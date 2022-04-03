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封面故事／知難不退？ 線上中文教學異軍突起

記者韓傑
美國目前尚無一本權威的中文教科書，適合的中文閱讀材料也不多。（Getty Images）
美國目前尚無一本權威的中文教科書，適合的中文閱讀材料也不多。（Getty Images）

媒體最近報導，由於中國政府的「雙減」政策，原來在中國培訓英語的新東方、VIPKID等教育機構紛紛改為中文培訓機構，前來美國推廣中文教育。

美國晟成集團董事長黃晟說，去年晟成集團與浙江杭州的哈兔中文網路學院合作，在美國推廣中文教育。「在過去四個月內，我們共招收60多名學生，效果明顯。」他的下一步計畫是將哈兔中文節目推廣到紐約市的6到12年級的學生中，讓其他族裔學生也能學習中文。

不過，紐約業內人士表示，這些中國教育機構雖然有資金優勢，但推廣效果如何有待觀察。紐約市貝賽高中（Bayside High School）退休中文教師鍾寧真具有20年的美國中文教育的經驗。這位博士稱，是有美國學生對中文感興趣，也想努力學習，但如何提高是一個大問題。「中文入門不難，難的是讓學生真正學進去，讓學生知難而不退則更難。」

在美國推廣中文教學，從教材到授課方式，都需要因地制宜。(Getty Images...
在美國推廣中文教學，從教材到授課方式，都需要因地制宜。(Getty Images)

黃晟表示，他的公司主要業務是文化、教育和留學中介。2018年，哈兔中文網路學院董事長朱敏來到美國，通過在聯合國工作的翻譯與他取得聯繫。

他說，他與朱敏在星巴克咖啡店裡見了一面，「達成一個共識，就是讓更多的人了解中文」。

他看過哈兔開發的教學節目，覺得很有特色。哈兔把中文教學做成遊戲，孩子在玩遊戲的同時學習中文。「節目不是根據年齡設置的，而是根據中文程度而定。」而且，哈兔的收費屬於中等水平。「朱敏董事長是歐洲回去的，比較了解海外華人孩子學習中文的特點。」

網上學習 家長好監督

他說，此前他和其他溫州同鄉創辦北美亞裔共創會，並擔任主席。共創會下面有十幾個僑團，「我們就在僑團內推廣，結果招徠不少的學生。」他說，為了吸引學生，「哈兔還給了他們優惠，包括免費的課程」。

他說，他原準備在2020年初開始推廣這套教學節目，但是疫情打亂了計畫。「我們等到2021年下半年才進行。」

哈兔中文是一所中文教育網上學校。他說，網上教育的好處是，時間比較靈活，學費較低，家長也方便監督。

哈兔中文網路學院已經進入紐約華人社區。（哈兔中文提供）
哈兔中文網路學院已經進入紐約華人社區。（哈兔中文提供）

他說，經過這幾個月的實踐，他發現網路教學也有弊端。由於網上老師和網上學生不能見面，無人監督學生做作業。「因此，許多孩子不做作業，影響學習效果。」

他說，許多美國出生的華人孩子不會中文。「他們雖然能夠聽得懂，但是講不出，寫不好。」他的一個朋友有三個孩子，每年花了很多錢把孩子送進中文學校。雖然學了很多年，但孩子還是不懂中文。他說他比較重視孩子的中文教育。「我們等到女兒13歲才帶到美國。」現在，他的女兒可以讀中文報紙，認得簡體和繁體中文字。「女兒是紐約一家高中的數學老師，也教中文。」

會說中文給這些華人子女增加一個優勢。他的一位朋友的孩子加入美軍，每月工資比其他士兵要多500元，就是因為他會說中文。「一旦有中國軍人來訪，他都會去做翻譯。」他說，許多美國醫院現在招聘會講中文的醫護人員，「因為會中文，可以和華裔病人溝通」。

