移民專頁／合法非移民簽證去加或墨 30天內無需新簽證

激活Combo卡會導致主申請人失去H-1B身分，但是可以通過遞交新的H-1B延期申請並獲批而恢復H-1B身分。圖為美國邊境的移民官在檢查入境旅客。(本報資料照片)

讀者問：

主申請人H-1B 今年5月到期，現在準備申請H-1B extension。副申請人H-4身分，拿到H-4之後沒出過美國，所以沒有簽證 。如果現在做H-1B extension大概到5月也批不下來。我們計畫今年5月坐遊輪（坐遊輪的時間原H-1B已經過期）。那麼問題來了：

1、主申請人提交了H-1B extension，但還在pending時期，可不可以以H-1B身分坐遊輪而不激活combo卡？

2、副申請人還有沒有必要申請H-4 extension？因為副申請人目前沒有工作，所以即使激活combo卡看起來也沒有什麼損失。

答：

因為你提到可不可以激活Combo卡，所以我們判斷你和你的配偶都已經遞交了I-485申請，同時也拿到了工作許可和回美紙(合稱Combo卡)。依據移民法規，申請人在綠卡 申請期間離境美國的話，必須要持有一個有效的非移民簽證或回美紙才能回到美國，以避免其綠卡申請不會因為離境而被視為自動放棄。

H-1B身分過期前遞交的延期申請可以將主申請人的H-1B身分自動延期240天，但是離境會使其身分中斷。還未批准的H-1B延期申請並不能賦予主申請人一個有效的H-1B身分，所以主申請人在H-1B延期申請還沒有批准的情況下離開美國，就只能用Combo卡回到美國。激活Combo卡會導致主申請人失去H-1B身分，但是可以之後通過遞交新的H-1B延期申請並獲批而恢復H-1B身分。

你沒有提到坐遊輪要去哪裡，如果是去墨西哥或加拿大，並且主申請人的H-1B延期能在坐遊輪之前獲批的話，就可以向海關出示最新的H-1B批准書原件（裡面必須要有I-94卡部分），然後適用Automatic Visa Revalidation的法規用H-1B身分重新入境。因為在美有合法非移民工作、學生（F簽證）、訪問學者（J簽證）身分的外國人短期內（30天內）離開美國去加拿大或墨西哥，都可以適用Automatic Visa Revalidation的法規回到美國而無需新的簽證。

副申請人可以用Combo卡回美，在美國合法居住等待綠卡的獲批，在此期間能給任何雇主合法工作，所以副申請人申不申請H-4延期的確沒有那麼重要。但是萬一主、副申請人的綠卡申請被拒，而副申請人也沒有其他合法的非移民身分留在美國的話，那麼副申請人在綠卡被拒的第二天就開始累計逾期居留的時間。所以，主副申請人可以評估一下自己綠卡申請被拒的概率再決定是否需要為副申請人申請H-4延期。