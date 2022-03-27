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料理功夫／肉桂風味烤核桃

溜溜
肉桂風味烤核桃
肉桂風味烤核桃

核桃是很棒的堅果，我常烤來吃，但一直都烤原味。

在好友家聚會時吃到烤肉桂核桃點心，甜中帶點肉桂香，酥脆美味。家人大概吃膩了原味烤核桃，所以非常喜歡肉桂口味。向她問了做法，朋友不藏私分享她多次試做經驗心得，隔日就收到食譜。我已經做過兩次，沒幾天就吃完，其他堅果還剩一大堆，由此可見肉桂核桃在我家的魅力。

材料：

核桃450克、砂糖2大匙、肉桂粉1小匙、Jumbo雞蛋2顆（取蛋清用）、鹽1/2小匙。

肉桂風味烤核桃食材
肉桂風味烤核桃食材
肉桂風味烤核桃食材
肉桂風味烤核桃食材

作法：

1.首先將烤箱先預熱到300℉（150℃），烤盤鋪上烤紙備用。

2.雞蛋洗淨取蛋白，放入容器用打蛋器打勻後至起小泡泡即可，再倒入肉桂粉、砂糖、鹽混合均勻，最後倒入核桃，充分攪拌均勻。

3.把均勻裹上肉桂粉的核桃，平鋪於烤盤上。

4.放入300℉烤箱裡，烤10分鐘後取出並用鍋鏟拌一拌防沾黏而烤焦。

5.再次放入烤箱，烤20分鐘即可取出放涼。

6.待完全放涼約半小時，就能享用香酥可口的肉桂核桃。

小叮嚀：

烤好肉桂核桃完全放涼後，用密封罐保存，否則會潮解變軟不酥脆。

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