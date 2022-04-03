城市傳真／閱讀古宿州 尋根第二故鄉

宿州靈壁民間流傳之鐘馗畫歷史可上溯到唐代。（圖皆由作者提供）

宿州這本大書，值得一讀再讀。

本來一直覺著，我在宿州生活八年，於宿州歷史文脈，又是格外留意，不敢夸夸其談，說出個大概應該沒有問題。然而，「好讀書不求甚解」，是我一貫讀書風格，這種讀書風格，放在閱讀宿州這本「書」上面，就讀出了不少錯誤乖謬之處。

今透過歷史縫隙，一章章、一節節，重新閱讀、慢讀、細讀，把以前對於古宿州誤讀或不知處，或溫故、或翻新，並擇其要者，隨手記下來，回頭看看，倒也有十好幾處。

曹村孕育八千年古文明

宿州城北30餘公里曹村，我去過。1974年7、8月間，應那裡一位蔣姓上海知青邀請，我在他落戶小村住過五天。小村叫什麽名字忘了，記得地理位置較偏，需坐火車到桃山集下車，往西北步行兩個多小時。該村農田與江蘇省銅山縣接壤，附近好像還有一個部隊農場。農場名字，也忘了。

曹村多山，地貌景物與符離集一帶平疇原野有點不一樣，連老鄉口音也不一樣，更接近北邊徐州人的口音。

曹村幺莊村南，有古臺寺遺址。方寸之地，卻沉積著恢弘壯觀遠古文明。上世紀90年代初，中國科學院考古研究所對此地考古發掘，出土了陶器、石器、骨器，數量可觀，發現了距今八千年新石器早期文化以及大汶口文化兩個時期遺存，意義重大。

溯源宿州，有文字可靠記載，當在周莊王54年（公元前683年）宋國將位於今山東省東平縣境內之宿國遷入域內為附庸，這是「宿」字作為地名第一次進入宿州歷史，距今三千年不到。現在知道，遠古文明早就在宿州深深扎根了。

曹村周圍山丘蒼莽，綠樹蔥鬱，遠古文明發祥風水寶地是也。不知者一。

第一孝閔子騫故里所在

曹村閔祠村，一個淮北平原北端漸近山丘之普通村莊，我沒去過。現在知道，此地即是孔子弟子，名列七十二賢首之閔子故里。閔祠村名字，由此而來；其東南角閔賢村，也與閔子有關。

閔子騫鐵像。（圖皆由作者提供）

閔子被後世百姓尊為「中國第一孝」。他之孝行，孔子贊曰：「孝哉！閔子騫，人不間於其父母昆弟之言」。有關閔子孝行故事「鞭打蘆花」，一直在中國民間流傳。宋元時期，此故事更演繹成戲劇作品「閔子騫單衣記」。

閔祠村有建於明代以前閔子騫祠墓。祠內現存古柏和古銀杏各一。古柏樹齡2500多年，樹高16米，胸徑1.3米，相傳為閔子手植，故稱「閔柏」；古銀杏樹高13米，胸徑0.91米，相傳亦閔子親手栽下，名「閔公孫」。祠內碑文鐫刻「宿州之北八十里許有閔祠村，傳閔子騫生於斯卒葬於斯今冢丘在焉」文字。

古宿州與閔子有關史蹟，以前聞所未聞。「鞭打蘆花」故事，我張冠李戴，把它移到孔子另一弟子顏淵身上。不知者二。

皇藏峪 因劉邦避難出名

蕭縣縣城東南25公里處，有皇藏峪國家森林公園。1998年10月，我攜妻女專程去那裡遊玩。黃淮平原，地勢平坦低緩，在皇藏峪一帶，有此青峰幽谷，真是上蒼給宿州人之恩物。

皇藏峪，古意森森。據《漢書．地理誌》記載：「高祖微時常隱芒碭山間，即此山有皇藏峪，高祖避難處。」皇藏峪寺廟、泉水、巖洞，便順理成章與漢高祖劉邦結了緣。有關民間傳說很多。

