每周一書／機器女孩視角 看平等的愛

2021年出版的石黑一雄小說 《克拉拉與太陽》（Klara and the Sun）是以機器人的視角敘述。讀完後不經意地以為這位名叫克拉拉的機器女孩如同真人般能呼吸吐納，她的純淨、對生命的樂觀與盼望，似乎為如今擁有人工智能 、好像能呼風喚雨的世界畫下心靈的指標。

故事發生在具有先進科技的美國，此時社會已能為孩童改造遺傳基因，被改造的稱為「提升的孩童」，未被改造的稱為「未提升的孩童」。改造本身含有不確定的危險性，女主人翁Josie即因之體能孱弱，她的摯友Rick雖未經基因修飾，反聰明強健。提升的孩子在成長過程裡處處享有優勢，反之則處處受限。

作為以Artificial Friends（人造的朋友）之職陪伴Josie的克拉拉，在故事後期被賦予新的任務。Josie的母親由於不捨與病女或許有天生死隔離，預作準備想讓克拉拉替代Josie，先要克拉拉行動舉止間模仿Josie，進一步請專人將Josie的情緒及思考等嫁接至克拉拉的記憶體内。

克拉拉自己的能源來自太陽，視太陽如若神明，即使在Josie最羸弱的時刻，克拉拉仍懷抱希望，不願做第二個Josie，認為只要盡己所能接近日出之地，求告太陽，並向太陽許諾會摧毀一輛污染空氣的機器，太陽就一定能使Josie起死回生。果真，太陽回應了克拉拉的祈求，Josie逐漸恢復健康。

論到人類個體的心靈意識，它不能被取代，為此，Josie不能被克拉拉替代；同時人亦不能獨屬自己，有他或深或淺的社會關係。石黑一雄藉著克拉拉反駁所謂的第二個Josie，深化了個體的迥殊有別，以為人之獨特不在人之本身，是源自那些愛他的人。換言之，Josie之所以不能被取代，裡面有母親父親及Rick對她獨特的愛。

現代人把自我看得太重，石黑一雄建議我們退一步，看的遠一點、寬一點，看到周邊的其他人與物，尤其是其間愛的關係。而愛的本身，呼應著源源不絕的光源，是太陽對我們眾人平等的愛。