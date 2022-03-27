稅務漫談／2022年SALT恢復無限扣減？

專家預測，在SALT扣除限制仍然有效的情況下，至少還有五個州將在2022年頒布PTE稅收制度。(Getty Images)

SALT扣減是高收入、高稅率州人士採用逐項扣減時對於州及地方稅的扣減，包括所得稅、財產稅、銷售稅等，目前因稅改限制只能享受到1萬的扣減額。對於2022年，SALT是否會恢復到無限扣減，稅務專業人士給出如下預測。

●遠程工作場所

由於出現了新的新冠變種，返工安排在全年都被推遲，許多雇主重新考慮他們的政策以適應遠程勞動。許多州發布了臨時指南，以解決來自不同州的員工的所得稅待遇。專業人士預言：至少三個州將頒布立法或法規，以解決針對遠程工作者的現有所得稅預扣政策，到2022年底，任何州都不會繼續針對企業所得稅關係制定新冠政策。

●PTE稅（直通實體稅）

為響應1萬元的SALT扣除上限，2021年有15個州通過了直通實體稅，這些允許PTE扣除其州和地方稅作為聯邦層面的企業稅，然後扣除PTE稅對所有者收入的分配分額。在一般情況下，取決於PTE稅的結構，企業所有者個人所得稅負債或所有者的轉嫁所得稅部分的免稅額是相應的稅收抵免。國稅局 在2020年底確認，這些稅收制度將被允許，專業人士預測：在SALT扣除限制仍然有效的情況下，至少還有五個州將在2022年頒布PTE稅收制度。

●ARPA稅務授權訴訟

美國救援計畫法案包含一項稅收授權，即「減稅禁令」，要求通過ARPA接受聯邦資金的州不得減少自己的稅收，限制接受援助的州使用這些資金「直接或間接抵消稅收收入的減少」。這項稅收任務導致了幾項憲法挑戰。2021年聯邦地方法院的三項重大決定授予了禁止執行的禁令。專業人士預言：隨著幾個聯邦地區法院開始考慮質疑ARPA稅收授權合憲性的訴訟，至少有兩個巡迴法院將得出不同的結論，從而導致分歧。

●所得稅減免

鑑於各州在2021年從財政角度復甦（部分原因是聯邦資助），一些州降低了稅率或開始逐步取消公司、個人或直通實體稅率。專業人士預測：隨著各州繼續擺脫對所得稅的依賴，至少三個州將以公司或個人所得稅減免或逐步取消的形式實施所得稅減免。

●PL 86-272的修訂聲明

2021年8月，多州稅務委員會通過了PL 86-272的更新聲明，這是1959年的聯邦法律，如果納稅人在該州的唯一商業活動是徵集有經批准並從州外發貨。修訂後的聲明包括互聯網企業進行的11種不同活動的清單，並解釋了它們是否受到PL 86-272目的的保護。修訂後的聲明提供了將聯邦法規適用於現代商業交易的原則，會縮小法律的保護範圍。專業人士預測：至少三個州將正式採用MTC修訂後的信息聲明，規定通過互聯網進行的各種活動超過PL 86-272的保護。

●最高法院對SALT案件的審查

最高法院可能會審理涉及某些聯邦、州或地方稅法合憲性的四個案件。在其中兩個案件中，州高等法院裁定對廣告牌廣告徵收的地方稅，是否違反了第一修正案的言論自由和新聞自由保護。專業人士預測：美國最高法院將批准對這些未決的SALT案件中的至少一個進行審查。

●Wayfair訴訟

在線上銷售商Wayfair案件中，最高法院維持了南達科他州的銷售稅經濟聯繫法，部分原因是該州是簡化銷售稅協議的成員。在利用Wayfair的過程中，各州頒布了遠程賣家經濟聯繫法和市場促進法。所有採用遠程賣家條款的州也制定了相應的市場條款，具有類似的銷售和交易門檻。專業人士預言：對於沒有集中式或符合SSTA的銷售稅系統的州，線上賣家將在法庭上提出至少三項進一步的挑戰。至少有兩個州將通過立法、法規或行政行動進一步明確其現有的市場促進者、提供者規定。

●加密貨幣指南

國稅局和一些州（紐約、新澤西州 和伊利諾州）發布了將虛擬貨幣 視為財產而不是貨幣的指南。威斯康辛州發布了指南，解釋說虛擬貨幣是出於稅收目的處理的無形資產，類似於其他類型的無形資產。專業人士預言：由於加密貨幣重要性越來越高，而各州指導相對缺乏，至少有兩個州將在2022年就虛擬貨幣的稅收處理提供指導。（作者為註冊會計師）