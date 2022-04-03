生活 / 動兩次手術 與青光眼共處

青光眼需到專門醫院治療。(示意圖，非當事人 / Getty Images)

一直覺得應寫下得青光眼及治療的經過，因為我的症狀比較特殊。

2014年歲末，一日被陣陣劇烈頭痛所困擾，很快地想到是眼睛出了問題，於是立刻聯絡眼科醫師。到診所驗眼壓時，一位年輕助理的焦慮表情令我難忘，他領著我換了好幾台機器不斷地做檢查，最終告訴我：「妳的眼壓高達60，我還以為機器壞了。」醫生在看完各項檢驗報告後，他的表情是凝重的，猶如十多年前宣布我左眼的白內障需開刀治療時說：「妳是我遇到最年輕的白內障患者。」這次他宣布我的右眼得了青光眼，需到專門醫院治療。

那時家裡經營禮品店，歲末年終正是忙碌時節，有點想不急於治療，卻被護士婉言勸告，於是聯絡了青光眼專科醫生。到達醫院測試眼壓仍然高達60，醫生給了一粒降壓藥，待一段時間後再測，眼壓依然高居30，醫生立即安排我做手術 。

右眼角視野變窄

在被診斷患青光眼後，即上網了解這病症，原來是眼內液體（防水）無法正常排出，導致眼壓升高，壓迫到眼球後方的視神經，造成視神經受損；患者會感覺到視野變窄，嚴重時甚至會失明。醫師對我施行的手術，就是打通防水的排出系統，讓眼內液體排出以減輕眼壓，再加上使用降眼壓的藥水。在接受手術與藥物治療後，我的眼壓明顯降低，但視力已部分受損，視神經受創永遠無法恢復，右眼角的視野變窄。以往開車要移往右線時，只需轉頭回「眸」一看後方是否有來車，如今需完全回「頭」才看得清楚。雖然如此，我還是感謝進步的醫學 治療，保住我的眼疾不致惡化。

沒想到自己體質特殊，半年後；排防水的洞又阻塞了，醫生決定為我動另一種較複雜的手術；是打通排防水孔後在洞的四周加襯，以防止洞再長合，然後在洞口放個小管子以利排水。自幼就懂得眼中容不下一粒「砂」的事實，實在無法想像如何能在我眼中放入「管子」？

第二次手術順利結束，被推出手術室要前往搭車返家前，一位醫務人員走過來，遞給我一個四摺的小卡片，卡片左上角一小紙條上寫著我的姓名與出生年月日，還有主治大夫的名字及手術日期，並寫明我的性別外加一串數字。右上角畫著一隻眼睛，我注意到那眼珠是黑色的。在還來不及閱讀內容文字時，這位醫務人員就說道：「妳剛才的手術中有用到一位捐贈者的眼組織，這卡片上有相關資料，妳可寫封感謝函。」我聽後十分驚訝，急忙問道：「會產生排斥作用嗎？」醫務人員回答說：「眼組織不會被排斥。」這時我才知道，醫生用來為我眼中小孔四周作襯墊的，正是這位捐贈者的眼組織。我當時好感動，拯救我視力的除進步地現代醫學外，還有熱心的捐贈者。

回家休養，並遵守醫囑按時點眼藥，眼睛沒再惡化，只是視力明顯減弱，還好不影響正常生活，這時距離發病已超過半年，我也更注意保護眼睛，原以為一切都結束了。

再為紅眼症所苦

次年春天，正是北美最易讓人過敏 的季節，發現自己雙眼日漸泛紅，伴隨著陣陣奇癢，實在難受。心想可憐的雙眼，整日要用眼藥水養著，的確不好受。面對鏡中紅得羞於見人的雙眼，更加注意生活細節，嚴格忌口，不食易「發」食物，甚至用嬰兒洗髮精洗頭，避免刺激雙眼，當然也配合醫生的治療，但是「紅眼症」絲毫沒有減輕。

那是一次非常難過的看診經歷，幾次治療後我的青光眼醫生竟對我的「紅眼症」束手無策，當他宣布他無法治療此症狀時，我心情跌到谷底，幸好他為我的雙眼找到另一條生路，介紹我去看眼角膜醫生。

眼角膜醫生在檢查後，發現我上下眼皮內滿是小顆粒，那是引起「紅眼症」的元凶，至於為何生出小顆粒，還需進一步了解。她先作初步治療，給我點抗過敏眼藥水，再內服藥物，若無效再以手術刮去上下眼皮內的小顆粒。很幸運，一種剛從實驗室製作出的眼藥水對我的「紅眼症」很有效，這種藥水非常珍貴，出實驗室後就需與小冰袋同行，而保險公司僅負責很少一部分費用，為救雙眼知道這錢不能省。不久眼角膜醫生發現我的眼睛對含有防腐或化學成份的眼藥過敏，於是與青光眼醫生聯絡，將我的降眼壓藥水改為小管裝，每小管用一次後就丟棄，保證不含化學成份，這種眼藥水費用當然較高，好在保險公司負擔大部分。至此；這場「紅眼症」 風波結束，青光眼治療總算回歸坦途。

乾眼症十分嚴重

在視網膜醫生為我治療時，她發現我的乾眼症十分嚴重，建議每日做兩次各十分鐘的熱敷，熱敷後輕輕按摩，再滴上人工淚液，這對保護雙眼有幫助，也會直接影響治療青光眼的成效。這時回想起多年前眼科醫生對我的建議，他早已發現我患嚴重的乾眼症，並解釋說，眼睛減少分泌淚液是因為年齡漸長後，眼中（尤其是下眼皮）的血管循環退化，無法保持眼睛潤滑，藉由熱敷與按摩再滴人工淚液，是最佳治療法。此刻才驚覺，也許是沒聽從醫生的建議，未及早治療乾眼症，才導致如今眼睛的嚴重病變。無論如何，困擾數月的頑疾得到治療，心情輕鬆許多。

經過一年半的治療，青光眼症狀已在控制中。持續的看診及按時點眼藥，並定時服藥與每日兩次熱敷，再加上正確且不間斷地使用人工淚液，手術後的右眼沒再惡化，左眼的視力也非常好，期間並通過換駕照的視力檢查，生活終於恢復正常。

今年是罹患青光眼的第八個年頭，在醫生們的悉心照顧下，雙眼的狀況穩定，醫生約診時間也改為每半年一次。雖然外出旅行時，需帶夠足量的小管降眼壓藥水，還要準備一個小冰盒，放置我的抗過敏眼藥。但年近「從心所欲」之齡，深知餘生要好好照顧得病的右眼，還要注意保護健康的左眼。尤其有醫學研究報導，15%的青光眼最後會失明，更不能掉以輕心。

要想與青光眼共處，除按照醫生指示用藥、持續每日兩次的熱敷及點人工淚液外，平日心情要放鬆，養成運動的好習慣，勿用眼過度，睡眠要足夠，營養要均衡，多食用綠葉蔬菜，並避免長時間的低頭姿勢。改正過去生活與飲食習慣的缺失，今後相信能與青光眼共存。