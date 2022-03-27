封面故事／地球村掰了？世界金融市場恐將一分為二

俄羅斯入侵烏克蘭後，投資者紛紛賣出俄羅斯資產。（美聯社）

紐約匯盛控股集團（Horizon Holding Group）首席經濟學家陳凱豐博士說，烏克蘭 危機對華爾街的影響非常大。他說，1990年代以來，世界出現全球化的大趨勢，因此有人推測世界將成為一個地球村（global village）。但是，烏克蘭危機改變了世界的走向。他估計，隨著中國和俄羅斯 公司退出華爾街，今後的華爾街主要是西方的融資場所。「美國和西方國家在一起玩，中國和俄羅斯抱團取暖。」

陳凱豐估計，隨著中俄退出，今後的華爾街主要是西方的融資場所。（美聯社）

投資 者拋售俄國資產

陳凱豐說，華爾街是世界最大的金融市場。俄羅斯在華爾街上市的公司不多，只有幾家，主要是能源、礦產和電信。他說，俄羅斯的公司主要在倫敦證券交易所上市，包括鋁業、礦山和石油。「因為香港證券交易所與倫敦證券交易所合作，因此俄羅斯的公司同時也在香港上市。」

陳凱豐說，烏克蘭危機爆發後，由於美國和西方國家的制裁，俄羅斯經濟很快崩潰；國際投資者為了逃避風險，紛紛賣出俄羅斯的資產。「俄羅斯公司的股票就像在美國上市的中概股一樣，投資者設法拋出，盡量迴避。」他認為，烏克蘭危機對歐洲的影響要比對美國的影響大。

2022年3月16日，在德甲足球比賽前，德國美因茨的支持者高舉烏克蘭國旗表示支持。（美聯社）

從2014年俄羅斯入侵克里米亞後，俄烏打打停停，投資者就很擔心俄羅斯公司的股票。2008年，俄羅斯又入侵格魯吉亞侵占其中的一塊地方；他說，當地並未加入俄羅斯。「按照國際法來說，這個地方屬於格魯吉亞，但是實際上由俄羅斯控制。」

他說，在俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）上台以前，俄羅斯還是相對開放的，許多俄羅斯投資者在華爾街很活躍；因為俄羅斯的石油和礦山很賺錢，他們拿錢來華爾街投資。但是，普亭上台以後，俄羅斯逐漸封閉，華爾街的俄羅斯投資者也減少了。

現在，谷歌（Google）和臉書（Facebook）都是大型科技公司；他說，在公司創業之初，俄羅斯投資者也投資了這些公司。他說，除了投資公司外，俄羅斯富人還投資美國球隊。NBA布魯克林籃網隊（Nets）過去的老闆普羅霍羅夫（Mikhail Dmitrievitch Prokhorov）就是俄羅斯人。

俄羅斯富豪急於出售他們在曼哈頓「億萬富翁街」的房產。（韓傑攝影）

俄國富豪 甩賣在美資產

普羅霍羅夫2010年5月11日收購美國新澤西網隊80%的股分，成為球隊的大股東，是美國NBA第一位非北美球隊老闆。2012年4月30日，網隊遷往紐約市布魯克林，更名為布魯克林籃網隊。2017年10月27日，普羅霍羅夫將49%的股分出售給阿里巴巴聯合創始人兼執行副主席蔡崇信，價值為12億元。

一名地產經紀說，最近過戶時有律師在問她手上有沒有俄羅斯人的資產甩賣；她說，一些俄羅斯富豪們在曼哈頓擁有超過10億元的房地產，怕資產被凍結，急於出售他們在曼哈頓「億萬富翁街」（Billionaire’s Row）的房產。她說，大約61處房產已經上市或降價，還有70處正在考慮「私下銷售」（whisper sales）。她說，待售物業包括廣場酒店（Plaza Hotel）的套房和價值4100萬元的豪宅。

同時在紐約大學兼任教授的陳凱豐說，今年以來全球地緣政治風險不斷升溫，特別是俄羅斯和烏克蘭的衝突愈演愈烈。2月24日俄羅斯軍隊全面入侵烏克蘭，全球金融市場立即出現劇烈的反應，從股市、債市、商品市場、外匯市場、加密貨幣市場到衍生品市場都有「劇烈震盪」。

