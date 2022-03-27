社會傳真／與新冠共舞的抗疫英雄 (下)

疫情期間，無數像葉醫師一樣的醫護人員堅守在抗疫最前線。（作者提供）

正如葉醫生再三肯定的：mRNA疫苗 對防止新冠感染、重症和死亡非常有效。 美國的疫情 也曾隨著疫苗接種的推進，於去年5至7月間明顯好轉。那時，全美各地陸續重新開放，人們迫不及待地摘下口罩，走進酒吧與久違的家人朋友狂歡，奔向旅遊景點享受自然風光。 葉醫生也忙裡偷閒，和先生一道去了歐洲義大利等國度假，歲月彷彿已經回到了往日的靜好。

然而，好景不長，隨著傳染性和致病性更強的新冠變異株Delta病毒的傳入和蔓延，加上許多人不願接種疫苗，美國很快又陷入了新冠疫情的深淵。去年8月，感染、住院和死亡人數節節攀升，均創新高。不僅如此，由於南方美墨邊境大量難民及無證移民的湧入，輸入性新冠病例數猛增，這對在地處美墨邊境醫院工作的葉醫生及她的同事來說，更是雪上加霜，用她自己的話來說，每天在急診連續不斷地工作12小時，毫無例外看的第一位病人是新冠病孩，最後一位也是新冠患者， 整天與新冠病毒相處，下班回到家裡已是精疲力盡。

症狀不同 卻了然於心

以下是葉醫生於2021年8月11日在朋友圈裡發的晚班工作紀錄：昨晚共看的50多個病人，其中有7位新冠病孩，他（她）們的具體病史及處理如下：

第一例是一位一歲半的小男孩，他媽媽帶著他從宏都拉斯剛偷渡過了美國邊境，邊境員警截住母子倆後，發現他們正生病發燒，便直接把母子倆帶到我院急診。我接診孩子時，發現小傢伙病得不輕，有高熱、呼吸困難、低血氧等症狀，最後診斷為新冠和呼吸道合胞病毒（RSV）雙重感染引起的肺炎，併有嚴重的中耳炎。開始給氧、抗菌素和呼吸治療，然後收入病房繼續治療。

第二例是一位八個月大的小胖女嬰，今天早上開始嘔吐，共吐了十多次，父母晚上將她帶到急診室。我看過病人後，考慮孩子的嘔吐可能是腸道梗阻引起，立即行B超檢查，果然發現腸套疊，這是 引起嬰幼兒腸梗阻的常見原因之一。奇怪的是，小孩新冠核酸檢測 陽性，這是我最近見到的第二例小孩患腸套疊併新冠感染。新冠感染是否與兒童腸套疊有關？需要查文獻並進一步觀察。外科會診後，將孩子收入外科進一步觀察處理。

第三例是一位16歲的肥胖男孩，體重100公斤，除此之外，他無其他既往病史，一直很健康，並且是學校橄欖球隊球員。他於12天前被診斷為新冠感染，昨晚因為喉嚨痛、心前區疼痛、腹痛、嘔吐症狀加重併呼吸困難，被父母帶來急診。我看過病人並進行對症處理後，指示護士抽血做生化檢查，結果發現他的血糖600多，血PH只有7.1，符合典型的糖尿病酮症酸中毒，患者立即收入ICU進一步處理。

第四例是一位13歲的男孩，因發熱和右下腹疼痛來急診，很快確診為新冠感染併急性闌尾炎，孩子收入院手術。

第五例是一位4歲小女孩，因高熱、腹痛和嘔吐帶到急診。孩子的母親說全家五口正感染新冠，都有咽喉痛和咳嗽。小女孩的症狀最重，所以帶來急診。孩子新冠核酸檢測陽性，這是我意料之中的；胸片顯示無肺炎表現。給氧、輸液和降溫等對症處理後，孩子症狀明顯好轉回家。

