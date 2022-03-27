生活／張純如紀念公園 當志工有感

當天義工們合影。(圖：作者提供)

2月13日，報名參加了一個系列的義工活動，到張純如紀念公園（Iris Chang Memorial Park） 做每月一次的除草清潔工作。公園在San Jose市中心北邊，緊靠著一個整潔的住宅區，周圍既有連棟的辦公樓，也有休閒的綠道，毗鄰著名的矽谷公司區。公園不算大，占地約5英畝，當初是San Jose市政府買下一塊廢棄的土地，於2019年改建成紀念華裔 作家張純如的公園，由此可見當地政府對張純如成就的高度認可和評價。

根據網路資料，作家兼歷史學家張純如（Iris Chang,1968-2004），曾出版英文著作《南京暴行：被遺忘的大屠殺》(The Rape of Nanking)，敘述二戰期間日軍南京大屠殺慘無人道的暴行，轟動各界，可惜張純如疑因長期鑽研悲劇歷史而罹患憂鬱症，2004年11月9日自殺身亡。2007年，以張純如為題的傳記《發現張純如》出版發行，2007年還上映了紀錄片《張純如——南京大屠殺》。

去當義工這天，晴空萬里，氣候溫潤宜人，現場來的人很多，約40人左右。有意思的是，疫情期間，美國對於人群聚集和工作場所大多不強制戴口罩，但卻對到戶外公園當義工的人，要求戴口罩而且必須事先通過「始業教育 」和完全的疫苗檢查。當天是在網上做這項檢查，竟排隊等了兩個多小時；據此推算，應該有200-300人報名了。當然那是為全市的所有公園，今天為這一個公園就來了這麼多人，可見人們做義工的熱情和對張純如的尊敬。

公園內張純如生平介紹。(圖：作者提供)

志工不乏小學生

其中有好多中學生，甚至小學生。志願精神是從小培養的，回想自己大半生都在忙著做一些非盈利組織的事，雖然也有點類似，卻沒真正的做過義工，現在有機會參加了幾項義工活動，現場除了張媽媽（張純如的母親）以外，我應該是其中年齡最大的一位，這也算表明我做義工的誠心了。

隨後大家分工合作，分散到各個角落，有除草、有剪枝、有擦拭、有清掃等等，各盡其力。自知不適合做不停彎腰或者一蹲一起的除草工作，就拿了個大掃把清理人行道，順便把整個公園走了一遍。人多力量大，一個半小時後，就裝滿了幾十個垃圾袋，整個公園看起來確實更加乾凈整潔，清爽多了。

公園入口附近左右各有一小片鳶尾花，原來長了不少雜草，鳩占鵲巢都快把花苗給遮蓋了。清理後，有點像小葉蘭花的鳶尾花苗又重見天日。張純如的英文名字Iris，就是鳶尾花，它源於希臘文，是希臘神話中彩虹女神伊里斯的名字。在我心中，和很多敬佩她的人一樣，張純如就如同一座女神。也許下次再來的時候它們就開花了，臨風搖曳，尊貴又高雅。

來公園做義工的「意外」收獲是見到了張媽媽和張爸爸。很遺憾，張爸爸腿腳不便，只能坐在車裡（就停在公園門口）看大家勞動。張媽媽卻意外顯得年輕和富有活力，她從頭到尾跟大家一起清理打掃公園，比大家都忙碌。張媽媽也是位才女、博士，為人隨和，和她打交道讓人覺得很舒服。她聽說我做過中文學校工作，還特地送了我幾本有關張純如的新書，讓我喜出望外！

著作連登暢銷榜

本來參加打掃公園的活動，就是出自對張純如由來已久的景仰，把清掃公園當掃墓一般，聊表對她的懷念。她一生寫了三本書，每一本都很精彩。從第一本《錢學森傳》便嶄露頭角，第二本《南京大屠殺》，更一舉震驚世界，連續數月登上美國的暢銷書榜。對於研究中國現代史的我來說，更熟悉且更崇拜的是她的第三本書《美國華人 史》。

