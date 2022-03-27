娛樂／奧斯卡今晚登場 亮點還是「老戲骨們」

「王者理查」講述美國網球姊妹「大小威廉絲」與父親的故事。(美聯社)

第94屆奧斯卡 金像獎將於27日晚間舉行頒獎禮，在今年奧斯卡最佳男主角爭奪戰中，「王者理查」（King Richard）的威爾史密斯（Will Smith）和「倒數時刻」（Tick, Tick... Boom!）的安德魯加菲爾德（Andrew Garfield）被看高一線，因為這些電影 全是奧斯卡最愛的傳記片。而史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）執導的音樂劇「西城故事」（West Side Story）已經拿下第79屆金球獎電影類最佳音樂／喜劇片獎，濱口龍介導演 的「在車上」（Drive My Car）則從坎城影展紅到好萊塢頒獎季，如今也被視為奧斯卡最佳國際影片獎的頭號種子。簡單來說，今年奧斯卡的佳片陣容還是由「老戲骨」撐起的。

最佳男主角／史密斯拚「王者」夢

威爾史密斯有機會憑「王者理查」，拿下奧斯卡最佳男主角獎。(Getty Images)

好萊塢有個叫「劇本黑名單」的網站，編劇和電影從業者只要註冊並繳納會費，就可以上傳自己的劇本，整個好萊塢業界人士都能看到這些劇本，評分高的劇本會被製作人們爭搶。「王者理查」的劇本在2018年「劇本黑名單」中排名第二，足見這個劇本的優秀程度。

「王者理查」的主角叫理查威廉絲，他是「大威」維納斯‧威廉絲（Venus Williams）和「小威」瑟琳娜‧威廉絲（Serena Williams）的父親。故事主線不是講這對網壇姊妹花成為超級巨星的故事，而是講理查如何從無到有，把兩個在貧民窟生活的女兒培養成網球巨星。

威爾史密斯飾演的理查，本身沒有任何網球運動背景，但他精明務實、眼光獨到又充滿毅力。在兩個女兒很小的時候，他就看出她們有潛力，並為她們的網球職業生涯擬定了詳盡的訓練計畫。

沒有經費也沒有運動場地的他，在康普頓（Compton）雜草叢生的公共球場上訓練女兒，同時還要與社區中其他打球的年輕人爭奪場地。他很愛兩個女兒，但對她們的訓練也絕不手軟，這個「國王」般的父親最終將兩個女兒培養成網壇風雲人物。

影片去年11月在北美上映開始，大威和小威第一時間就為該片和威爾史密斯站台，兩人多次表示被影片及史密斯的表現感動到落淚。在頒獎季中，該片已經在各大獎項獲得超100個提名，收獲20多個獎項。每個頒獎禮的最佳男主角獎提名中，威爾史密斯都沒有缺席，他已經拿了金球獎電影劇情片最佳男主角獎。從影至今，威爾史密斯先後憑借「威爾史密斯之叱吒風雲」（Ali）和「當幸福來敲門」（The Pursuit of Happyness）獲得奧斯卡最佳男主角獎提名，如今「王者理查」很有希望讓他「圓夢」奧斯卡。

最佳男主角／加菲爾德光榮「倒數」

「倒數時刻」講述知名百老匯音樂劇創作家強納森‧拉森的傳奇故事。(美聯社)

「倒數時刻」是由目前百老匯「頂流」演員林-曼努爾‧米蘭達（Lin-Manuel Miranda）執導、講述百老匯劇作家兼詞曲創作者強納森‧拉森（Jonathan Larson）傳奇人生的電影。

1990年，強納森在紐約一個咖啡店打工維生，支撐著他創作音樂劇的夢想。這個年輕創作者即將年滿30歲，多年來一直追求音樂劇創作夢想的他，眼見身邊好友放棄夢想轉行「腳踏實地」賺錢過日子，女友蘇珊也不想為了他的夢想而犧牲自己的人生規畫，強納森一邊焦慮一邊繼續創作。

他的處女作在小範圍試演後獲得專業人士肯定，但他期望的成功並沒到來。在經紀人告訴他創作者的命運「只有不停寫下去」後，強納森帶著夢想與壓力繼續創作。

安德魯加菲爾德在「倒數時刻」中又唱又跳，展現多才多藝。(Getty Images)

事業漸漸起色的他，在1996年新作首演之際，卻意外因大動脈瘤破裂而死，那時離他36歲生日只有10天。強納森新作名叫「吉屋出租」（Rent），演出後大獲成功，拿下四座東尼獎（The Tony Awards）。時至今日，該劇已成經典劇目。

安德魯加菲爾德在「倒數時刻」中飾演強納森，除演繹出年輕創作者的激情、痛苦和焦慮之外，還又唱又跳，展現多才多藝的一面。他在2017年憑借「鋼鐵英雄」（Hacksaw Ridge）獲得奧斯卡最佳男主角獎提名。

「倒數時刻」在頒獎季獲得82個提名和11個獎項，安德魯加菲爾德也拿下金球獎電影類音樂／喜劇片最佳男主角獎，有望爭奪奧斯卡最佳男主角獎。

最佳導演／史匹柏挑戰歌舞片

「西城故事」改編自1957年在百老匯上演的音樂劇。(美聯社)

鮮少涉獵歌舞題材的史蒂芬史匹柏在2021年拍了部「西城故事」。「西城故事」是1957年在百老匯上演的音樂劇，1961年，傑羅姆‧羅賓斯（Jerome Robbins）和勞勃‧懷斯（Robert Wise）兩位導演將這部音樂劇改編成電影。該片上映後獲得第34屆奧斯卡金像獎11項提名，最終拿走10個獎項，包括最佳影片和最佳導演獎。

史蒂芬史匹柏在「西城故事」展現對歌舞片的駕馭能力。(Getty Images)

「西城故事」簡單來說，就是1950年代曼哈頓西部貧民區兩個幫派背景下的羅密歐與朱麗葉的故事，史匹柏版的「西城故事」內容與原作沒多少區別，看點在於欣賞這位導演如何展現他對歌舞片的駕馭能力。在第79屆金球獎中，該片獲得了電影類最佳音樂／喜劇片獎，史匹柏也獲得金球獎最佳導演獎提名。

最佳國際影片／村上春樹助攻「在車上」

「在車上」是改編自日本知名小說家村上春樹的作品。(美聯社)

奧斯卡最佳外語片獎已改名為最佳國際影片獎，第94屆奧斯卡最佳國際影片獎短名單中，日本導演濱口龍介執導的「在車上」成功入圍，該片被業界認為一定能進入正式提名名單，且還是頭號種子選手。

導演濱口龍介的「在車上」入圍最佳國際影片獎。(美聯社)

「在車上」改編自村上春樹的短篇小說集「沒有女人的男人們」，故事講述中年舞台劇演員兼導演家福（西島秀俊飾）發現妻子（霧島麗香飾）的一次出軌，他什麽都沒說，一如既往地與妻子生活下去。妻子突然離世，這個秘密成了家福的心結。此後，家福準備契訶夫（Anton Chekhov）的「凡尼亞舅舅」（Uncle Vanya）話劇演出，劇場為他雇用一位女性司機渡利（三浦透子飾）。在每天開車接送過程中，家福漸漸向渡利敞開心扉。

該片在第74屆坎城影展中拿下主競賽單元最佳編劇獎，在好萊塢頒獎季中也拿下多個影評人協會獎，金球獎電影類最佳影片也頒給該片。村上春樹至今沒拿下諾貝爾文學獎，但這部改編自村上春樹作品的電影，有很大機會拿下奧斯卡「小金人」。（取材自信息時報）