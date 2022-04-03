地產迷思／房東不在場的租屋糾紛 雙贏並不難

租屋常見糾紛，有時房客的抱怨不見得沒道理。房東若能找到合適的專業人士協助處理的話，取得雙贏結果。(Getty Images)

鳳懷蕬女士從事房地產 買賣介紹已經有兩年了。雖然她覺得自己還有很多不足的地方，但是她認識一位很有錢的中國投資人邢霞女士，拜託她在美國置產。由於邢霞沒辦法到美國常待打理房地產，過戶之後就託給她管理。雖然鳳女士沒有太多管理房屋的經驗，但是既然是客戶所託， 她也盡力去做。

兩年前，鳳女士幫邢女士用160萬的現金買下長島納蘇郡勞倫斯鎮 （Lawrence）的一棟豪宅。因為邢女士在中國業務繁忙，過戶前根本沒有好好檢查過這房屋，因很信任鳳女士，便很豪爽地買下來。過戶後，鳳女士幫邢女士找到了一位房客。每個月的房租7500元，邢女士很高興。

房屋問題多 房客拒付租

這位房客的工作是國際政治人物的貼身保鏢，他常常幾個禮拜不在紐約市，到歐洲去當歐洲國家元首的貼身保鏢，他租的豪宅便是給他的太太與兩個子女居住。搬進去一個月後，房客發現這房屋的問題不少：熱水爐太小，只夠兩人洗澡用、三個浴室中有一個根本不能用、電路系統可能有問題、樓梯附近的電燈老是閃個不停。家裡的污水常常排不出去、一隻狸貓在閣樓裡築巢、蜜蜂在磚牆裡面築巢、門前的台階石頭與基礎分離等。這些問題嚴重影響到房客以及他家屬的生活，間接影響到房客的工作。

剛開始的時候房客抱怨，鳳女士還去處理問題。因為邢女士沒付鳳女士物業管理費，後來鳳女士也不管了。房客非常生氣，過了一年之後，他便拒付房租；一年下來，積欠的房租便接近10萬元了。邢女士很著急，不斷拜託鳳女士，鳳女士也不知道怎麼處理這個問題。這時候鳳女士的地產經紀給他介紹一位廖律師，幫邢女士到納蘇郡的房東 房客法院去起訴追討租金 。

廖律師問明原委便接受委託。因為租約已經到期，便直接到納蘇郡的房東房客法院起訴，要求驅趕房客。第一庭的時候房客的律師協同房客到場，列舉房屋裡的問題，要求修理，並且先交2萬5000元積欠的房租以表示誠意。廖律師接受了2萬5000元，答應把開庭延後一個月，要求房客在一個月內把所有要修理的項目列舉出來。房東房客將善意協商聘請有執照有保險的工人把房屋修理好。一旦工人選定，房客應再付2萬5000元欠租。等到修理工作完成之後，房客應支付所剩欠租。

找工人修房 欠租收到了

房客當庭向廖律師要求把租約延到6月底，等到他子女的學校放暑假再終止租約。廖律師代表房東答應房客，房客當庭同意和解，簽了和解書。

一個月之內律師親自到房屋處，與房客共同和工人面談瞭解情形、選定修理工人、談好價格，並授權房客在修理工作完成之後直接把應付金額直接付給工人，所有給付金額由欠租中扣除。

之後法院又開了兩次庭，房客除了交當月的房租外，還陸陸續續交出了一些積欠的房租。兩個月之後所有的工作都完成，房客在第四庭的時候把所有積欠的租金都交清。為了表達修理工作沒有在第一時間便處理好，廖律師向邢女士請求並得到邢女士的同意，減了房客租金5000元。這件房東、房客官司便告圓滿結束，總算房東、房客不傷和氣。

本案啟示：

房屋有問題必須要處理，房客的抱怨不見得沒道理。要是房東找到能妥善處理房客的專業人員合理地解決問題的話，房客不見得會固執的拒付合理的房租。