這本書的寫作時間更長，資料收集更全面，梳理更細致和深入，時間涵蓋150年之久，涉及中國和美國，既是從浩如煙海的資料中分析提取要義，另一方面又有很多內容沒有現成資料，需要跟當事人或者當事人最可信的關係人會談，從活歷史中汲取養分。最後理出脈絡，寫成百科全書式的美國華人歷史。403頁文稿、402條文獻資料查證，可推想總共涉及到成千種資料；致謝中提到姓名的就有上百人，可想見是多麼浩繁而又細致的工作。

我也喜歡這本書的結構和文筆，歷史不只是一些事件按照線性時間堆積，往往有著內在的因果相承。

《美國華人史》就有宏大的結構，緊密的銜接，行文上洋洋灑灑，實際上環環相扣。例如，談到1950年以後的一些歷史事件，從國民黨內戰失利退守台灣，到數年的混亂和摸索，而後有留學美國大潮，而後在美國被稱為「模範族裔」，出現大批優秀學子和「成功」人士，出現華人高居著名高校錄取率榜首，讓美國人又羨慕又擔憂，繼而用平權法案限制華人錄取率，再到華人群體如何爭取子女的教育權……，把因果傳承關係剖析得清清楚楚，來龍去脈一目了然。這也充分表明，張純如對於這些事件不僅有完整的了解，更是有深入的理解。

《南京暴行：被遺忘的大屠殺》英文版封面。 《美國華人史》中譯本。

順便一提，這本《The Chinese in America: A Narrative History》2003年出版以來，好評如潮，被認為最全面涵蓋華人移民美國的歷史，既客觀敘述史實，分析又鞭辟入裡，而且充滿感情，是新時代美國華人歷史的最佳代表作。

有點好奇，這麼好的一本書為什麼直到2018年才出現中文版，由陳榮彬翻譯，遠足文化事業股份有限公司出版，書名就叫《美國華人史》。先後見過有人在文章裡提到這本書，把原書名中的《A Narrative History》稱做「一部口述史」；這個譯法是不準確的，給人一種錯覺以為書中的內容是有關人員口述的記錄。

喚醒華人身分認同

作者和張純如母親合影。(圖：作者提供)

跟張媽媽聊起這個「Narrative」，她也認為「口述史」譯法不正確。為此專門請教過美國知名歷史學家、我的學兄洪朝暉先生，他說「Narrative History」在史學界指敘述性的歷史，是一種歸納法的研究方法，側重將歷史事件分為原因、過程、結果來敘述。這樣一說就明白了，為什麼我讀的時候每每覺著前後銜接總是環環相扣、因果傳承總是清清楚楚，感覺非常流暢。

《美國華人史》對於「身分認同」的問題有許許多多的例證和反覆多次的討論，可見作者非常重視，表現出對此議題深刻的理解和特別的關注。作為美國長大的華裔，張純如自己就有過親身經歷，感覺會更加敏銳。

說來慚愧，我雖然長期關注華裔青少年教育，卻沒有對這個問題深入思考過。讀了《美國華人史》，突然有豁然開朗的感覺，也不免為自己讀書少、讀書晚而深深懊惱。所謂身分認同，包括華人自己如何定位，和在社會環境中如何被認可兩大方面，這些在《美國華人史》裡都有深入討論。

遺憾的是，20年過去了，華人社區在這兩方面仍然是個問題，尤其是後者。從50年代的麥肯錫主義和錢學森的去留事件，到1999年開始長達數年的李文和事件，到最近幾年美中關係惡化給華人帶來的陰影，歷史似乎在不斷重覆。不要以為排華法案只是過去的歷史，華人要在美國社會真正享受平等待遇，其實路還很長呢。

今天我們讀張純如的書，了解她的成就和貢獻，仍然十分受益。這也是我敬佩和懷念張純如的原因。