談藝／藝術家林世寶的作品 轉化成一件件千人社會運動

以3萬張MTA地鐵卡創作的「十二生肖」系列。（圖由林世寶提供）

林世寶出生於台灣屏東，曾獲得多項世界藝術大獎，來到紐約從事現代藝術工作20多年。這位鄉下長大的孩子從小熱愛用手來製作東西，卻也因此造就了一個不平凡的人生。台灣的時報出版社將他的故事編寫成兩本書：一分錢的故事、傳奇再續；公共電視台也為他拍攝了專輯：一位藝術家的故事。但他又是如何做到將他的作品轉為一件件的千人社會運動？又如何在他的作品中闡揚了人際關係當中的愛？他也曾讓許許多多參與他藝術工作的人們感動得熱淚盈眶，願意成為他的藝術作品的螞蟻雄兵，從以下的專訪可了解他對藝術創作的見解。

行萬里路畫萬幅畫

李立婷(以下簡稱李)：談一下你是如何成為一位藝術家的？

林世寶(以下簡稱林)：我從小就有著天馬行空的想像力，因為鄉下物資缺乏，於是常將周遭不用的東西做成玩具，後來上了美術課才知道這是我想要做的事，於是進入了南山高工美工科就讀，在學期間因為得到許多全國的大獎，獲准保送大學，但是因為不願意被學院派所捆綁，便放棄了升大學的機會，當兵退伍後發現自己並沒有什麼技術，於是前往日本 留學、學習日本膠彩畫，畢業後又繼續修立體造型，如此就在日本住了8年，本著行萬里路畫萬幅畫的理想，在日本時我在巴黎得了三次大獎， 因而決定轉往紐約大學念研究所，希望來到這個現代藝術的震源地看看兩年，沒想到一待就是20多年。

作品「愛的結晶」。（圖由林世寶提供）

李：談談你是如何將你的藝術變成了千人運動？

林：從事藝術創作後我有一個領悟，美的感覺並不是一定能夠用肉眼來看的，有時它只能在心裡領會，那要如何同時能讓千萬人能夠感受到呢？就是從人與人的關係裡著手，於是我設計了媽媽的愛這個藝術創作，請媽媽們將自己嬰孩用過的奶嘴捐出來，大家共捐了20萬個奶嘴，我再用它們來做成了一棵聖誕樹，另外還有個數萬個寶特瓶回收的行動藝術，命名為「愛之樹」來表達社會需要更多的愛與包容，來關懷那些靠著撿拾寶特瓶維生的弱勢團體，展覽結束後並將作品所有的寶特瓶變賣了，用這筆錢來幫助弱勢團體，因為這些作品背後的精神意義，我說服了許多義工，大家共同來參與了這些千人運動。

林世寶與「十二生肖」系列中的牛王。（圖由林世寶提供）

喜歡梵谷狂野熱情

李：哪些人是你最崇拜的藝術家？

林：我喜歡梵谷的狂野熱情、不顧後果的個性，我覺得那是藝術家該有的精神，不管後果，活在當下，當下你要做什麼就去做。我曾到了法國南方梵谷的繪畫地點去參觀，很能感受到那股衝勁。另外我也喜歡畢卡索 那種任性的小頑童個性，但是畢卡索很會做生意與梵谷不同，畢卡索的一生是理性與感性的總和。至於美國的藝術家我喜歡傑克森•波洛克，他在抽象表現派中的行動繪畫與我的繪畫創作有一種無形中的巧合，我常和他一樣用筆甩動顏料的方式，畫在畫布的底層，將畫面呈現出一層層的如同血管般的動感，再用一層層的顏料將其蓋起來，如同皮膚蓋住血管般，等到蓋完了最後一層，表面上好像覆蓋得看不見底層 了，但仔細看那隱隱約約的痕跡又自然的顯露出來，像血管流通一般呈現了生命的痕跡，我以前的作品很多色彩，現在色彩越來越簡化了。