比鄰中文 一對一培訓

2021年8月，中國教育機構也紛紛搶灘美國市場。中國教育培訓品牌巨頭新東方去年在「雙減」政策下遭遇巨大打擊，幾乎關閉了所有中國國內的K-9義務教育（幼兒園至初中三年級）線上、線下培訓項目。然而這並未讓新東方停下在教育界的耕耘，工作重心迅速轉向其他教育產品和服務，其中就包括海外中文市場的發展。

新東方旗下的「比鄰中文Blingo」為包括美國在內的全球3至15歲華裔青少兒提供線上中文學習課程。比鄰中文CEO喬蕾介紹說，比鄰中文衍生於「新東方比鄰外教」，後者成立於2017年，當時主要為國內青少年提供在線小班外教服務。喬蕾說，當時平台在短短幾年時間發展到有2000多個英文外教授課，21萬學員上課。但是去年遇到國家「雙減」政策，即減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔，不允許外教再教授中國小孩課程，因此去年8月，「新東方比鄰外教」轉型為「比鄰中文Blingo」，客戶群體面向海外學習中文的青少年。「比鄰中文Blingo」是海外兒童學習中文的線上系統，做一對一培訓。目前，比鄰中文已經落戶洛杉磯。

比鄰中文採用一對一小班授課模式。（比鄰中文提供）
比鄰中文採用一對一小班授課模式。（比鄰中文提供）

喬蕾認為國外讓孩子說中文的環境實在有限，甚至不如中國國內孩子學習英文的環境。例如國內孩子學英文，從小學一年級開始，隨著升級英文學習也有了分級，逐步提高英文能力，在美國，孩子學中文的分級就沒有這麼完善的體系。

此外，在中國大力鼓勵孩子說英文，在國外，少有鼓勵普遍說中文的意識。孩子在主流學校說中文的機會少，學得慢，隨著年齡增長，錯失學習機會。此外，海外華人家長常常用學習英文的方式教育孩子學習中文，其實兩者有很大區別。學習中文要聽說讀寫同步進行，很多華人家長在孩子學習中文之初只注重聽和說，等孩子長大讀寫就很難跟上，一開始不正確的教導方式會導致孩子失去學習興趣，錯失學習機會。他說，中文是象形文字，聽說讀寫不能分開。相比之下，英文則可以先從聽說抓起，再教會他們讀寫。

美國是啟發式和討論式的教學，與中國式單向灌輸不同。（Getty Images）
美國是啟發式和討論式的教學，與中國式單向灌輸不同。（Getty Images）

Lingo Bus學員 歐美為主

早在四年前，VIPKID便推出在線青少兒中文教育平台Lingo Bus，主要面向4至15年齡段的孩子。2018年，Lingo Bus學員已覆蓋的73個國家和地區，以歐洲、北美學生為主。2021年 8月20日，VIPKID成為CEC測試的戰略合作夥伴。CEC測試是由中國主辦、面向全球青少兒的第一個語言能力測試，屬於中國翻譯能力測評等級標準的8至10級。

2022年12月，學生將在中國、英國、馬來西亞、加拿大等國家同步測試CEC。

哈兔董事長朱敏接受採訪時表示，哈兔中文網路學院創辦於2012月9月9日，是在線中文教育行業唯一的先行者。哈兔模式是「老師在中國，學生遍全球」。哈兔中文現有全職教師118人，兼職教師2700餘人。其中英文版本的教學、自學網路軟體「哈兔中文」已更新至3.0版本，並上線PC、安卓、蘋果等全平台，提供全球學生的在線中文學習。

他說，哈兔提供了三大體系共48套個性化中文學習課程。它們是：中文基礎類課程有《從零到一》（華裔青少兒），包括《魔法拼音》、《語文》（部編版）、《HSK》（漢語水平考試）等。