俄羅斯兼併克里米亞的首府辛費羅波街頭，懸掛著俄羅斯總統普亭的肖像。(Getty Images)

俄羅斯盧布 前景不樂觀

全球金融市場瞬息萬變，時刻都在把各種新聞定價到金融工具中。華爾街有一個諺語「五萬個法國人不會錯的」，意思是說金融市場大家都在通過大量交易表達各自的解讀，但最終的價格反映的應該是真實情況，包括國債（無風險）收益率、主權CDS、匯率、股票指數及流動性（境內和境外）。

他說，對於任何一個主權國家或者經濟體來說，債券收益率是衡量風險最為核心的指標。就像聯準會說過，對於美股他們不是非常關注，但是對於美國國債收益率是聯準會的核心關注點。俄烏危機爆發以來，俄羅斯盧布兌美元已經貶值大約35%，可以說，俄羅斯的國家風險在大幅上升。

2022年3月16日，烏克蘭總統澤連斯基通過視頻向美國國會發表講話，請求支持。（美聯社）

現在美歐各國開始對俄羅斯經濟制裁，包括凍結俄羅斯中央銀行在這些國家的帳戶後，俄羅斯盧布的前景更為悲觀。烏克蘭貨幣UAH同樣也對美元出現貶值，但是貶值幅度有限，在5-8%左右；「可能是歐美投資人，包括國際貨幣基金組織和世界銀行，都對烏克蘭的財政有所支持。」

他說，一個國家的股票市場也是衡量一個國家風險情況的重要指標。俄羅斯股市受到俄烏衝突的負面影響巨大，莫斯科股票交易所指數上周在入侵當天下跌39%，接著，俄羅斯股市宣布關閉。在倫敦、香港上市的俄羅斯公司的股價本周出現直線下跌，也反映了投資人在規避俄羅斯的風險。

流動性是衡量一個國家風險水平的指標之一，也就是該國財政掌握的流動資產，特別是以美元、黃金等為主的儲備資產的金額。流動性重要的是境外的流動性，流動性有限，特別是短期外債偏高的國家，也是國家風險偏高的標準。「歐美各國開始對俄羅斯制裁後，凍結了俄羅斯中央銀行在這些國家的帳戶，出現了流動性惡化。」

2022年3月16日，俄羅斯國旗在歐洲委員會大樓外被移除。（美聯社）

世界經濟將走向區域化

密蘇里州網路券商SogoTrade公司CEO姚武銓認為，烏克蘭危機對世界經濟的影響深遠，「即使現在俄烏雙方停戰，影響依然存在。」他估計，這個影響將使世界經濟倒退30年，「未來的世界經濟將是區域化的。」

他說，過去40年就是一個經濟全球化的過程。全球化的主要特點是各國分工合作，發揮自己的優勢。中國在1980年代初對外開放，那時中國很落後，自從中國2002年12月加入世界貿易組織（WTO）後，中國登上世界舞台；中國有大量的廉價勞動力及生產物美價廉的產品，曾經幫助美國抑制通貨膨脹。

在全球化時代，各國都生產自己最具優勢的產品。例如，芯片由美國設計，歐洲和亞洲國家製造，然後供世界各國使用；由於國家之間的衝突，芯片設計國和生產國不願意供應芯片。烏克蘭危機一來，全球化和國際分工沒有了，各國都要建立自己的生產體系。「現在，中國要自己製造芯片，俄羅斯也是如此。」

他說，美國已經出現區域化的傾向；「過去，汽車由美國設計，中國生產零件，運到美國組裝和銷售。」現在，美國工廠也要自己生產汽車零件，「但是，美國的人工比較高，將來美國的汽車價格一定很高。」

由於對俄羅斯侵入烏克蘭的認識不同，現在美國與歐洲、日本等盟國在一起。他說，過去，某些國家通過黑市買賣，用的就是虛擬貨幣，如比特幣（Bitcoin）、狗幣（Dogecoin）。現在，美國和西方國家切斷與俄羅斯的經濟聯繫，美國開始規範虛擬貨幣，俄羅斯想通過虛擬貨幣在黑市上的交易都不行了。「世界經濟回不去了」。

