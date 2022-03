娛樂／拿美國護照逃離烏克蘭 男星：車上只有我是男的、好丟臉

契莫科夫斯基表示,看到家鄉的其他青壯年男性無法離開,讓他感到愧疚且難過萬分。(Getty Images)

俄羅斯 2月24日對烏克蘭 發動「特別軍事行動」之後,數以百萬人逃離烽火蹂躪的戰區。烏克蘭裔美籍男星邁可森契莫科夫斯基(Maksim Chmerkovskiy)3月初因為持有美國護照,得以搭上開往波蘭的列車並遠離烽火。契莫科夫斯基事後受訪時坦言,他是該列車上唯一的男性,讓他覺得「尷尬、罪惡且丟臉」,但他也明白自己的心理狀態與身分,只想盡快回到在美國的妻子和稚子身邊。

家鄉遇戰火 感到不真實

契莫科夫斯基(右)當年在舞蹈實境秀節目「與星共舞」闖出名號,圖為他跳舞的畫面。(Getty Images)

42歲的契莫科夫斯基在舞蹈實境秀節目「與星共舞」(Dancing With the Stars)闖出名號,俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)下令進軍烏克蘭之前,他在當地拍攝「舞蹈世界」(World of Dance)節目的續集。

契莫科夫斯基透露,他原本計畫在烏克蘭等到情勢穩定再離開,但他因為違反宵禁而被捕,只想趕快回到美國、回到結縭五年的舞蹈家妻子佩塔摩嘉卓(Peta Murgatroyd)和五歲兒子夏伊(Shai)的身邊。

他說:「我來這裡(烏克蘭)不是要面對這些事情,我意識到我不在我該待的地方」。

契莫科夫斯基對於家鄉遭戰火摧殘,目睹戰亂逃難的各種人倫悲劇與生離死別慘況,至今依然感到「非常不真實」,種種駭人景象歷歷在目,讓他的恐慌症(panic disorder,一種焦慮症)再次發作。

契莫科夫斯基(後)與妻子佩塔摩嘉卓教百貨店員跳舞。(Getty Images)

契莫科夫斯基花了約一星期的時間,才因為持有美國護照,得以在3月1日搭上開往波蘭的避難列車,離開烽火連城的烏克蘭戰區,接著再搭機返美。

他抵達洛杉磯國際機場後,告訴在場守候的「今夜娛樂」(Entertainment Tonight)記者:「我只是不想因為我不久前看到的畫面,埋怨其他地方的和平。這就是現實,我現在真的不知道該說什麼才好。」

平安從戰區返抵洛杉磯的契莫科夫斯基,3月2日緊緊摟著35歲妻子佩塔摩嘉卓的肩膀,在洛杉磯一處海灘散步、散心。佩塔摩嘉卓則以單手環抱契莫科夫斯基的腰間,完全不擔心一旁有狗仔拍攝。

契莫科夫斯基(左)與妻子佩塔摩嘉卓連袂出席Build工作室的活動,談及他們的舞蹈巡迴節目。(Getty Images)

逃難全婦孺 愧疚又難過

契莫科夫斯基日前接受「美國廣播公司」(ABC)晨間新聞談話節目「早安美國」(Good Morning America, GMA)訪問,這是他逃離烽火後,第一次接受電視節目拍攝訪問。

契莫科夫斯基表示,他因為持有美國護照,因而得以離開烏克蘭,但是看到家鄉的其他青壯年男性無法離開,讓他感到愧疚且難過萬分。

烏克蘭政府頒布緊急動員令,禁止18歲到60歲的烏克蘭男性離開境內,必須留下來捍衛國土。

契莫科夫斯基出生於仍屬於前蘇聯(Soviet Union)的烏克蘭,1994年跟著全家人一起移民到美國並取得公民身分。

他表示,逃難列車上的乘客全都是婦孺,讓他感到十分慚愧。契莫科夫斯基說:「我覺得內疚、感覺很差、既丟臉又沮喪;我是個大男人,但我也明確知道我曾經歷過的心理創傷。」

「我很常落淚,情緒敏感,無法控制自己。」契莫科夫斯基接著說,「我從機場就開始哭,我覺得很慚愧,這一整趟旅程,全都是婦女和小孩,我是車上唯一的男性。」

烏克蘭裔美籍男星契莫科夫斯基因為持有美國護照,得以搭上開往波蘭的列車並遠離烽火。(Getty Images)

契莫科夫斯基逃難期間,透過Instagram的影像與畫面,將烏克蘭境內情況一五一十的告訴全世界。

契莫科夫斯基的妻子佩塔摩嘉卓在美國也沒有閒著,她利用自己的Instagram請追隨者為丈夫祈禱、祝福並集氣。佩塔摩嘉卓寫下許多心痛、難過的字句,希望丈夫能盡快平安回家,傾訴她在眾多粉絲的打氣之下,充滿信念和希望。

就在夫妻團圓前一日,佩塔摩嘉卓分享了一張照片,內容是全家福和一個點燃的杯裝蠟燭。她寫道,「我旋轉蠟燭的方向,好讓燭火持續燃燒五天,契莫科夫斯基,等不及再次與你相會。」