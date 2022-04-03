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每周一書／吳介甫的熱賣麵包課

每周一書

小時候家境不優渥、又不喜歡讀書的吳介甫(Jeff)，因為姊姊一句「學做麵包至少不會餓肚子」，而開啟了烘焙之路。16歲從麵包學徒做起，經過多年的嚴格訓練成為麵包師。為了自我精進，他每到一家麵包店工作，就設定用兩年的時間盡力學習，讓他累積了不同的技巧，並深知麵包店裡熱賣款式的製作要訣。

現在的他以烘焙教學為主，足跡遍布全台灣，卻不以名師自居，而是希望用麵包和來上課的學員交流，仔細翔實的解說，加上親切幽默的教學方式，深受學員喜愛。吳介甫擅長將複雜的烘焙作法簡單化，將製作步驟仔細拆解，毫無保留的完整提點，希望讓每一個人在家都能做出美味的麵包。

吳介甫常常跟學員分享，做麵包最重要的不是要做得多好看，或是多好吃，而是要開心的做，享受這個過程。每個人做出來的麵包都是獨一無二的，這也是麵包最迷人的地方，只要是保持著開心的心情所做出來麵包，享用的人一定也會感受到這幸福的味道。

吳介甫表示，誰也沒想到，一個年輕小伙子，原本只是單純的藉由學習做麵包養活自己，卻做出興趣，從學徒一步一步成為講師。他雖然不是科班出身，卻也經過一番苦練實練，做出屬於自己的麵包天地，他不敢說自己的技巧最無敵，麵包最好吃，卻也是苦心學習20年的成果。

「吳介甫的熱賣麵包課」包含40款美味麵包配方完整公開，其中有人氣台式麵包、獨門吐司、餡料麵包等。書中1500張步驟圖片，手把手教學，從混合材料、整形包餡、造型技巧等製作要訣，都以圖文翔實解說。甚至有7大必學麵包整形手法，從基本滾圓、包餡技巧，到橄欖形、三股辮等技巧，還附有影片詳解。

吳介甫說，這本書包含了很多他自己非常喜歡的麵包款式，其中有很多都是各大麵包店的人氣熱銷商品，書裡還有記錄許多降低失敗率的小技巧，雖然沒有辦法一口氣把他所學到的，在一本書裡統統分享給大家，但他相信讀者在細細品嘗並實做之後，一定會愛上它。

（本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-746-8889轉6263、718-445-2661）

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