皇藏峪景區有兩個寺廟：瑞雲寺和天門寺。皇藏峪多洞，均是天然巖溶石窟，其中，最有名當數皇藏洞。峭壁中間孤懸一洞，地理位置險峻，很難攀援。洞穴深十餘米，呈圓形，上有穹頂，天然而成；洞口一巨石兀立，正遮蔽洞口，猶似天外飛來，故洞口石壁上有「天洞」、「洞天飛來」等歷代石刻。這就是民間傳說中劉邦避難之洞。

天門寺。（圖皆由作者提供）

相傳，在劉邦之前三百年時，孔子周遊列國，也曾來到皇藏峪，至今此處還有孔子曬書臺遺址。

皇藏峪有一地方特色菜：皇藏峪蘑菇雞，取自此地山野土生土長之蘑菇和雞。燒法簡單，熱鍋大油，大段蔥、大塊薑、大把紅辣椒，大鍋乾柴燉煮。吃法也粗獷，不用碗，盛在一大盆裡，圍坐一圈，喝酒就饃，吃來酣暢淋漓。燒法和吃法，都凸顯此地人性格。我們一行八人，記得是殺了四隻雞，吃不完，還兜著走。

皇藏峪因劉邦避難出名，不知者三。

垓下古戰場 在靈璧縣內

「楚河漢界」、「十面埋伏」、「四面楚歌」、「霸王別姬」、「紅顏薄命」，這些成語名句，都與古宿州有直接淵源。公元前202年，那場悲壯慘烈垓下之戰，原來就發生在靈璧縣境。

垓下之戰，項羽兵敗，率28江東子弟兵，且戰且退，最後退至長江邊上今和縣烏江鎮，「縱江東父兄憐王我，我何顏見之」，遂自刎。

長江進入安徽省，走向由正東向轉為南北向，烏江鎮瀕臨江南，呈正南北向，因此所謂長江南岸，在這一帶，稱為江東。

和縣距宿州三、四百公里，在我以前概念中，垓下古戰場也應在和縣附近長江邊上，真是不求甚解，囫圇吞棗。現在搞明白了，項羽是自靈璧一路向西南，「且戰且退」，「退」了幾百公里，退到長江邊上。按當時交通條件和戰況猜度，垓下之戰後，項羽強弩之末，又苦戰起碼十天半月。在離他生命終點最後時段裡，還發生些什麽故事，霸王「別姬」後的心路歷程，史無記載。文人騷客想像豐富，大可演繹。但是有點奇怪，兩千多年來，居然沒有人涉筆於此。

說起楚霸王項羽，總離不開虞姬。虞姬，有一種屬於巾幗之鋪天蓋地豪氣。五年前，我去靈璧憑吊了虞姬墓。虞姬墓坐落在縣城東15華里處。墓碑正面刻有「西楚霸王虞姬之墓」。墓碑兩邊，有石刻楹聯「虞兮奈何自古紅顏多薄命；姬耶安在獨留青冢向黃昏」。未知何年代何人所書。

虞姬墓雕像。（圖皆由作者提供）

墓園周圍，有一種奇異野草，秋漸涼，西風起，野草莖葉由綠變為殷紅色。鄉人傳說，此草是虞姬鮮血染紅。於是，人們便把這種野草稱作「虞姬草」。在虞姬自刎地方，還開有一種花瓣猩紅野花，此野花也被賦予一個美麗名字「虞美人」。

虞姬草、虞美人花，當然是後世人們詩意想像和附會。植物學家說，這種花，其實就是麗春花，屬罌粟科，原產歐亞大陸溫帶，我國廣泛栽培。那麽看來它不是野花了。

唐代詩人高適、北宋蘇軾、南宋范成大、明代馮夢龍、清代鄭板橋，都曾到過虞姬墓，憑弔賦詩。虞姬草和虞美人花，自是他們詩詠重要題材。

「當年得意如芳草，日日春光好。拔山力盡，忽悲歌，欲罷虞兮奈若何。人間不識精誠苦，貪看青草舞。驀然劍袂卻亭亭，怕是曲中猶帶楚歌聲。」這是辛棄疾詞句，寫來最為哀婉傳神。

