娛樂／澤倫斯基懲治腐敗、大罵政府 Netflix重溫「人民公僕」

「人民公僕」可謂是烏克蘭近年來最成功的電視劇，平均收視率達10.4%。（取材自豆瓣電影）

在俄羅斯對烏克蘭 發動侵略後，澤倫斯基 領導國家以小搏大抗俄，頓時成為全球焦點，曾經是喜劇演員的他，如今成為各界讚譽的英雄。國際影音串流平台Netflix 前陣子宣布，再次播放烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）過去主演的政治諷刺喜劇影集「人民公僕」（Servant of the People）。

Netflix介紹，在「人民公僕」劇中，澤倫斯基飾演一名老師，學生將他抱怨烏克蘭當局貪腐的影片放上網路，之後他突然暴紅，意外坐上總統大位。在現實生活中，澤倫斯基因為這部戲劇的成功，踏上政治舞台，並於2019年當選烏克蘭總統。

「人民公僕」可謂是烏克蘭近年來最成功的電視劇，平均收視率達10.4%，在烏克蘭18至54歲觀眾人群中的收視率更超過26%。

澤倫斯基在「人民公僕」中的形象及喜劇本身的吸引，力確實為他加分許多。（取材自豆瓣電影）

戳政客痛點 對人民胃口

為什麼這部電視劇會當初一開播就成為烏克蘭觀眾的心頭愛，或許就源於它直面現實，說出烏克蘭老百姓的心裡話，人們對於烏克蘭現實政治的失望，對於一個清明且有能力的政治人物的渴望，對於懲治腐敗分子的大快人心，都轉換成對這部電視劇的熱愛。

甚至在播出後，居然有網友發起「讓瓦西里當總統」的運動。瓦西里便是劇中的男主角，他陰錯陽差地當上了烏克蘭總統。

毫無疑問，澤倫斯基在「人民公僕」中的形象及喜劇本身的吸引力確實為他加分許多。他所飾演的瓦西里彼得羅維奇是個熱血、幽默、風趣的理想主義者，勇於直戳政客的痛點，為人民的憤怒破口大罵。

澤倫斯基曾在2019年烏克蘭總統競選訪談時表示，「烏克蘭選民中有一部分人甚至不需要了解自己的觀點」，就已經要為他投票了。