娛樂／票房兩極化 電影院只容得下「超級英雄」？

「蜘蛛人:無家日」票房成為疫情後最強電影。(取材自IMDb)

蜘蛛人 去年底扮演救星,刷新新冠病毒大流行時代票房紀錄,為電影 市場拉尾盤。但非超級英雄題材的電影愈來愈難吸金,受疫情 折騰,近兩年的好萊塢離全面復甦仍有段差距。

「蜘蛛人:無家日」(Spider-Man: No Way Home)去年12月中上映,美加地區開映周末進帳2.6億美元,締造影史第2高紀錄;全球票房收入突破15億美元,打進影史前10名,穩坐新冠病毒大流行時代票房冠軍。

發行這部漫威電影宇宙(MCU)作品的索尼影業(Sony Pictures)欠缺自家串流平台,引頸翹望的影迷如想早點一睹廬山真面目,只能進戲院觀賞,對於飽受新冠疫情衝擊的院線業者來說,有如久旱逢甘霖。

去年票房前6名 有5部是超英片

新冠病毒大流行初期,全美戲院幾乎全數熄燈,好萊塢大片紛紛延後上檔。疫情稍微緩和後,片商砸重本拍攝的電影陸續上映,但許多觀眾對重返戲院仍意興闌珊,寧願等電影下檔後再躺在沙發上租片觀看,新冠病毒大流行後院線獨家放映檔期縮短,這種態勢更為明顯。

即使有「蜘蛛人:無家日」加持,去年美加地區票房收入僅約45億美元,不到2019年、也就是新冠病毒大流行前一年的四成。

劉思慕在「尚氣與十環傳奇」當上漫威首位亞裔英雄。(圖:迪士尼提供)

若少了撐起半邊天的超級英雄,電影市場將更淒慘。去年票房收入前六名電影中,五部是超級英雄題材,包括「蜘蛛人:無家日」、「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)、「猛毒2:血蜘蛛」(Venom: Let There Be Carnage)、「黑寡婦」(Black Widow)、「永恆族」(Eternals),但全年僅三部電影票房收入超過2億美元。

疫情下影音串流蔚為風潮,迪士尼(Disney)、華納兄弟(Warner Bros.)等片商為吸收訂戶,同步或提早讓旗下電影在自家串流平台亮相,搶走戲院生意,成為部分大片票房表現失色的原因之一。

「黑寡婦」去年7月上映時,迪士尼提供Disney+訂戶額外付29.99美元就可同步在家觀賞的選擇。本片美加地區票房收入1.83億美元,在MCU至今27部片中排在後段班。

「黑寡婦」在去年疫情間開出不錯票房。(取材自IMDb)

年輕影迷變多 高齡觀眾變少

華納兄弟去年所有院線片上映當天都同步登上串流平台HBO Max,訂戶不必額外付費就可觀賞數周。華納全年只有兩部電影票房破1億美元,話題十足的「駭客任務:復活」(The Matrix Resurrections)開映5天只進帳約2120萬美元,創系列4集來新低。

其他知名系列電影就算在院線獨家上映,也不是賣座保證,擁有MCU光環加持的「永恆族」與第25部龐德系列電影「007生死交戰」(No Time to Die)都在去年秋季票房表現差強人意的電影之列。

COVID-19攪局下,觀影族群差異對票房影響愈來愈深。年輕影迷捧場為「蜘蛛人:無家日」票房創紀錄奠定基礎,鎖定較高年齡層觀眾的電影則明顯吃不開。

史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)執導的新版「西城故事」(West Side Story)好評如潮,獲金球獎音樂或喜劇類最佳影片肯定,開映周末票房收入僅1057萬美元。吉勒摩戴托羅(Guillermo del Toro)執導的驚悚片「夜路」(Nightmare Alley)卡司陣容堅強,開映周末只進帳281萬美元。

羅伯派汀森扮「蝙蝠俠」,是剛初出茅廬的超級英雄。(圖:華納兄弟提供)

全美COVID-19疫情隨變異株Omicron迅速散播而升溫期間,擁有絕佳影評及口碑的「蜘蛛人:無家日」持續吸金,顯見觀眾並非顧慮疫情而不進戲院,而是選片愈來愈挑剔。

「奇異博士2:失控多重宇宙」將在今年5月上映。(取材自IMDb)

超級英雄電影多半講究聲光效果,成為吸引影迷掏腰包進戲院的利器。放眼今年,「蝙蝠俠」(The Batman)、「奇異博士2:失控多重宇宙」(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)、「雷神索爾4」(Thor: Love and Thunder)等超級英雄電影接棒,將是院線業者生意回春的寄望所在。(取材自中央社)