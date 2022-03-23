旅遊／墨西哥尋古 看金字塔、老城滄海桑田

太陽神金字塔。（圖均為作者提供）

第一次看到特奧蒂瓦坎（Teotihuacan）這個古文化，是在舊金山的笛洋博物館 （De Young）。博物館把一樓一個顯眼的展覧室，用來展示特奧蒂瓦坎當時居民屋內裝飾的壁畫，當中展現的圖形與色彩反映出的富裕，讓人驚艷，也發現原來這千年前的古文化比阿茲提克（Aztec）還更古老，甚至早於馬雅文化。

遊墨西哥 防疫嚴格

去年年底有機會去墨西哥城市，第一個想去的地方就是20世紀初才發現的特奧蒂瓦坎古城，這個位於墨西哥首都40公里外的古城，規模龐大，有三大建築：羽蛇神殿、奉祀太陽神的金字塔，以及月神的金字塔，加上沿著大道的無數民宅。

博物館裡複製的羽蛇神殿。（圖均為作者提供） 月神金字塔。（圖均為作者提供）

因為疫情，這次旅行一直到上飛機前都在考慮要不要取消。擔心的倒不是會不會被傳染新冠肺炎，因為全家都打了三針，而是回不回得來美國？

女兒做事細心，她研究有關規定，準備了10劑FDA／CDC接受的COVID-19測試劑及儀器。我們在要上飛機的前一天，用App做一個「supervised」的COVID-19測試，測試結果就會送到我們手機上。要回美國，得有這個陰性測試結果及我們打疫苗的紀錄才能上飛機。

考古博物館的內庭。（圖均為作者提供）

不過後來發現有打疫苗的，只要前三天內的陰性測試結果就可以了。而且機場 裡很容易可以找到測試的地方。

墨西哥防疫做得非常嚴格，進出任何餐廳、博物館，都要量體溫、戴口罩、強迫性消毒雙手，有個地方還有消防水灑在身上，令我們嚇了一跳。連我們後來去的小鎮飛機場，不下車的計程車司機也得量體溫才能進入。

諷刺的是，這趟旅行不曉得被量了多少次體溫，噴了多少洗手液，唯一沒有量體溫、噴酒精的是美國機場。

廣場鋪路時挖掘出來的太陽石。（圖均為作者提供）

特奧蒂瓦坎古城 規模宏偉

從墨西哥首都到特奧蒂瓦坎古城有公車，但停太多站非常花時間。這裡的Uber非常方便，而且比計程車便宜；搭Uber去參觀特奧蒂瓦坎古城要800披索，大約38美元，回程只要350披索（約16美元），沿途高速公路的過路費全包在裡面。兩、三個人叫一部車，又經濟又方便。

到了古城賣入場票的地方，就開始有導遊推銷，還不急著購買，等到收票入門的地方選擇更多，而且價錢更合理；我們先聽他們的英文發音，找一個英文好的才訂。我們的導遊收我們一人35美元，全程三個小時帶我和女兒走完整個古城，70美元花得非常值得。

考古學家發現古城的民房已經蓋有樓上樓下，有浴室及非常科學化的排水系統，顯示當時人口眾多。

這些神殿以及金字塔不僅規模宏偉，當時特奧蒂瓦坎人對於天文數學的了解與應用，更讓當今的科學家讚嘆不已，例如：城市的道路有著最適合排水的坡度、春分的時候，太陽精確地從金字塔的中線昇落、兩個金字塔45度的斜坡完全防震，而且依著建地的高度，最後兩個金字塔的塔頂是同高、它們的周長與高度的比例，不多不少就是圓周率(π)…… 。

這裡出土的物品種類繁多，從鑲嵌岩玉、石英的面具，到精緻的項鍊、雕塑和數百件金屬化的物件。可是沒人知道，為什麼這麼了不起的文化就這樣消失了。

大神廟古址，背景是美州最大的天主教堂。（圖均為作者提供）

阿茲提克神廟 重現歷史

特奧蒂瓦坎文明消失幾百年後，阿茲提克文化崛起，他們選擇西南邊的湖畔建都。16世紀時，西班牙征服、消滅阿茲提克帝國以後，就在他們祭拜太陽神與雨神的最大、最重要神壇「大神廟」（Templo Mayor）上，蓋起美洲最大的天主教堂，教堂附近的廣場也蓋滿政經辦公大樓及顯貴名士的住宅。

當墨西哥人民快忘了西班牙人入侵前的歷史時，有些古物出土，可是沒有受到重視，誰會願意把備受崇拜的西班牙古蹟打掉，去研究更古老的原住民歷史？直到40多年前（1982年），當局才正式成立一個考古團隊來挖掘。

除了古物以外，當地的博物館還展示西班牙軍征服阿茲提克帝國的歷史，一邊是堅甲利刃，一邊是肉身木箭。心中唏噓，不免想到清末的八國聯軍，世上多少古文化被征服消滅。

去了這兩個已被聯合國列為世界遺產的古址參觀後，更能欣賞墨西哥城市的考古博物館。這個世界一流的博物館，很有系統地把原住民從白令海峽遷徙之後的發展，清楚解釋。此外，畫龍點睛的是鑲在兩面巨大牆壁上的古詩：

滿月。整年。

一整天，所有的風。

走過去也行。

也所有的血都來了，

到他靜止的地方。

滿月。全年。

一整天，所有的風。

一路走來。

每滴血也，

終到靜止的地方。

對應的另一面牆刻的是：

像那些凋謝的花朵，

我的名字會一無所有嗎？

我在世上的名聲一點都沒有？

至少我的花，至少我的歌！

像那些凋謝的花朵，

我的名字會一無所有嗎？

我在世上的名聲會無痕嗎？

至少我的花，至少我的歌！

感嘆生命不過是轉瞬即逝，什麼能在歷史的洪流中傳下去呢？也許只有我們的愛。

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