垓下和虞姬墓，兩千多年前那個悲壯淒美歷史瞬間，就發生在我生活八年的那片土地上，當年居然懵懂。不知者四。

埇橋地名 與隋唐運河有關

1999年春，原宿縣改名宿州市埇橋區。「埇」（拼音YONG）字冷僻，僅用於地名。現知，埇橋地名，與隋唐大運河有關。汴河也與大運河有關。「汴水流，泗水流，流到瓜洲古渡頭」。古運河由汴京（今開封）東向而下，後人習慣上稱作汴水、汴河。

隋唐大運河遺址。（圖皆由作者提供）

數年前，國內媒體發布一條新聞：安徽宿州一工地在施工時，發現距今1400多年隋唐大運河遺址。

隋唐時開鑿通濟渠（大運河之一段），流經宿州市境內130餘公里。在宿城，經今天西關大街、中山街至道東穿城而過。唐代埇橋，是汴河上一個重要津渡口。《元和郡縣圖誌》記載：「宿州本徐州符離縣也。元和四年（公元833年）以其地南臨汴河，有埇橋為軸艫之會。」至此，宿州進入她「地當要衝，舟車交會，帆檣如林，商旅雲集」之繁華時期。

該埇橋，昔日沿汴重鎮，已湮沒在宿州城內車水馬龍大隅口下。我在大隅口街上，來回行走無數次。以前不會知道，腳下就是那條在小學上地理課時就聽聞之大運河。也不會知道，離我插隊村莊不到10華里處，有一條開鑿於隋唐時期之通濟渠流過。不知者五。

李白賦詩宴喜臺 在碭山

碭山出酥梨，很有名。碭山還有一處古蹟宴喜臺，因與李白有關，也有名。早就聽聞此臺，卻無緣拜謁。

李白與邑令劉碭山泛舟宴喜臺，飲酒賦詩於此。（圖皆由作者提供）

《碭山縣誌》記載：「燕（宴）喜臺，在舊城東里許。有臺，又有亭池，臺下有池名華池。唐李白與邑令劉碭山秋夜泛舟燕喜亭池，飲酒賦詩於此。」

宴喜臺，春秋宋、魯兩國國君盟約之地。天寶元年（公元744年），李白慕名而來。又據《江南通誌》記載，李白為宴喜臺留下墨寶：「臺上有石刻宴喜臺三個大字，相傳李白筆。」李白留存墨寶殊為珍稀。現藏於北京 故宮博物院《上陽臺貼》，據說是迄今發現唯一一件較為可信李白墨跡，也僅25字。

「荒臺寂寞草芊芊，幸有傳詩重謫仙。明宰風流俱不泯，可無陳跡紀當年。」後來碭山屢遭黃河水患，縣治幾易其址。宴喜臺也數圮數建。今於原亭池上復建宴喜亭，其位於碭山縣城東郊3華里處，是一座單檐六角亭。不知者六。

蕭縣漢畫像石 不讓晉陜

魯迅在北洋政府教育部謀差時，一度不務正業。他把大量時間花在搜羅整理漢畫像石拓片上，成果頗豐。魯迅搜集之漢畫像石拓片，大部分來自晉、陜兩省，還有小部分出於冀、魯、豫等地。

上世紀80年代以來，宿州蕭縣老虎山下，接連發現六百多處漢墓群，這些漢墓群出土漢畫像石，數量多，1000餘塊；藝術成就高，風格粗獷奔放，線條拙樸天真，大漢雄風撲面而來，令人嘆為觀止。獨特人文氣息，想繞也繞不過去。鄉土影響書畫，書畫反映鄉土，兩者瓜藤糾纏，形成了現今宿州地區濃重書畫氛圍。

宿州與黃河中下遊其他地區不太一樣。這裡城鄉，哪一個幹部辦公室或家中，不掛有幾幅字畫？蕭縣，號稱「國畫之鄉」。蕭縣人送禮，以送字畫為時髦。全縣書畫裝裱店，百十餘家；靈璧民間，流行之鍾馗畫，歷史也可上溯到唐代。宿州人中，稍有文化者，都好書畫雅玩。書畫盛行帶來結果是，書畫家多且地位高。近現代，王子雲、劉開渠、朱德群、梅雪峰、蕭龍士、李百忍等，即是其中佼佼者。

