醫藥短波／塗抹漂白水可漂白皮膚 令人質疑

皮膚漂白在全世界都有，特別是在非洲，非常的風行。一項2018年的薈萃分析研究，共包括68項研究和6萬7665名參與者，發現其中27.7%的人曾嘗試漂白皮膚。

為什麼呢？

種族主義 一向認為白人優於所有其他種族和民族。當然也適用於美容標準，導致人們認為白人、歐洲人的美是最可羨慕的。

事實上皮膚的顏色和個人體質、日曬程度和皮膚老化所造成的表皮細胞以及黑色素細胞增生等等原因有密切的關係。

安全的皮膚漂白劑，是在不改變整體皮膚顏色的情況下，治療一些色斑，如雀斑、老年斑、青春痘疤和膚色不均等。

一般塗抹漂白水可以漂白皮膚的說法，令人質疑。漂白水的成分為綠酸鈣、綠化次綠酸鈣氮，對肌膚有特別強烈的刺激性，接觸到肌膚會發生灼燒感，引起嚴重發炎反應，所以千萬不要輕易相信。

目前在皮膚漂白劑中發現的主要成分多為對苯二酚和汞。含有汞的皮膚漂白霜不適合長期使用，最好不要超過四個星期。汞不僅會導致中毒，還會積聚在人體細胞內，有許多因為接觸太多汞而中毒、造成肝臟受損和腎衰竭的案例。

對苯二酚是美國食物藥品管制局唯一認可的皮膚漂白化學品，任何濃度超過2%的產品都可能造成不良影響而且需要醫師處方。最常見的副作用是皮膚刺激和灼燒感，另外還可能出現輕微暫時性搔癢以及紅腫。而對某些皮膚色素較多的人來說，還會有反黑的副作用。效果通常在使用之後的三到六個月出現，但也容易出現黃褐斑。