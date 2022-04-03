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醫藥短波／瀕死前 過去一生會像電影般飛速閃過腦海？

顏世蓮

目前，地球上已知生物都會無可避免的經歷死亡。在人類社會中，死亡這種自然現象還被宗教、哲學和醫學關注了幾千年。特別對於瀕死、復活、轉世或者是假死和永眠都加倍的關注。

常聽人說在死亡前，過去一生的經歷將會像電影般，一幕又一幕飛速的閃過腦海。只是死亡的過程是有去無回的，一旦大腦停止了生理活動，那麼就再也無法從逝者口中得知瀕死的體驗。

過去10年間，世界各地的研究者，收集因車禍、地震等意外受傷的瀕死體驗者的經歷。像德國還使用藥物讓50名志願者陷入類似死亡的假死狀態30秒，記錄下在那30秒的臨死體驗。而在日本，以生命垂危的病人作為研究對象，在頭骨中植入微晶芯片設備來跟蹤腦電波，希望能捕獲病人死前的大腦信息。

結果在美國，一名老年病患在例行腦電波測試進行中突然死亡之後，意外捕捉到了這位老人生命末期大腦活動的獨特數據。這個腦電波顯示的與人們在作夢、回憶期間所看到的腦電波非常相似，表示在死前，實際上，可能是真正看到自己的生命在眼前一閃而過。

這項報告中說，研究人員總共記錄了病人死亡前大約900秒的大腦活動，因而能夠仔細的看到神經震盪和神經活動的重複模式。在這段期間腦電波活動出現了不尋常的變化，在心臟停止之前和之後，在腦電波上看到特定的神經震盪電波的變化，這種特定類型的振盪被稱為伽馬波。這種伽馬波是涉及學習過程、記憶力和注意力的一種電振盪，也是大腦內部產生最快的電波，即使使用現在的設備和技術可能也很難準確的測量出來。

通過產生腦電圖(EEG)檢索相關的震盪，大腦可能會在我們死前最後一次，回憶重要的生活事件，類似於瀕死體驗中報導的那些。這是第一個科學證據表明，在生命最後的瞬間，出現一生記憶有如閃光的情形，可能是真實發生的呢。

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