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NCAA／杜克晉級4強 K教練生涯第13次寫紀錄

旅遊／維州天然橋 有開國總統、印第安公主蹤跡

水玉子
天然橋被摩納肯印第安人稱為「上帝之橋」。（圖均為作者提供）
天然橋被摩納肯印第安人稱為「上帝之橋」。（圖均為作者提供）

整個2020年至2021年的春末都沒能倘佯大自然，十分懷想。宅居一年半後決心出門，由美東南向新英格蘭北上，途中一回順道遊，竟是風光與史蹟兼善的「天然橋」。在書誌和古代遊記上讀過「天生石梁」，因此對岩石天然形成的拱門、橋總感覺親切，曾幾次由美東飛往西南的沙漠區及美西海岸，看那些渾厚石壁上開著天然拱門、窗牖、橋洞，在陽光下呈現質樸的色澤、紋理，不由讚嘆造化之美，如此巧藝又敦實。這回闖入東岸維吉尼亞州的天然橋公園，更大有驚喜。

雪松溪步道 貼近母親河

5月下旬駕車北行，我在車陣中瞥到一方「天然橋‧維州州立公園」的看板，好奇到這美東的阿帕拉契山系我們南馳北往數次，怎從不知有這個天然景緻？又馳過藍嶺山脈等幾個景點牌，乍見「天然橋」出口標示。在毫無準備中，我們轉入山區公路。

原來這石橋被旅遊指南「美國景點」評選為國內十大天然橋和拱門之一，除了風景出色外，殖民地發表獨立宣言前，年輕的喬治華盛頓（George Washington）曾到石橋考察，留下印記。

我們由不熟悉的鄉村路轉進園區，步入「天然橋公園遊客中心」，由巡護員J、M、C等指點如何循雪松溪步道（Cedar Creek Trail）前往石橋，並提到下坡有137個石階。沿步道走過半圓彎後由東南往西北行，雪松溪在左手邊潺潺流過；有人戲言當初沖蝕岩洞而雕鏤出石橋的雪松溪，堪稱天然橋的母親河。石橋還在一箭之外，俯瞰溪水溫和地映出石橋襯著藍天的倒影，真感覺到母親懷抱遊子的欣慰。

前行幾步，天然橋拔地而聳。一座石灰岩被山澗沖刷掉鬆軟部分，留下堅固的洞穴頂部看似橋梁，如今石橋比尼加拉瓜瀑布的落差還高。石橋的地質屬古生代，距今約5億年，真是大自然的傑作。徘徊橋畔不忍離去，想這趟不意兼不易地來到谷底，非常珍惜所見所聞。

旅伴站在華盛頓刻字遺跡前拍照。（圖均為作者提供）
旅伴站在華盛頓刻字遺跡前拍照。（圖均為作者提供）

華盛頓曾勘測 攀岩刻字

步道邊的雪松溪，億萬年前便流經這石灰岩山區，離開山區後流向東南，匯入詹姆斯河（James River）入海。詹河是英國人登陸美洲時，新移民最早的聚集處，1607年建立第一個殖民中心「詹姆斯城」（Jamestown）。華盛頓的曾祖父於1656年從英國渡海，在新大陸的維吉尼亞安家落戶，華盛頓1732年出生成長在維州，喜歡學習數學、三角、土地測量等；他常往方圓幾百英里走親訪友，探查地貌。

一名英國王室勳爵的後代在藍嶺山脈有些產業，讓華盛頓去勘查研究。華盛頓於1748年和一個團隊合作在山谷中調查了一個月，第二年他從威廉瑪麗學院（College of William & Mary）獲得勘測執照，並於7月在位於家鄉與藍嶺間的C縣政府宣誓就職，擔任官方勘測師，發揮他擅長的地圖繪製；不僅C縣、還有F與A兩縣也歸他調查。

從16歲當團隊助理、到獲得執照後的兩年多，華盛頓一直忙於探測與製圖，他的旅程遠超出沿海地區，進入中西部與西部的山區、大片荒野。這段經歷啟發他足智多謀、訓練耐力，讓他身心都鍛鍊得更堅強；同時開闊了他的視野，培養他對開發西部的興趣並持續終生。

