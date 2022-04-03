大仁說財經／汽油貴不貴 車主的薪資才會影響到痛感
無論在美國哪個地方，汽油價格都高得令人不安。無論身在何處，每次加油都得支出60元、70元甚至80元，實在是一種痛苦的經歷。
但並非所有美國人都對加油有相同的痛苦。
例如，一般人可能認為加州的車主比大多數其他美國人更難接受全美最高的汽油價格，因為根據3月11日的資料，1加侖普通汽油的平均價格為5.72元，比全美平均水平高出1.39美元。但這種觀念可能是錯誤的。
這是因為加州的平均工資明顯高於美國其他地區。
根據勞工統計局的數據，加州人平均每小時賺37.18元，比全美平均水平高出18%。
工作多久 才能賺到油錢
當然，在高工資的州中也是有一些人的收入遠低於平均水平。但只要認真尋找，還是有可能找到比州平均價格更便宜的汽油。
但藉此來探討一個經濟學上的問答題：汽油價格給駕駛人帶來最大痛苦的地方在哪裡？
比較基準是汽油平均售價和平均工資數據，來顯示美國人平均需要工作多久才能賺到足夠的錢加滿15加侖的普通汽油油箱。
根據3月11日的全美平均汽油價格和12月全美工資估算，駕駛人現在平均要工作2時7分鐘才能支付15加侖汽油的費用。這比2月23日俄羅斯入侵烏克蘭開始導致汽油氣價格飆升的前一天多出25分鐘。
而且在比較全美各州之後可能發現，最近汽油價格飆升帶來的痛苦無處不在，不僅限於少數幾個售價最高的州。
例如加州，在賺取平均工資金額的勞工需要工作2小時18分鐘才能加滿15加侖的油箱。因此，即使平均汽油價格讓任何其他各州相形見絀，但仍有9個州的勞工需要比加州勞工更多的時間在工作上，才能賺到加滿油箱所需的錢。
但在密西西比州，駕駛人每加侖支付4.01元，是全美第11低的平均價格，遠低於美國汽車協會(AAA)3月11日統計的每加侖4.33元的全美平均價格。但由於當地的平均時薪為23.51元，遠低於全美平均水平31.18元，當地勞工需要比加州同行多工作16分鐘才能加滿油箱。
更不幸的是，內華達州的高油價每加侖4.92元，僅次於加州，位居全美第二；但當地薪資卻相對微薄，平均薪資為每小時27.03元，比全美平均水平低13%。因此，內華達州的駕駛人必須比任何其他州勞工工作更久，達2小時44分鐘，才足以支付他們的加油費用。
許多其他汽油價格較高的州，駕駛人的薪資也高於平均水平。
華盛頓特區 薪資最高
紐約車主支付每加侖4.47元的汽油費，但他們只需工作1小時53分鐘即可加滿油，這是全美第5短的時間。華盛頓州的勞工平均工資更高，他們只須比紐約同行多工作1分鐘，即使當地平均汽油價格為每加侖4.73元，是全美第4高。
根據勞工部的統計，平均薪資最高處在華盛頓特區，為51.40元。這使當地駕駛人可以在最短時間內以每加侖4.50元的平均價格加滿15加侖的普通汽油，只需1小時19分鐘。
然而，與各州的薪資估算一樣，這些數字僅衡量私營部門的工資，而不含政府雇主。顯然，華盛頓特區的大部分雇員都在公共部門工作。華盛頓特區的數據也僅衡量該城市的工資，而不是構成華盛頓勞動力的農村、郊區和城市工人的混合體。
若以更廣泛的華盛頓大都市區，也就是除了華盛頓特區外，還包括馬里蘭州、維吉尼亞州和西維吉尼亞州的部分地區，企業支付的平均薪資為39.72元，更符合全州平均水平。即使如此，該大都市地區的勞工也僅需最短的工作時間1小時42分鐘來加滿油箱。
以任何州來觀察，需要最短工作時間來加滿油的地方是明尼蘇達州。當地駕駛人只需工作1小時44分鐘就能購買15加侖汽油。一方面該州勞工有每加侖3.96元相對便宜的汽油的協助，而且其平均薪資高於其他各州。
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