蕭縣被稱作中國書畫藝術之鄉。（圖皆由作者提供）

宿州人多以漢魏書法為正源，書風普遍粗獷古拙，迥異於南方書家。該是二千多年源遠流長文明一脈相承的結果吧。我看那裡農村學生學書法，摹臨多有漢魏碑帖，以碑意入楷，字便呈古拙之態了。不知者七。

白居易離離原上草 寫符離集

我插隊小村，濉河邊上。河對岸里許，有個老符離集。白居易「離離原上草，一歲一枯榮；野火燒不盡，春風吹又生」，即描寫老符離集一帶原野風光。

濉河南 岸符離鎮東菜園村，在唐代名毓村。毓村有個東林草堂。白居易11歲隨家人遷徙符離，33歲移家長安，他在符離東林草堂，寓居了22個春秋。這首詩就是他16歲時應考習作。

白居易在此東林草堂寓居了22個春秋。（圖皆由作者提供）

「張賈兄弟同畢里巷，乘間數數來相訪；雨天連宿草堂中，月夜徐行石橋上，」記述詩人與符離鄉親鄰里之誼；「共看明月應垂淚，一夜鄉心五處同，」抒發時代荒亂和家庭不幸帶給詩人之滄桑感；「馬瘦衣裳破，別家已三年，」「黃雞與白酒，歡會不隔旬，」這些是詩人遊學求仕遭遇挫折後，表達倦鳥歸林之情；「二百年來汴州路，露草荒煙朝復暮；後王何以鑒前王，請看隋堤亡國村，」描述詩人站立宿州古汴隋堤，時發綿綿幽思；「且傾鬥酒慰羈愁，重話符離問舊遊；北巷鄰居幾家去，東林舊院何人住？」則是詩人對東林書屋那段苦讀生活的回顧與眷戀。

讀白居易這些詩句，我對八年宿州其間五年符離這段日子，以及這一代風土人情，更思念，更親近了。宿州很遠，遠在一千里外；宿州又很近，近在我心裡。1978年年底離開宿州時，我曾發誓再也不去那裡。可是，就是這個地方，在後來的歲月裡頭，它竟又勾牽我心駐足五次，全是因為那裡有白居易身影啊。

昔時未聞老鄉述說，當然也從未去查找史料，這一段與白居易有關宿州符離鄉情鄉緣，我錯過了第一時間體悟，殊為遺憾。不知者八。

蘇軾墨寶 留宿州扶疏亭

當年插隊，搭拖拉機，或步行去宿州城，是從城北北關大街進城。扶疏亭坐落在舊城北城牆上。那麽，首先要搞清楚古城墻還保存著嗎？它是在今沱河南岸還是北岸？在北關大街東端還是西端？

蘇軾先後十數次宿州行，留下詩文書畫。他與宿州結緣之深，扶疏亭是最好見證。

扶疏亭始建宋代，幾經毀塌。上世紀50年代再次於宋代原址重建，現存蘇氏詩竹碑和歷代重建扶疏亭碑記。

亭內有三方石碑，兩方銘文碑，一方字畫碑。字畫碑最珍貴，在於石面上一幅墨竹，其下方刻寫蘇軾手書「寄臥虛寂堂，月明浸疏竹；冷然洗我心，欲飲不可掬。」款署「舊和太白句也，並為寫照，東坡居士」字樣。