這是華盛頓的第一份公職，期間他探勘了天然橋。

我在步道邊隔溪望著石橋岩壁，往23英尺高處尋找華盛頓1750年刻在壁上的印記。旁邊有同好說剛請教過巡護員，得找名字縮寫G.W. ，旁邊有白色線框，最後在岩壁的東南方凹洞處尋獲。溪畔嵌有銅牌，指出G.W. 1750的方位。我們估量那高度是難不倒開國元勳的，尤其是18歲的健康青年。

華盛頓的「GW」刻字外加了白色線框。（圖均為作者提供）
華盛頓的「GW」刻字外加了白色線框。（圖均為作者提供）

想想，華盛頓愛好的戶外活動多：騎馬、獵狐、獵鴨、釣鱘魚等，不僅加入賽馬協會，還自己跑馬參賽。1750年代，一名華盛頓的朋友形容他：沒穿鞋的身高6英尺2英寸，挺拔健壯，長長的胳膊長長的腿，舉止優雅，步伐威嚴，是一個出色的騎手。我和同好贊成，「是啊，這般的身手攀岩刻字，使得。」

華盛頓一生強健靈活，攀岩23英尺不難；想他刻字後，可能就倚岩細看天然橋的宏偉底部。

印第安公主 結下奇緣

但是早於華盛頓、早於歐洲人登陸美洲之前，這裡的原住民就發現古老的天然橋，並視其為聖靈之地，尊為「上帝之橋」（The Bridge of God）。

在英國人到來之前，原住民已在目前的維吉尼亞生活了大約1萬7000年。美洲殖民興起的16世紀末到17世紀，歐洲人登陸維吉尼亞遇見印第安人，也記錄下印第安公主解救英國探險家、並共同化解一場戰爭的故事。

公主的故事由迪士尼拍攝成動畫片「風中奇緣」（Pocahontas），原文名就是公主的名字，譯為「寶嘉康蒂」。

寶嘉康蒂在現實生活中，是印第安很有名氣的波瓦坦（Powhatans）公主，生於1595年的她在詹姆斯城初建時12歲；1607年冬天，英國探險家史密斯船長誤被酋長的戰士逮捕等待處決，被公主救下，開啟這一段故事。

不過現實生活中的寶嘉康蒂並未和史密斯船長結成佳偶。

1610年寶嘉康蒂15歲，嫁給部落中的戰士，3年後被英國人綁架，要求她父親釋放英國囚犯、歸還盜走的武器。被囚禁期間， 寶嘉康蒂學習了英語、英國女子的穿著儀態、基督教信仰，期間認識英國人羅爾夫（John Rolfe）；後來她受洗入教取名瑞貝卡，本是虔誠教徒的羅爾夫立即想娶她。

據英國資料，兩人得到公主父親和維吉尼亞州長的祝福，在1614年春天結婚，來年公主20歲時生了兒子。公主這樁婚姻，再度讓這地區得到和平，也讓為殖民事業出錢出力的人見到曙光。

當初得到英王特許到海外協助殖民的倫敦維吉尼亞公司，於1616年計畫回國籌集資金、繼續支持殖民地所需，便請羅爾夫夫婦、尚在襁褓中的孩子和12名波瓦坦印第安人同行前往倫敦。公司想證明「讓美洲原住民信基督教」 的目標已實現，就安排他們參加倫敦的戲劇、舞會等。

倫敦維吉尼亞公司為公主準備了華貴的禮服，為她製作一幅肖像，刻著公主的印第安原名、洗禮名、及「維吉尼亞波瓦坦最有權勢君主的女兒」。然而隔年的1617年，公主病逝於英國，這幅製作慎重嚴謹的畫作，成為公主流傳後世的唯一肖像。

雪松溪映出天然橋倒影，彷彿流露母親懷抱遊子的欣慰。（圖均為作者提供）
雪松溪映出天然橋倒影，彷彿流露母親懷抱遊子的欣慰。（圖均為作者提供）

上帝之橋 拯救摩納肯族

我們剛到公園遊客中心聽簡介時，導遊J表示「誰發現天然橋？」的問題，得根據一段古老的印第安傳奇。

很久很久，遠比寶嘉康蒂公主還早，這裡住著摩納肯（Monacan）印第安人。來美洲的探險家、新移民中，最先聽說並以英文記載摩納肯部落的，就是公主曾解救過的史密斯船長；1608年史密斯聽波瓦坦線民提起：詹姆斯河瀑布西邊有五個村鎮，是摩納肯民族。波瓦坦酋長領地濱海，西鄰住在內陸（藍嶺山脈及西邊山麓）的摩納肯族，兩族語言不同，但彼此交好，是交易伙伴也是競爭對手。

