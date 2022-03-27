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料理功夫／無花果燕麥餅乾

孫愷愉
無花果燕麥餅乾
無花果燕麥餅乾

材料（大約20個）：

麵粉3/4杯、切成小塊的無花果乾3/4杯、發粉1/2茶匙、鹽少許、速溶燕麥片1杯半、無鹽奶油半杯（約1條，使用前融成液體）、糖2匙、雞蛋1顆、香草精1/2茶匙。

無花果燕麥餅乾食材
無花果燕麥餅乾食材

作法：

1.把麵粉、發粉和鹽拌在一起，再加入燕麥片攪拌均勻，擱置一邊待用。

2.將奶油、糖拌勻，續加入雞蛋和香草精攪拌；接著拌入燕麥片麵糊，最後加入無花果拌勻，放入冰箱冷卻1小時。

3.烤箱預熱至375℉。準備一個烤盤，鋪上餅乾紙。

4.取出麵糰，每次取一點搓成餅乾狀，放在烤盤上，彼此相隔大約1吋。烤大約15分鐘或直到表面稍微焦黃。

將融化奶油和糖攪拌均勻，然後加入雞蛋和香草精拌勻。拌入麵粉和燕麥片，最後加入無花...
將融化奶油和糖攪拌均勻，然後加入雞蛋和香草精拌勻。拌入麵粉和燕麥片，最後加入無花果拌勻，放入冰箱冷卻1小時。

烤箱預熱至375℉。
烤箱預熱至375℉。

小叮嚀：

如果麵糰冰過之後比較乾，用手按壓捏緊。

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1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：

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4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

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