技能訓練類課程有《趣味閱讀》、《看圖說話》、《看圖寫話》、《美文閱讀》、《專項寫作訓練》等。

文化興趣類課程包括《繪本故事》、《成語故事》、《古詩詞鑑賞》、《趣味漢字》、《上下五千年》、《中華文化薈萃》、《中華傳統故事》等。

哈兔中文 推體驗教學

黃晟說，他準備設計一個體驗課，讓孩子都來體驗中文教學。「我們要通過多個渠道，讓更多的人知道哈兔這套中文節目。」

鍾寧真說，這些中國教育公司在美國推廣中文教育，需要「因地制宜」，包括教科書、教學方法等。

首先是教科書。他說，美國目前尚無一本權威的中文教科書，備選的中文教材很多，有台灣、香港、大陸出版社出版的不同教材。而且，中文教材還有簡繁之分。加州的中文教育比較完善，當地的中文教師也編寫了自己的中文教材。「他們的教材很好，比較符合美國實際。」

他指出，中國教材中的許多內容在美國「行不通」。例如，中國教材中有寓言「愚公移山」，鼓勵人們不畏困難，與自然做鬥爭。但是，這個想法與美國人的不同。美國人會認為，如果此地不適合生存，可以遷往他處，不必死守。

其次是教育方法。他表示，美國實行的是啟發式和討論式的教學方法，鼓勵學生發言討論，進行思想碰撞，但是，這些中國教師都沒有。在他的中文課堂上，亞裔學生很少發言，因此「大多數的課堂都冷場」。

他分析，這可能是亞裔家長從小教育自己的孩子要聽話，因此孩子習慣於聽話，而不是發言。

美國大學鼓勵學生發言討論，進行思想碰撞。（美聯社）
美國大學鼓勵學生發言討論，進行思想碰撞。（美聯社）

他指出，只有印度裔孩子積極舉手發言，比較適應美國的教學環境。「這可能與印度曾經是英國殖民地有關。」在印度，學校使用英美教材，其教學理念和方式與西方一致，因此印度學生比較適應美國的教學環境。

而且，印度裔學生畢業後進入社會，也能很快適應美國職場。「因此，印度裔擔任美國大公司高管的比例遠遠高於華裔。」

能否成功 仍是問號

一位要求匿名的中文教育學者稱，中國的新東方等中文教育公司能否在美國成功仍然「是一個問號」。他說，美國的大學教育遵循的是「自由精神」。這就是說，教授在課堂上可以自由發揮，不受任何的限制，這與中國的教育習慣「截然不同」。

除了教育軟體，也可以透過電視、網路節目，激發孩子學習中文的興趣。(Getty I...
除了教育軟體，也可以透過電視、網路節目，激發孩子學習中文的興趣。(Getty Images)

他以孔子學院為例說，2004年，馬里蘭大學帕克分校開設了第一所孔子學院。自此開始，美國大學開始湧現出越來越多的孔子學院。孔子學院提供經費和教師，幫助美國大學開設中文課程。由於很多大學缺乏資金，因此希望和孔子學院合作解決資金和師資問題。在美國，孔子學院最多時達到90多所。但是，部分孔子學院後來被關閉。

他說，孔子學院有許多限制，如只能介紹中國的偉大以及長城、中醫和剪紙等，並規定不能講述某些內容。而且，學生選课的自由度不高，也不允许学生辯論。

中國把孔子學院作為「大外宣」的一部分，加大宣傳力度。他指出，「宣傳」這個詞在英語中本來是一個負面詞彙，且這種思路與美國的教育理念格格不入。「他們把美國人看低了。」

此前，曾有孔子學院的人想在他所在的大學創辦孔子學院，但沒有談成。他說，沒有談成是因為這與該大學的教學理念不同。

他說，美國有些大學願意接受孔子學院，主要是經費不足，希望獲得外援。而他所在的大學「不差錢」，因此不會接受。「其實，孔子學院是一個失敗的案例，只是有人不承認罷了。」

中國透過孔子學院提供經費和教師，在海外大學開設中文課程，一度風行；圖為2010年...
中國透過孔子學院提供經費和教師，在海外大學開設中文課程，一度風行；圖為2010年時任中國國家副主席的習近平在墨爾本皇家理工大學為澳洲的第一所中醫孔子學院揭牌。(Getty Images)

教育 印度 華人

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