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上海防疫荒腔走板？官員電話批評遭錄音曝光

專家：美房價續飆漲 比市場預期快 正在泡沫化

移民專頁／離境2年多返美 需提供證明材料

耿婷律師主答

讀者問：

本人持有綠卡，因父母健康原因於2020年1月20號回國探親（正好是疫情爆發之前），結果疫情爆發之後回美開始困難起來，而且期間又遇到綠卡過期。家人在美國幫我提交了綠卡換卡申請，開始是一直無法回美打指紋，新綠卡一直沒有批。2021年下半年，不知道什麼原因，突然不需要親自打指紋了，而且綠卡直接就寄到美國家裡了。家人趕緊把新的綠卡和駕照都Fedex給我，但是我目前離美已經超過2年。現在父母身體沒問題了，我準備返回美國。我擔心回美國在海關會遇到麻煩。我有如下問題。

1、從哪個城市的海關入關比較好？

2、如果海關人員問我離美多次時間了，我是不是應該如實回答超過2年了？

3、海關那裡有我出入境的時間紀錄嗎？如果我按照新綠卡上面的時間來解釋說沒有離開超過1年，是否可行？

4、需要提前準備什麼材料？

答：

我不知道別的海關，但至少我們的很多客戶在紐約的JFK機場入關時並沒遇到太多刁難，大部分超過一年的綠卡入境者被問幾句就能被允許入境。

當海關詢問問題時，你應該如實回答，因為海關人員可以查到你的出入境紀錄。從原則上來說，海關有每個人的出入境紀錄，但是偶爾會有他們的紀錄不準確的情況發生。如果你有證據證明他們的紀錄錯誤（比如你護照上的出入境章顯示的日期和他們的紀錄不一致），那麼他們會根據你提供的證據改正他們的紀錄。我們不建議撒謊，因為萬一他們發現你撒謊了，就很難再採信你提供的其他證詞和證據。

你需要準備過去兩年多沒有放棄在美國永久居住意願的文件，這包括任何能夠證明你一直保有和美國經濟上及家庭上的緊密聯繫的證據，如你這兩年的報稅紀錄、在美的房契或租約、美國的銀行月結單、在美的投資或股票帳戶月結單、在美購買的各類保險證明、有你美國地址的駕照或是State ID及直系親屬的綠卡或公民紙、出生紙複印件， 等等。

如果你在準備好上述文件後仍不放心的話，也可以請律師提前幫你準備好I-193包裹，以備海關要吊銷綠卡時申請免簽證入境。如果I-193申請在海關能獲批的話，你將能夠保留綠卡身分，無需入境後重新申請綠卡。

綠卡 駕照 疫情

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