蘇在宿州，寫了《泗州僧伽塔》、《龜山》、《虞姬墓》、《過泗上喜見張嘉父》、《泗州除夕雪中感章使君送酥酒》、《靈璧張氏園亭記》等詩文。

再去宿州，一定要實地踏訪，了卻心願。不知者九。

宿州開採煤炭 始於北宋

要研究中國採煤史，有兩個地方不能不知道，那就是近代最早用機器採煤的兩大煤礦，北開灤，南烈山。它們都是李鴻章洋務運動後期興建的。

烈山在宿州符離集西北10華里處，我去過。小時候看過一本長篇小說 《火種》，作者艾明之為寫這部小說，曾到烈山下礦井體驗過生活。

光緒23年（1875年），亳州、宿城等地富商集股成立烈山煤礦公司，引進新式採礦機械，大規模採煤，與開灤煤礦幾乎同時期。魯迅1898年考入南京路礦學堂，正值烈山採煤興旺時。記憶中，他是對烈山煤礦新式採煤還做過專門研究的。

有史料記載，烈山發現煤炭，自「明萬歷四十三年（1615年）烈山一帶農民發現露頭煤開始鑿挖」。其實不然。蘇軾《白土山石炭歌》裡兩句詩：「豈料山中有遺寶，磊落如磐萬車炭」，記載了他在宿州蕭縣白土山北麓發現當地用煤作為燒製瓷器燃料。可以確定，早在北宋時期，宿州境內已有較大規模的煤炭開採了。「萬車炭」，產量不小。

宿州產佳煤，開採近千年。不知者十。

賽珍珠在宿州有四處居所

美國女作家賽珍珠，1938年諾貝爾文學獎得主。她的獲獎作品長篇小說《大地》（THE EARTH )，即是以上世紀2、30年代宿州農村為背景創作的。40年代好萊塢還拍過同名電影，得過奧斯卡最佳女演員獎。

賽氏一生寫了85部作品，唯《大地》最出名。她還把《水滸傳》翻譯成英文，ALL MAN ARE BROTHERS（四海之內皆兄弟）。此語出自論語顏淵：「君子敬而不失，與人恭而有禮，四海之內皆兄弟也。」賽氏採取意譯手法，把中國古語如此巧妙對應，妥貼移植，說明她對中華文化的了解。

1918年，賽珍珠新婚不久，隨丈夫到宿州，生活五年。宿州城鄉許多地方留下她的足跡。近年，賽氏及其作品價值，重新被國人認識。宿州市今成立「賽珍珠研究會」，對賽氏故居維修，並建立賽珍珠紀念館。宿州師範學院還建有「賽珍珠研究所」。

賽珍珠故居。（圖皆由作者提供）

賽氏在宿州居所共有四處：一處在大河南街福音堂內，一處在福音堂百米處路北，一處在宿州市立醫院內，一處在宿州市委黨校內。宿州城不大，上述四處我都熟悉，但賽珍珠的事蹟，還是上世紀90年代才聽聞。不知者十一。

符離雞歷史 上溯漢朝楚國

70年代我插隊在宿縣符離公社。公社革委會駐在符離集。符離集以產燒雞聞名。一直以為符離燒雞製法，是上世紀初，從山東德州扒雞傳來後的改良。又是一個誤讀。

1984年徐州考古發掘漢墓，在楚王劉戊墓室之庖廚間，出土文物有銅鼎、盆、勺等食物容器及鐵釜、陶甑等炊煮器具。令人驚詫的是，庖廚間保存有楚王屬縣的貢奉物品：符離雞。何以見得就一定是符離之雞，而不是其他雞呢？因為此雞盛放陶盆上，有泥封並蓋有「符離丞印」封記。據考古專家鑑定並推斷，此雞乃漢朝楚國治下古符離縣貢雞。

符離集燒雞漢代時即為貢品。（圖皆由作者提供）

這一考古發現，證明了符離烹雞歷史由來已久。

符離燒雞聞名，是因為這裡的雞品種優良。符離集一帶農村出產一種黑腦、黑爪、黑嘴麻雞，這種雞散養、善跑、吃野食，肉質鮮美，少脂肪，具有野雞特性。插隊時，我常到鎮上燒雞廠買符離雞解饞。回滬探親也會帶上幾隻請家人嘗新。