於協和公園創作烏托邦虛擬世界，材料集結約三噸回收物。（圖由林世寶提供）

萬物都成創作素材

李：什麼是激發你創作的靈感或影響你創作的素材？

林：生命與藝術是天天並行的，所以在每天進行的同時就會發現新的素材找到新的靈感，就以我在協和門窗工廠的例子，我是它的首位駐廠藝術家。基本上藝術這件事對勞工而言是高高在上的，但事實上從遠古至今只要有人就會有藝術，是現代人把它劃分了階級，所以在勞工的印象中，我藝術家的世界與他們的世界是兩個截然不同的世界，然而當我進入工廠生活在他們當中，使用他們回收的窗戶廢料來創作時，我們的世界就走在一起了，因著材料我們的世界就有了新的變化。

我的新系列作品命名「黃金時代」就是用塑窗建材中回收的廢料PVC管所做成的，我採用的靈感就是，人的一生每一段時光都是黃金歲月，所以要不斷的珍惜當下、珍惜萬物，在駐廠生活的60天當中，新發現的材料不斷的變化，就不停的激發了我新的思維和創作靈感，譬如PVC窗管在高溫加熱後就成了轉折彎曲的造型，再迅速放入預先製作的木頭圓形模中，就成了圓圈狀流線型的雕塑品，我稱之為「定情物」，它象徵著熱情奔放流暢與和諧，像是陰與陽結合出來的圓滿，PVC窗管加熱後會自然地呈現出藍色或紅色，我再用金箔紙貼在上面，彷如戒指上的黃金，這些作品會在4月初的紐約藝博會中展出。

李：在你的藝術生涯中最值得紀念和回憶的事是哪些？

林：人，那些我的義工們，因著他們來完成人生中不可能的可能。譬如2005年日本世界博覽會在愛知縣舉行，我要做一個「智慧之門」成為入場之用，需要數萬人捐他們用過的筆給我，整個作品要整整做四個月才能完成，在無數義工的協助下，我們徵召了數萬人捐出他們用過的筆，打造了這個「智慧之門」， 完成時大家都感動得熱淚盈眶，因為所有不平凡的事，其實都是一群平凡的人努力造成的，而非凡的人其實也都是許許多多平凡人來造就的。

林世寶作品「定情物」。（圖由林世寶提供）

又譬如我要回收上萬個打爛的棒球來製作一個「平安樹」的雕塑來代表著棒球隊員們的團隊、流汗、不放棄的精神，最後回收到超過40幾個國家800多支球隊而來的2萬5000個球，其中最感人的義工就是一位日本的老太太，她成就了這個偉大的故事，一開始的前五個月我只回收了幾百個球就沒了下文，大家正想放棄時，那位日本老太太宣稱大家要學習運動員不放棄的精神，她不會打字就用手寫了幾行廣告，而且自己付錢到7-Eleven影印數百張，在她所住的名古屋只要有棒球隊的學校就去發，她走遍了許許多多的學校，結果在學校與學校的棒球友誼賽時大家都在討論這事，大家有了共識就一起共同來完成了這個使命，最後在世界棒球聯盟的協助下完成了這一個「平安樹」的計畫。

包容態度看待人生

李：你要給年輕的自己什麼忠告，還有你的下一步的計畫是什麼呢？

林：年輕時我比較自負、固執，加上善惡分明，以致失去了一些朋友，現在過了知命之年，則是採取開放包容的態度來看人生。我會告訴年輕的自己，多挑戰、多嘗試、多學習。

作品「黃金時代」。（圖由林世寶提供）

未來想做的事情是把一生經歷的故事拍成電影 ，從小到大都聽長輩說「人生如戲，戲如人生」，然而拍電影這種藝術創作需要太多的資金，也需要許多的人才贊助，想要用以物易物的方式將我的作品交換或賣掉，好得到拍電影的合作機會，讓我生命中這些感人的故事可以成為電影。

林世寶將於4月7日至10日在紐約藝術博覽會(Artexpo New York 2022)展出他的新系列「黃金時代」，策展人Kyoko Sato。詳情請見網站https://www.crystalpark.org/news。