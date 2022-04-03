大仁說財經／忘了BRICs 可以考慮MIST或TICKS

俄羅斯長很一段時間不會獲得投資人青睞。（路透）

多年來，世界上最受歡迎的新興市場 一直是所謂的金磚5國(BRICs)：巴西、俄羅斯 、印度、中國和南非。

但因俄羅斯入侵烏克蘭，不再是西方人可以進入的市場，投資 人可能不應再將所有新興市場混為一談了。

AllianceBernstein資深經濟學者維諾格雷德(Eric Winograd)表示：「金磚國家的好日子已經結束，而且已經開始衰落。」

幾家主要美國指數提供商以「零」或「實質為零」的價格將俄羅斯股票從指數中剔除。搜索引擎Yandex和電信MTS等幾家在美國上市的重點俄羅斯公司股票已暫停交易。莫斯科證券交易所自入侵後的第二天2月25日起就關閉至今。

維諾格拉德說，「像俄羅斯這樣大的國家卻被指數刪除，這是個很重要的觀點。」

俄羅斯曝險 投資人觀望

俄羅斯似乎很可能不會很快再度納入頂級新興市場基金。即使對於那些仍然願意投資俄羅斯資產的西方人來說，也不清楚接下來會發生什麼事。

Betterment投資主管坎波斯(Mychal Campos)表示，「有些投資人正在詢問新興市場基金對俄羅斯的曝險。隨著指數開始排除俄羅斯，這仍然是一場觀望遊戲。」

維諾格拉德表示，對於希望涉足新興市場的投資人來說，最好對每個國家都單獨看待。

他說，「這時的投資方法應該是差異化。不要再根據字母首位的縮詞來投資新興市場。」「比如說，把阿根廷和南韓放在一起總是讓人感覺很奇怪。它們本質上並不同。」

忘記BRICs，考慮TICKS或MIST？

全球指數提供商Indxx管理合夥人森夏瑪(Rahul Sen Sharma)表示，俄羅斯股市關閉，基本上把金磚國家變成了BICS，而且很可能就此變成常態。

他指出，「投資人會再次擁抱俄羅斯嗎？如果沒有流動性，這是一個很有爭議的問題。但也很難相信人們會很快湧入俄羅斯。」

森夏瑪表示，有些投資人可能會開始關注其他新興市場以取代俄羅斯，例如台灣和南韓。金磚國家可能會成為TICKS。

他補充說，波蘭、土耳其和墨西哥很有趣，菲律賓和印尼也一樣。你可以將墨西哥、印尼、南韓和土耳其取其字母首位縮詞為MIST市場。

歐新興市場 變得很難賣

森夏瑪開笑稱：「人們總是喜歡用它們的字母縮詞來命名。」

當然，任何一個歐洲新興市場本質上都有風險，像波蘭就是其中之一的，因為它在地理上與俄羅斯和烏克蘭非常接近。因此，對西方投資人來說，其他中歐和東歐國家可能很難賣。

其他專家認為，投資人應該更關注新興市場的個別公司，而不是國家本身。

eToro美國投資分析師考克斯(Callie Cox)說，「典型的投資人會將新興市場視為一類股票。它是投資組合的一部分。」

但他指出，「新興市場的格局一段時間以來已經出現變化。」並指出許多投資人自俄羅斯2014年吞併克里米亞以來一直對俄羅斯持懷疑態度，「焦慮情緒越來越高。」