根據記載，新大陸上許多印第安部落間戰火四起。有一支殘酷的蕭尼族（Shawnees）從北方遷徙到維吉尼亞，因不懂摩納肯的蘇恩語，無故襲擊溫和的摩納肯族。摩納肯族人一路節節敗退，被逼進陌生的樹林，眼前突然出現高大的峽谷，勇士們趨前探看，四壁都是陡峭的岩石，只見深邃的下方谷底有條溪澗快速流過，彷彿一條細小閃亮的銀絲帶。戰士們頓覺頭暈目眩，即使最強壯的勇士也無法躍過這超過100英尺的深溝。

摩納肯人在絕望中大聲疾呼偉大的神靈，請求拯救族人免於滅族之禍。一名勇士站起身來到懸崖邊，低頭盯著自己的腳慢慢往前探，突然轉身喊道：「我們的祈禱應驗了！偉大的神靈為我們在這深谷大溝上架了座橋！」摩納肯人讓婦孺先行過橋，信心大增的戰士們在橋上占據陣地，最終驅逐敵人取得勝利。此後，摩納肯人稱這橋為「上帝之橋」，並虔心崇拜曾激勵祖先士氣而保全族人的古老石橋。

雪松溪畔嵌有銅牌，指出G.W.1750的方位。（圖均為作者提供）
雪松溪畔嵌有銅牌，指出G.W.1750的方位。（圖均為作者提供）

傑佛遜也欣賞 造房植樹

維吉尼亞天然橋於1988年被列入國家史蹟，作為美國的歷史地標，並於2016年9月成為維吉尼亞第37個州立公園。2015年底，州政府終於將長年以來私有地變成公園地；難怪我們1984年到2013年的30年間數次往返這風景公路，都不曾見過天然橋或州立公園的指標牌。

天然橋曾為美國第三任總統湯瑪斯傑佛遜（Thomas Jefferson）的私人所有，他於1774年從英王手中購買天然橋和周邊土地157英畝；後來他在總統任內也時常來勘測，對石橋非常讚賞，直呼是「自然界最壯觀的傑作」，還親手繪製地圖。

1803年傑佛遜建造了一個兩居室的小木屋，其一是客房，曾接待過後來的第五任總統、第八任總統、首席大法官、國務卿等。在擔任駐法國部長期間，傑佛遜收集過多種植物和灌木，並運回美國；其中有許多種植在石橋上，有些仍舊現存。參照19世紀早期的天然橋油畫與今之所見，我感覺橋上的植被明顯增長許多，如今得知傑佛遜曾為愛石植樹，不禁莞爾。

行至橋下，努力仰頭才看到好大好厚的石橋底部；用望遠鏡頭，可看出不同石質夾於其中。穿行過石橋回望其西北面，可見岩石上綠意盎然、橋身頂上有一排圍欄？

是11號公路的圍欄。從高速公路出來就是接11號公路到公園。我們大概和多數駕駛人相同，完全沒意識到這公路鋪設在一段高過200英尺的石灰岩拱橋之上，剛才找公園、住宿，便在石橋頂的圍欄後面穿越了幾趟，算是稀奇的際遇。

暮色籠罩前半小時，遊人必須離開峽谷步道，返回遊客中心。因近年旅遊都搭乘飛機或郵輪、然後加入旅行團，久無長途駕車旅行的訓練，我們便決定不設每日里程、不訂每晚住宿，輕鬆慢行不添壓力；結果這意外而豐富精采的半日遊，啟動兩人30年前的心情，繼而卯足了體能健行觀察，這時能回飯店倒頭睡去，太美啦。

翌日清早在天然橋歷史旅館大廳，看見一幅1860年David Johnson所繪：層層藍嶺中的天然橋。這地基上的初始旅館建於19世紀晚期、20世紀初期擴建，可知遊客增加之快；20世紀後期曾遭火災，重建後隆重開張，也有很多故事。

餐後站在旅館前廊眺望，隔著11號公路就是州立公園，看著旅館、公路、公園、直到藍嶺，一派清幽寧靜。天然橋就在這公路右邊500英尺的峽谷處，州立公園曾設計了幾個大自然與原住民的活動項目，希望提升眾人對美洲印第安人的認知；期望疫情穩定後能重新開始，讓大眾聽更多故事。

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維吉尼亞州 英國 步道

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