符離雞製作工序有十幾道，複雜考究。我曾到燒雞廠去玩，親眼目睹符離燒雞的製作全過程：七、八口直徑近兩米大鐵鍋，排成一溜，上置一粗大木桿，木桿上有滑輪，滑輪下繩索連著五、六個大布袋，布袋裡裝著各種香料（據說達13種之多）。不同香料袋隨燒製的進程，輪換放進鐵鍋中，一會這袋，一會那袋，一上一下，湯汁淋漓，氣勢頗為豪放。整個烹製過程，需五、六個小時。聽廠裡師傅講，鐵鍋裡的老湯幾十年不換。

一直到上世紀80年代，津浦鐵路上，南來北往列車，包括北京至上海的特快，總要在符離集站停靠兩分鐘。據說一個重要原因，就是為了這燒雞。當時燒雞價並不貴，小者五毛，大僅一元。兩分鐘裡，快速交易。小販匆匆把雞塞進車內，旅客又匆匆把雞塞進嘴裡。一人啃雞，滿車飄香。吃雞者吃得愜意，看沒買者一臉悔意，不免生出幾分得意：誰叫你們不買？！

這些年，仍在宿州的知青朋友春節回滬，還不忘帶來符離燒雞。我喜歡這家鄉的味道，吃不厭。我覺得，味道遠勝於南京路食品一店專櫃賣的那種「符離燒雞」。那味道，不正宗，騙騙上海人，但騙不了我。我至今吃過的符離燒雞，不下百隻。不知者十二。

「第二故鄉」尋根 驚喜不斷

好書是需要反覆閱讀的。宿州這本大書，一章章、一節節，我還要繼續讀下去。

我在宿州生活了八年，始終在心裡把它認同是自己的「第二故鄉」。身為故鄉人，未解故鄉事，是不應該的。我粗粗檢索有關宿州的歷史，揉進自己的生活閱歷，即有12個「誤讀」不知之處。還有很多，譬如，在中國歷史上一些十分有名的事件和人物，公元前209年大澤鄉陳勝、吳廣起義；公元1138年宋金符離鏖兵；公元1948年末、49年初的淮海戰役；子貢山吳魯會盟；七賢之首的嵇康、藝術大師戴安道、明初的馬皇后、鄧友德、胡大海；宿州的一些民風軼聞、歷代文人詠宿州的詩詞等等……都是可以「一讀再讀」，細細品咂滋味的。

陳勝、吳廣大澤鄉起義遺址。（圖皆由作者提供）

因為對宿州有「誤讀」和不知，現在讀來很愉快。從不知到知，是一個我對「第二故鄉」從理性上了解，感情上親近的過程。在這個過程中，不斷有驚喜、有頓悟，枝蔓開去，豈不快哉？

我讀宿州，是帶著個人情感的閱讀。一丁點稀鬆平常的日子，輸入了情感的成分，會放大到歲月；從個人有限的閱歷中，會得出很大的結論（難免有變形甚至失真）。在這一點上，幾乎所有人都不能免俗。所以說，年過60，個個都成了「經驗主義者」了。

時下常有「尋根」的說法，連官方也在尋根，祭黃陵、祭孔子。我這也算是一種「尋根」。這種尋根，小道而已。然而，雖小道亦不可小覷，畢竟對個人來說，是彌足珍貴的。

宿州是一個明確的地理概念；宿州也是一個心中的念想。

讀書宿州剛開始，行年六十未為終；河山文化情戀戀，靜夜捫思聽幾重。

當年夏夜，躺在打麥場上，諦聽蛙鳴聲、犬吠聲、農婦喚兒聲、牲口反芻聲、豬羊嚼食聲、老漢混濁的咳嗽聲、魚兒越出水面的撲騰聲……各種聲音重疊。幾十年過去了，這些聲音猶在耳旁，我聽得真切。

慢慢地、悠悠地，像電影中慣見的慢鏡頭重放，對過往風景的眺望，山河歷史，人文故事，合二為一，豐饒了無邊風月的種種層面。現在什麽都是快，快速、快捷、快餐、快板、快遞、快覽、快活、快男（快樂男聲）……破壞了無邊風月，我生性好古敏求，對「第二故鄉」作重新審視，是對「快」的一種逆反，開心無比。