姚武銓說，烏克蘭危機發生後，前來他的公司開戶的人「增加了」，因為這些人看到了炒股的機會。他說，現在，美國股市大漲大跌，每天上下幾百點，這種情況平時很少見。「波動大是短期交易的好機會」。

專家分析，離開美國和西方市場後，中國和俄國將來會連在一起。（美聯社）

俄若停戰 制裁恐仍持續

過去幾年，美國政府大量印鈔，導致美國的通貨膨脹，美元在國際上不受歡迎；但是，烏克蘭危機爆發後，美元又成了最強的世界貨幣。「現在看來，美元還是最安全的。」由於西方國家的聯合抵制，俄羅斯的盧布大幅貶值，成了沒人要的廢紙。

姚武銓表示，由於戰爭的原因，世界的貨幣又紛紛返回美國，現在機會很好，他認為，未來一年對美國最有利。「這些錢能夠幫助建設美國，就看美國政府能否抓住這個機會。」

大量的國外資金進入美國，就會進入華爾街，美國股市就會上漲。他表示，雖然大量資金湧入股市，推高股價，但是決定股價的最終因素還是公司獲利的能力，而經濟的區域化會限制美國企業的獲利。例如，蘋果手機喪失了俄羅斯市場，麥當勞關閉了俄羅斯分店，盈利都會減少。他說，美國四大會計公司之一的畢馬威(KBMG)是一家跨國公司，在俄羅斯共有5000名員工。「畢馬威關閉了俄羅斯業務，損失巨大。」

他說，即使俄羅斯主動停戰，俄烏戰爭結束，美國和西方對俄的制裁也不會結束。「美國在發布制裁決定時，沒有提出這個條件。」現在，許多國家都在增加軍費開支，停戰後的俄羅斯如何出口石油，也沒有說；「中國現在很尷尬，與美國的矛盾公開，想與歐洲搞好關係，但不制裁俄羅斯很難如願。」

姚武銓說，近日，中概股集體跳水，與美國證券委員會（SEC）要求中概股下市有關。他說，在美國的上市公司，每年都要由第三方機構審計，而美國審計委員會可以要求查看審計結果。「這個要求也沒有錯，因為美國政府有權要求查看在美上市的公司資料。」

但是，中國公司涉及到一些機密。他舉例說，阿里巴巴是一家在美上市的中國公司，共有3億個客戶；而美國審計委員會也許要看看這些3億客戶的資料，確定是真是假。「這涉及到中國的機密，中國政府可能不會允許。」現在，有人批評SEC，認為它應該在上市前就審核，不交資料就不允許上市，上市以後再審查就很麻煩。「我估計，現在270家中概股可能要全部下市。」

2022年3月16日，拜登總統宣布美國將向烏克蘭提供的額外安全援助。（美聯社）

美國公用事業 錢途看好

近日，中國概念股連續下跌。例如，3月11日中概股集體崩盤；滴滴跌破2元，一度下跌超過50%，收盤跌掉44%。幾家教育公司也紛紛下跌，好未來跌了98%，新東方跌了95%。滴滴由於涉及到安全審查的問題，也下跌90%。蔚來汽車下跌76%，小鵬汽車下跌70%。拼多多下跌85%，阿里巴巴下跌73%，唯品會下跌86%，京東下跌57%，百度下跌67%，微博下跌67%，網易下跌40%；視頻網站嗶哩嗶哩下跌87%，愛奇藝下跌90%。同時，香港上市的互聯網企業，也是出現類似慘狀。

如何投資美國股市？他建議，應該投資美國公用事業股和分紅股。「不管打不打仗，人們總要生活，需要電、氣、水等。」同時，交通運輸股和航空股也可以考慮。隨著疫情的逐漸控制，人們的商業旅行會增加，因此旅館股也會好轉。同時，生產日用品的公司股票也不錯，「你總要每天刷牙，用衛生紙。」他不建議購買奢侈品生產者的股票，因為在戰爭期間，沒有人會購買奢侈品。