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星座／4月3日到4月9日 巨蟹計畫旅行 水瓶幸運降臨

科技紫微網

4月3日至4月9日，12星座運勢如何呢？

牡羊座 總運指數：★★★★☆

本周可得到幸運之神的守護，桃花機會增多，甜蜜將會圍著你多繞一圈；事業學業以穩定的節奏向前；財運形勢有所扭轉，投資時易得他人相助。

幸運色彩：海洋藍

速配星座：雙子座

貴人星座：獅子座

金牛座 總運指數：★★★☆☆

過去失敗的經歷，會成為你本周遭遇的最佳提醒。雖然會勾起你一些不愉快的記憶，但教訓歷歷在目，會讓你清楚知道此事怎樣做最好，讓你輕鬆獲得成功。

幸運色彩：珍珠白

速配星座：處女座

貴人星座：天蠍座

雙子座 總運指數：★★☆☆☆

本周你會面臨一些選擇難題，並且一旦面對這些選擇性的問題時，你會有心理障礙，很不容易做出選擇。當自己拿不定主意時，讓他人幫你做選擇會更為妥當。

幸運色彩：草根白

速配星座：獅子座

貴人星座：摩羯座

巨蟹座 總運指數：★★★☆☆

本周你會有較多的空閒可自行安排一些活動，旅行計畫也可以開始決定日期了。只有多出去走走才能交到好運，悶在家裡則是虛度光陰。

幸運色彩：鑽石藍

速配星座：巨蟹座

貴人星座：射手座

獅子座 總運指數：★★★★☆

幸運之神會在這周賜予你神力，相信自己就有能力把事情做好，不過凡事還是得按照規章進行，一旦走錯了路，什麼努力都白搭。

幸運色彩：鮭魚紅

速配星座：巨蟹座

貴人星座：水瓶座

處女座 總運指數：★☆☆☆☆

你正處於最為無助的狀態。很多令人反感的事情降臨到你身上，想躲都躲不掉。為今之計，落跑自然不是上策，只有兵來將擋水來土掩，才能印證「船到橋頭自然直」的老話。

幸運色彩：玉米黃

速配星座：獅子座

貴人星座：天秤座

天秤座 總運指數：★★☆☆☆

易受外界影響而產生消極心理。當不能積極應對生活時，不妨選擇去安靜的地方走走，不需要刻意調整心態，靜靜宣洩一番之後自然能找回自己。

幸運色彩：翡翠綠

速配星座：獅子座

貴人星座：雙魚座

天蠍座 總運指數：★★★☆☆

過去一直想做的事情本周可望初見雛形，只要你再多投入些心力上去，努力去完善這些事情，那麼它們就會呈現出你要的局面。

幸運色彩：羊毛白

速配星座：天秤座

貴人星座：雙魚座

射手座 總運指數：★★★☆☆

這個星期你將在充滿暖意的氛圍中度過。得好心人士關心，有機會結識新的異性；工作壓力較大，有計畫就不怕做不好；理財會要耗費你不少精力，不過成效不錯。

幸運色彩：梅子青

速配星座：天蠍座

貴人星座：雙魚座

摩羯座 總運指數：★★★☆☆

自我倔強情緒瀰漫，讓你的人緣出現滑坡。愛情中會有諸多不順，工作中的助力也明顯不足，但財運方面你倒是有力量躲避一些風險。

幸運色彩：苔蘚綠

速配星座：天秤座

貴人星座：射手座

水瓶座 總運指數：★★★★★

幸運女神降臨身邊的一周，只要有想法並且付諸行動，多半都能達成所願。投資作為本周的重心，多放些心力，將能有所斬獲。

幸運色彩：番茄紅

速配星座：金牛座

貴人星座：水瓶座

雙魚座 總運指數：★★★★☆

好運降臨，你的愛情世界也將釋放出新的光彩；工作效率較高，許多事都能超前完成；理財有方，可以確保收支都會在你的掌控之內。

幸運色彩：茄皮紫

速配星座：雙子座

貴人星座：天蠍座

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