封面故事／墨籍建築師艾絲科貝多 翻修都會博物館「迷宮」展廳

墨西哥籍知名女建築師費里達．艾絲科貝多將操刀大都會博物館華勒斯展廳的翻新。(Getty Images)

1870年開業至今超過150年的紐約大都會藝術博物館(Metropolitan Museum of Art)去年年底獲得華裔董事唐騮千(Oscar L. Tang)伉儷1億2500萬元捐款後，總算重新啟動因財務問題延宕七年的華勒斯展廳(Lila Acheson Wallace Wing)重新設計計畫；館方經過多方評比，近日確定由墨西哥籍知名女建築師費里達．艾絲科貝多(Frida Escobedo)操刀，期待能為長期被戲稱為「迷宮」的華勒斯展廳帶來嶄新的面貌。

大都會博物館華勒斯展廳翻修延宕七年，終於重新啟動。(美聯社)

艾絲科貝多獲悉獲被選為展廳建築設計師後，發表聲明說：「紐約大都會藝術博物館是全球範圍內與文化最息息相關的場所之一，很榮幸有此機會能參與博物館重新設計的盛事；期待能夠為這座歷史悠久的博物館賦予21世紀最新的建築美學，在不同世代、不同地域、乃至不同意識形態之間發現『藝術』的內涵，並自我反思與他人聯繫的新空間。」

大都會藝術博物館總監霍林(Max Hollein)對於新展廳總算確定動工感到非常興奮，他說：「艾絲科貝多是專屬於我們這個時代的傑出建築師，不只在新展廳的設計上有巧妙的構思，還在設計中融合了當今的經濟、生態等問題；透過與她的合作，我深信新落成的展廳將是一個充滿活力並令人振奮的地方，在5000年藝術史的背景下，促進對21世紀現代藝術評估與省思，將有效促成不同年代的藝術對話。」

關於新建展廳的設計細節目前尚未公布，博物館方面只說「艾絲科貝多領導的建築設計，將提供全球遊客以當代藝術的角度耳目一新的感受」；不過博物館建築部門主管赫南德茲-艾里(Jhaelen Hernandez-Eli)進一步透露一點消息，他說：「艾絲科貝多知道如何為我們的館藏設計一個永久性的空間，同時也考量了建築物與附近景觀的關係，與附近的其他展館及公園和其他建築物非常協調；更重要的是，她的設計中融合了許多的文化敘事與價值觀，關注我們這個世代最關心的社會不平等、經濟危機等議題。」

艾絲科貝多是國際建築界的知名大人物，曾在哥倫比亞大學、哈佛大學、耶魯大學等頂尖學府講授建築相關課程，同時還是英國皇家建築學會(Royal Institute of British Architects)國際研究員；同時她也獲獎無數，包括2009年的紐約建築聯盟青年建築師論壇獎、2014年的BIAU獎、2016年的建築評論新興建築獎，以及2017年的建築聯盟新興聲音獎等。

而出自她設計的建築更是遍布全球，其中2008年為墨西哥阿卡普爾科(Acapulco)的「Hotel Boca Chica 」翻新工程使她名揚國際；此後出名特色建築包括2010年設計的墨西哥生態博物館(Museo Experimental El Eco)的「El Eco」館、2012年庫爾納瓦卡(Cuernavaca)知名藝術空間「La Tallera Siqueiros」的翻新工程，以及布魯克林、邁阿密、芝加哥等地的建築。

華人慈善家唐騮千與徐心眉夫婦捐款大都會博物館1.25億元。(Getty Images)

大都會博物館館方早在七年前就在構思要把華勒斯展廳「打掉重練」，但因經費不足，計畫整整延遲七年；直至去年11月30日，在博物館董事會任職超過30年的華裔董事唐騮千捐出1億2500萬元作為館方整修的資金來源，博物館財務問題才得到解決；同時，為感謝唐董事的慷慨解囊，新落成的展廳將以唐騮千及妻子唐徐心眉(Agnes Hsu‐Tang)的名字命名，至少50年。

事實上，自1987年竣工以來，作為「唐騮千伉儷展廳」前身的華勒斯展廳一直因為動線過於複雜而為遊客詬病，連已故的原始設計人羅奇(Kevin Roche)都曾在2014年表達過他的遺憾；他曾說：「這個展廳沒有被『適當地』建造，我對這棟建築物一直不是很滿意。」