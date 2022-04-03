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醫藥／神經內分泌瘤 大腸鏡揪出

／黃聖源
台灣長安醫院肝膽腸胃科醫師蔡松茂指出，神經內分泌瘤是一種較少見的腫瘤，據統計，每10萬人中有1.51人罹患。（圖：長安醫院提供）
台灣長安醫院肝膽腸胃科醫師蔡松茂指出，神經內分泌瘤是一種較少見的腫瘤，據統計，每10萬人中有1.51人罹患。（圖：長安醫院提供）

一名50歲男子得知朋友剛被診斷罹患大腸癌，趕緊預約接受大腸鏡檢查。未料，檢查結果發現有兩顆小小的大腸瘜肉，切除後作病理化驗，竟然是早期的「神經內分泌瘤」，必須定期追蹤。

人體的神經內分泌細胞能感受周遭環境，分泌荷爾蒙維持身體平衡，但細胞變成腫瘤時，便會分泌過量，出現症狀，甚至成為癌症而轉移。研究顯示，神經內分泌瘤病程溫和緩慢，過去俗稱「類癌」，直到1980年世界衛生組織（WHO）才改成「神經內分泌瘤」。

神經內分泌細胞存在不同器官，分泌不同的荷爾蒙，產生症狀多樣而無特異性，包括心悸、盜汗、咳嗽、氣喘、反覆性胃潰瘍、低血糖、皮膚炎、腹瀉、腹痛及熱潮紅等。也由於症狀非特異性，例如長期腹瀉，可能被誤為大腸急躁症，心悸、熱潮紅常被當作是更年期症狀，導致延誤治療。

神經內分泌瘤此病最好發部位為腸胃道，經糞便大腸癌篩檢，以及腸胃道鏡檢查，經由病理化驗而得以早期診斷，若等到症狀明顯時，常已轉移，預後就很差了。

預防勝於治療，但真正落實的人有多少？隨著人口的老化與環境汙染，慢性病盛行率及癌症發生率愈來愈高。

神經內分泌細胞存在於不同器官，任何器官都有可能發生，依癌症分期，早期只要開刀手術清除乾淨，日後定期追蹤即可；其他則依不同期別作必要的相關治療，如果發現時已末期，則預後相對不佳。

建議善用醫療服務以期在疾病初期即能發現處理，而不是在不可逆期才發現，此時縱使花費大筆金錢，耗盡大量的醫療資源也無法挽回健康。（作者為台灣岡山秀傳醫院社區健康課主任醫師）

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