社會，也能很快適應美國職場。「因此，印度裔擔任美國大公司高管的比例遠遠高於華裔。」

能否成功 仍是問號

一位要求匿名的中文教育學者稱，中國的新東方等中文教育公司能否在美國成功仍然「是一個問號」。他說，美國的大學教育遵循的是「自由精神」。這就是說，教授在課堂上可以自由發揮，不受任何的限制，這與中國的教育習慣「截然不同」。 除了教育軟體，也可以透過電視、網路節目，激發孩子學習中文的興趣。(Getty Images)

他以孔子學院為例說，2004年，馬里蘭大學帕克分校開設了第一所孔子學院。自此開始，美國大學開始湧現出越來越多的孔子學院。孔子學院提供經費和教師，幫助美國大學開設中文課程。由於很多大學缺乏資金，因此希望和孔子學院合作解決資金和師資問題。在美國，孔子學院最多時達到90多所。但是，部分孔子學院後來被關閉。

他說，孔子學院有許多限制，如只能介紹中國的偉大以及長城、中醫和剪紙等，並規定不能講述某些內容。而且，學生選课的自由度不高，也不允许学生辯論。

中國把孔子學院作為「大外宣」的一部分，加大宣傳力度。他指出，「宣傳」這個詞在英語中本來是一個負面詞彙，且這種思路與美國的教育理念格格不入。「他們把美國人看低了。」

此前，曾有孔子學院的人想在他所在的大學創辦孔子學院，但沒有談成。他說，沒有談成是因為這與該大學的教學理念不同。

他說，美國有些大學願意接受孔子學院，主要是經費不足，希望獲得外援。而他所在的大學「不差錢」，因此不會接受。「其實，孔子學院是一個失敗的案例，只是有人不承認罷了。」