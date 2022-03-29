娛樂／對烏克蘭戰事「沒意見」俄國名設計師被踢出巴黎時裝周

俄羅斯揮軍進犯烏克蘭後，法國巴黎時裝周將俄羅斯設計師尤達什金從官方日程表中除名。（Getty Images）

俄羅斯 2月24日揮軍進犯烏克蘭 後，法國巴黎時裝周3月6日將俄羅斯設計師瓦倫丁‧尤達什金（Valentin Yudashkin）從官方日程表中除名，成為國際時尚界對俄羅斯祭出「制裁」的新招，藉此聲援烏克蘭。

保持沉默 遭時裝周制裁

法國巴黎時裝周2021年受新冠肺炎疫情影響，部分品牌改以線上直播方式或直接取消大秀；今年疫情趨緩，2022年春夏巴黎時裝周（Paris Fashion Week）當地時間2月28日到3月8日盛大回歸實體秀，卻碰上俄羅斯入侵烏克蘭的硝煙烽火與人道災難，大多數國家的設計師紛紛表態支持烏克蘭，但也有部分俄羅斯籍設計師對此保持沉默。

俄羅斯時裝設計師尤達什金之前的時裝周作品。（Getty Images）

巴黎時裝周的官方主辦單位「高級訂製和時尚聯合會」（Federation de la Haute Couture et de la Mode）3月6日宣布，原定當地時間3月8日上午發表的俄羅斯設計師尤達什金已經遭除名，因為他沒有對俄國對烏克蘭採取軍事行動發表意見。

巴黎「高級訂製和時尚聯合會」3月初要求參展的設計師，以及110名會員協助烏克蘭救援行動。

「高級訂製和時尚聯合會」董事長雷夫‧托萊達諾（Ralph Toledano）表示，「我們對俄羅斯總統（普亭，Vladimir Putin）在烏克蘭的軍事行動，抱持堅定反對的立場，我們不是反對俄羅斯人，但是我們不能接受，支持普亭立場的人，參與我們的官方日程活動。」

俄羅斯時裝設計師尤達什金。（Getty Images）

附屬俄政權 曾設計軍服

高齡70歲的托萊達諾義正辭嚴的表示，「高級訂製和時尚聯合會」在烏克蘭遭俄羅斯入侵後，便深入調查尤達什金與俄羅斯及其政府的關係，想了解他是否嘗試與俄羅斯政府畫清界線，沒想到竟然得出相反的結論。尤達什金附屬於俄羅斯政權，且曾經參與俄羅斯軍隊的制服設計，我們因此決定，將尤達什金從官方日程上移除。」

尤達什金2008年曾獲得當時的俄羅斯總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）頒贈功績勳章（Order of Merit），他坦言，可能因為曾替俄羅斯軍隊設計軍服，以及他與俄羅斯政府的關係，而遭巴黎時裝周除名。

同樣參與巴黎時裝周，但在「高級訂製和時尚聯合會」要求會員對俄烏戰事表態之前，就已經發表完畢的俄羅斯女性設計師烏里揚娜・瑟吉安科（Ulyana Sergeeko）則不受影響。

俄羅斯時裝設計師尤達什金（右）2008年曾獲得當時的俄羅斯總統麥維德夫頒贈功績勳章。（Getty Images）

托萊達諾被問及，其他俄羅斯設計師日後發表是否會面臨類似處境時表示，「目前為止，我們唯一的考量仍是創意和藝術，但我們面臨一個嶄新的情況。」

托萊達諾不忘強調，「所有的俄羅斯人民，不能因為俄羅斯聯邦總統（普亭）的行徑而蒙受批評。」

尤達什金的名字雖然被巴黎時裝周主辦單位從官方日程中刪除，但他的作品仍有在數位秀場中展出。

現年59歲的尤達什金1963年出生於俄羅斯首都莫斯科，他的時裝作品曾出現在各大著名時尚雜誌，包括美國康泰納仕出版社（Condé Nast Publications Inc）發行的時尚潮流雜誌「時尚」（Vogue）和該出版社在英國發行的「閒談者」（Tatler），以及法國女性時尚刊物「Elle」。此外，尤達什金也為世界各地的名人與網紅設計服裝。