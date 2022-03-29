娛樂／拿美國護照逃離烏克蘭 男星：車上只有我是男的、好丟臉

契莫科夫斯基表示，看到家鄉的其他青壯年男性無法離開，讓他感到愧疚且難過萬分。（Getty Images）

俄羅斯 2月24日對烏克蘭 發動「特別軍事行動」之後，數以百萬人逃離烽火蹂躪的戰區。烏克蘭裔美籍男星邁可森契莫科夫斯基（Maksim Chmerkovskiy）3月初因為持有美國護照，得以搭上開往波蘭的列車並遠離烽火。契莫科夫斯基事後受訪時坦言，他是該列車上唯一的男性，讓他覺得「尷尬、罪惡且丟臉」，但他也明白自己的心理狀態與身分，只想盡快回到在美國的妻子和稚子身邊。

家鄉遇戰火 感到不真實

契莫科夫斯基（右）當年在舞蹈實境秀節目「與星共舞」闖出名號，圖為他跳舞的畫面。（Getty Images）

42歲的契莫科夫斯基在舞蹈實境秀節目「與星共舞」（Dancing With the Stars）闖出名號，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）下令進軍烏克蘭之前，他在當地拍攝「舞蹈世界」（World of Dance）節目的續集。

契莫科夫斯基透露，他原本計畫在烏克蘭等到情勢穩定再離開，但他因為違反宵禁而被捕，只想趕快回到美國、回到結縭五年的舞蹈家妻子佩塔摩嘉卓（Peta Murgatroyd）和五歲兒子夏伊（Shai）的身邊。

他說：「我來這裡（烏克蘭）不是要面對這些事情，我意識到我不在我該待的地方」。

契莫科夫斯基對於家鄉遭戰火摧殘，目睹戰亂逃難的各種人倫悲劇與生離死別慘況，至今依然感到「非常不真實」，種種駭人景象歷歷在目，讓他的恐慌症（panic disorder，一種焦慮症）再次發作。

契莫科夫斯基（後）與妻子佩塔摩嘉卓教百貨店員跳舞。（Getty Images）

契莫科夫斯基花了約一星期的時間，才因為持有美國護照，得以在3月1日搭上開往波蘭的避難列車，離開烽火連城的烏克蘭戰區，接著再搭機返美。

他抵達洛杉磯國際機場後，告訴在場守候的「今夜娛樂」（Entertainment Tonight）記者：「我只是不想因為我不久前看到的畫面，埋怨其他地方的和平。這就是現實，我現在真的不知道該說什麼才好。」

平安從戰區返抵洛杉磯的契莫科夫斯基，3月2日緊緊摟著35歲妻子佩塔摩嘉卓的肩膀，在洛杉磯一處海灘散步、散心。佩塔摩嘉卓則以單手環抱契莫科夫斯基的腰間，完全不擔心一旁有狗仔拍攝。

契莫科夫斯基（左）與妻子佩塔摩嘉卓連袂出席Build工作室的活動，談及他們的舞蹈巡迴節目。（Getty Images）

逃難全婦孺 愧疚又難過

契莫科夫斯基日前接受「美國廣播公司」（ABC）晨間新聞談話節目「早安美國」（Good Morning America, GMA）訪問，這是他逃離烽火後，第一次接受電視節目拍攝訪問。

契莫科夫斯基表示，他因為持有美國護照，因而得以離開烏克蘭，但是看到家鄉的其他青壯年男性無法離開，讓他感到愧疚且難過萬分。

烏克蘭政府頒布緊急動員令，禁止18歲到60歲的烏克蘭男性離開境內，必須留下來捍衛國土。

契莫科夫斯基出生於仍屬於前蘇聯（Soviet Union）的烏克蘭，1994年跟著全家人一起移民到美國並取得公民身分。

他表示，逃難列車上的乘客全都是婦孺，讓他感到十分慚愧。契莫科夫斯基說：「我覺得內疚、感覺很差、既丟臉又沮喪；我是個大男人，但我也明確知道我曾經歷過的心理創傷。」

「我很常落淚，情緒敏感，無法控制自己。」契莫科夫斯基接著說，「我從機場就開始哭，我覺得很慚愧，這一整趟旅程，全都是婦女和小孩，我是車上唯一的男性。」

烏克蘭裔美籍男星契莫科夫斯基因為持有美國護照，得以搭上開往波蘭的列車並遠離烽火。（Getty Images）

契莫科夫斯基逃難期間，透過Instagram的影像與畫面，將烏克蘭境內情況一五一十的告訴全世界。

契莫科夫斯基的妻子佩塔摩嘉卓在美國也沒有閒著，她利用自己的Instagram請追隨者為丈夫祈禱、祝福並集氣。佩塔摩嘉卓寫下許多心痛、難過的字句，希望丈夫能盡快平安回家，傾訴她在眾多粉絲的打氣之下，充滿信念和希望。

就在夫妻團圓前一日，佩塔摩嘉卓分享了一張照片，內容是全家福和一個點燃的杯裝蠟燭。她寫道，「我旋轉蠟燭的方向，好讓燭火持續燃燒五天，契莫科夫斯基，等不及再次與你相會。」