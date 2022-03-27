旅遊／「報復性」出走 沙加緬度自駕遊 追南飛候鳥

沙加緬度野生動物保護區有各種水禽休息。（圖均為作者提供）

去年秋天接獲好友電訊：「候鳥南飛，欲見從速！」二話不說，立刻收拾裝備，驅車前往，完成這次難得「報復性」的出走。

去年秋天接獲好友電訊：「候鳥南飛，欲見從速！」二話不說，立刻收拾裝備，驅車前往，完成這次難得「報復性」的出走。

鳥群滿布天際 嘆為觀止

從舊金山灣區 到目的地「沙加緬度野生動物保護區」（ Sacramento Wildlife Refuge Park）路線並不複雜，但是兩小時半左右的車程還是相當遠，至少心理要有準備。自駕開上80號公路東向，直到Vacanville再轉505號公路北上，直行併到5號公路；到達Willows前，595號公路出口有塊大招牌指示公園方向，轉進一分鐘就是售票門口，一部車是6美元， 老年人免費。

管理中心說明介紹清楚，休息洗手設備俱全，如果在Vacanville的商業區（如Costco、Walmart等店家）沒先利用休息區，路途中大多田野一片，服務不多。園區內採單行方向，道路狀況尚可，邊走、邊看、邊停頗為隨意；萬一堵塞，前車很快就會讓開。不必查看說明，只要有車停必有看頭，兩座觀景台的確是好據點，也有廁所。

正常景象就是各種水禽成群浮游水面，喝水、進食或睡覺休息。一旦鳥聲大作，聒噪不止，必是新的鳥群降落，先由斥候探路，確定安全無虞，領頭鳥便率隊進駐；此時鳥群會成漏斗狀滑行而下，後繼鳥群則在高空盤旋等待，頓時鳥群滿布天際，黑壓壓的一片，降落過程井然有序，令人嘆為觀止。

沙加緬度野生動物保護區的水禽。（圖均為作者提供）

雪鷗勢力龐大 水獺悠遊

原先期望看到的是加拿大 雁（Canadian Geese），原因無他，在南灣的小公園池塘經常見到，甚至有些真的留下來當新住民了，他鄉遇故知是有一份交情的。可是望眼一看，大約只有三分之一是加拿大雁，而且都在睡覺，900公里的飛行一定很累，雖然有點失望，但可以理解，過些時日希望能在老地方相見。來客最多的是雪鷗（Snow Geese），體型中等，比海鷗小一點，數量多得驚人，一來就是半邊天；雖然體色以白色為主，翅膀羽毛邊緣是黑色的，但是遠看還是烏黑一片，落到水面前，像是雪花片片。

沙加緬度野生動物保護區。（圖均為作者提供）

其他水禽還有天鵝、白鷺鷥、不知名的黑水鳥，以及在公園可見、樣子像鴛鴦的野鴨（Mallard），數量都不算大。最奇妙的是沼澤中還有水獺，如精靈般快樂地穿來穿去，甚是可愛。

良禽擇木而棲，我們人類只要恪守大自然的規則，保護環境生態，相信候鳥們一定每年都會再回來，生生不息，世世代代扮演著環保檢查員，確定人類沒有犯錯，世界沒有變壞。

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