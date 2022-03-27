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生活／洛城鬧區植物園 休閒好去處

龔剴
安妮皇后小居，安祥端莊是植物園鎮園之寶。(圖：作者提供)
安妮皇后小居，安祥端莊是植物園鎮園之寶。(圖：作者提供)

洛杉磯東區華人居民日益增加，亞凱迪亞植物園地理位置居中，交通方便，占地約有127英畝，是附近居民休閒及觀賞植物的好地方。以往是由當地市政府管理，因花費太大無法負擔，於1947年由加州政府和洛杉磯縣政府接手經營，入園需買門票。專人管理後，園區規畫經營更為完善，成為名聞遠近的一座植物園。

主要園區有最大面積的澳大利亞區，以無尾熊最愛的尤佳利樹為主；非洲區，以沙漠植物為主，蘆薈步道種植各樣大大小小的蘆薈，馬達加斯加多刺植物森林；慶典花園區，是孔雀常出沒的地方之一，玫瑰花園、熱帶溫室花園，溫室內維持熱帶植物所喜愛的溫暖潮濕氣候，可觀賞各種蘭花爭妍鬥艷、罕見的肉食植物；還有蔬菜和藥草園。

四季美景活動多

自然生成的包德溫湖(Baldwin Lake) 是水鳥、魚類、兩棲生物最喜歡的地區，這是大都市裡一個可供呼吸的綠肺。附近幾個小城鎮的居民可以購買長期會員證，隨時都可進園參觀四季不同的花草及參加健身活動，至於夏天室外草坪，也是最好的音樂會場地。

其中最值得一提的是坐落在包德溫湖畔的安妮皇后小居（Queen Anne Cottage），是一座白色為主、紅色邊緣的19世紀末維多利亞式建築。有圓塔尖頂，正面三角形二樓屋頂上鑲有精緻的木簷板，環繞整座房屋，藝術玻璃窗（Stained Glass），大門四周是有欄杆的走廊及陽台，精雕細琢的手工，使得整棟房屋既優雅且高貴，曾吸引多部電影及電視影集來此取景，可惜室內不開放給一般民眾參觀。

園內的美豔嬌客

不請自來的野孔雀，次數太多後會帶來很多煩惱。(圖：作者提供)
不請自來的野孔雀，次數太多後會帶來很多煩惱。(圖：作者提供)

除去奇花異草之外，另有一個特點是大群野生的孔雀，白天在園區漫步覓食，夜裡飛上樹梢睡覺，數量估計達200隻，看到雄孔雀求偶開屏的機會很多。這群孔雀是19世紀時，原莊園主人從印度引進數對，美國本土沒有見過這種五彩奪目、美豔的開屏大鳥。從此各地民眾一傳十、十傳百地前來觀看，市政府為提高名氣，將市徽改為開屏的孔雀。

百多年後，孔雀繁殖達數百，由於是野放生長，免不了會飛往他處，或者遭到其他動物如土狼的捕食，因此總數不至於失控。

有時孔雀會飛到居民庭院，附近的華人會把牠們的到來視為是一種吉祥象徵，次數多了之後，沒想到這美豔大鳥的叫聲高亢又難聽，震耳欲聾也不過如此。另外就是大片大片的排泄物，落在各戶精緻保養的庭院草地、或清潔的車道上，當然院子裡辛苦種植的蔬菜及水果受到破壞也時有所聞。

太多次之後，居民受不了這美麗但聒噪的大鳥，開始向市政府報怨；去年縣政府下達正式公文，以後任何人不得在街上或院子裡餵食牠們，以免吸引孔雀飛來而打擾其他居民。政府甚至公開歡迎居民互相檢舉，如果證明屬實，會罰款1000元，或最高六個月的牢飯，這真是全世界都找不到的一個特殊處罰法令。至於是否有人強拔孔雀羽毛做為裝飾，目前還沒聽說過。

聖誕節的燈光秀

一年一度的聖誕節，是年終人人歡樂的日子，家家戶戶從上到下、從裡到外布置花團錦簇，白天有白天的看頭，夜晚加上五彩繽紛的燈泡，閃爍的燈光營造出十足的歡樂感，尤其是走在街道上，每個人臉上都滿布笑容，邊走邊笑保證會度過一個快樂的夜晚。

大洛杉磯地區除了有免費的社區燈飾供民眾欣賞之外，幾個靠海港的小鎮，居民將自家遊艇裝飾五彩燈光，選定幾天在運河水道排隊遊行亮相，各種大小遊艇布置得花枝招展，大船上載有樂隊敲敲打打，音樂配上五彩燈光，依序慢速前進，自娛娛人外也給社區鄰居欣賞，黑夜裡五彩燈光與盪漾的水波相互輝映，既夢幻又超現實。

銀色尖頂大教堂通道，是燈光秀場的精心傑作品。(圖：作者提供)
銀色尖頂大教堂通道，是燈光秀場的精心傑作品。(圖：作者提供)
星光大道使用燈光秀出早期有名的電影片名。(圖：作者提供)
星光大道使用燈光秀出早期有名的電影片名。(圖：作者提供)

亞凱迪亞植物園每年都會大張旗鼓地舉辦燈光秀（Lightscape），將幾個不同植物園區，用特殊燈具做成各種不同的造型。這些由專業造景師費時搭建的景觀，當然是要收費而且價高。今年上網購買入場票，跟同學妹夫妻選好時間付過錢後，在官網下載票券後印出，等到當天入園時秀給工作人員。洛杉磯12月天氣不算冷，但日落後氣溫便下降至40度左右，穿件厚夾克戴個毛線帽足夠保暖，但手套不可忘記，尤其是照像機會多，避免手指凍僵。

在等待入園參觀時，注意到觀眾以中老白人為多數，進場時間排定為八時及八時半兩個階段，慢慢看、慢慢逛大約一個半小時可以參觀完畢。逆時針方向繞著園區主要道路行走，白天高矮胖瘦的樹木植物，晚間全部被五顏六色的燈光裝飾成為另一種景觀，配上音樂及電腦控制的彩色燈具，真是美輪美奐，好像換了一個世界般。

燈光主要是發光二極體（LED），科技進步早就不再使用費電的鎢絲燈泡了，LED燈不論是紅、橙、黃、綠、藍、紫及白色皆能在市面上買到，電腦工程師及美術設計師合作之後的聲光秀，變化多端百看不厭。

最後的壓軸戲是Sea of Light，在大門口左側的長方形噴水池，安裝成千上萬個可變色的LED小燈，七彩燈光利用電腦程式及音響效果，作出有時若海浪沖擊沙灘的巨響；有時若暴風雨的七彩天空；也有時若水滴入水塘，安靜地產生一圈圈漣漪。

大片多彩多姿的燈光形成光的海洋，一節表演約三分鐘，圍觀觀眾不吝給予鼓掌，表達對這個燈光饗宴的欣賞。一個半小時的參觀，手腳稍感僵硬，學妹夫妻邀請我們去附近麵館吃一碗熱湯牛肉麵，果然寒氣全消，心滿意足地打道回府。

自然生成的包德溫湖依舊是保持200年前原狀。(圖：作者提供)
自然生成的包德溫湖依舊是保持200年前原狀。(圖：作者提供)
千粒銀色燈泡做成的聖誕樹。(圖：作者提供)
千粒銀色燈泡做成的聖誕樹。(圖：作者提供)

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