第六例是一位年僅兩個月的嬰兒。母親說孩子一直很好，直到10天前去家庭醫生診所體檢並打了常規疫苗後，開始出現不適，先是發熱，隨後鼻塞，昨晚開始呼吸困難，所以帶來急診。我去看孩子時，孩子被咳嗽和呼吸困難折磨得令我心疼。我研判是新冠肺炎，並立即做核酸檢測和拍X光胸片，證實了我的判斷。給孩子吸氧及擴支氣管等治療後，孩子症狀改善，收病房進一步治療。

天天打交道 不怕病毒

第七例是一位16歲的女孩，有趣的是，她的主訴不是咳嗽發燒而是焦慮不安和手不停地發抖。她到急診室的時候，我發現她體溫攝氏39度，心跳每分鐘129次，稍許咳嗽；胸片正常，沒有肺炎表現，氧飽和度也正常，但核酸檢測陽性，確診為新冠感染。對症處理後，她的症狀明顯改善，被送回家休息。

從上面的紀錄中，我們可以看到去年夏天葉醫生在急診室忙碌的場面和身影。用她自己的話來說，天天與新冠病毒面對面、手握手，唯一與病毒相隔的僅是一個口罩，情況緊急時，連戴N95口罩都來不及，只戴普通外科口罩上陣。

我曾忍不住問葉醫生：「現在全世界談新冠病毒、尤其是Delta病毒色變，美國毎天都千餘人死於新冠，你天天與新冠打交道，怕不怕？」她用堅定的口吻答覆我說：「起初怕過，現在不怕了，一點也不怕，因為我知道新冠奈何不了我。」我沒有問葉醫生為什麼，因為我知道她在與新冠病毒共舞一年多以後，對病毒的習性及其引起的疾病有了更清楚的認識，對處理新冠引起的問題也有了豐富的經驗，而且，她也看到疫苗的作用，所以她的自信是有理由的。

醫師也染疫 遲早的事

農曆年期間也就是今年2月3日，透過微信視頻向葉醫生拜年，她正和先生在住處附近的海邊划船釣魚。我正要誇她精神不錯，她連忙告訴我：「我感染過新冠了。」我有點不相信自己的耳朵，便問她誰感染了新冠？她又說了一遍：「我剛剛感染過了」，我聽後脫口問道：「你怎麼會感染？！」

我是不應該為葉醫生感染新冠而大驚小怪的，相反地，她要是不被感染，倒該感到意外。自去年感恩節傳染性數倍於Delta的變異病毒Omicron登陸美國後，迅速於今年一月中旬到達高峰，全美每天感染人數達一、兩百萬人，連身邊不少同事都感染過了。葉醫生天天工作在Omicron的包圍之中，被感染應該是遲早的事。

去年聖誕節，葉醫生曾提到，九月份Delta病毒疫情高峰過後，兒科急診新冠病人明顯減少，到十月時，幾乎沒有孩子因新冠來急診室就醫，一直到聖誕節前2-3周，她都慶幸沒有見過新冠病人了，以為可以太太平平、開開心心過個聖誕節。哪知隨著聖誕節的來臨，迎來的不是節日的祥和與美好，而是如洪水猛獸般的Omicron疫情。

聖誕節前夕，三分之一以上來急診的孩子新冠檢測是陽性，她每天上班要接診和處理近20名新冠患者。用葉醫生的話來說，是「一夜又回到了解放前」。令她稍感慰藉的是，由於疫苗的作用及病毒本身毒力的下降，Omicron病毒引起的症狀，明顯輕於以往Alpha和Delta病毒，其臨床表現更像流感，即主要為上呼吸道症狀，如咽喉疼痛、咳嗽、發熱甚至伴高熱驚厥、厭食、嘔吐、腹瀉、乏力和頭痛等，但肺炎伴呼吸因難很少見，絕大多數患兒無需住院治療，僅需在急診室經對症處理，症狀改善後便可回家休息，一般一周後自行好轉痊癒。

不過，有極少數小孩因Omicron病毒感染而導致阻塞性喉頭炎（Croup）， 即因病毒感染上吸道喉部聲帶，導致聲帶局部腫脹，引起睡眠時上呼吸道阻塞。這些孩子往往於半夜因呼吸困難被送來急診，令人欣慰的是，激素如地塞米松，對新冠病毒引起的Croup非常有效，可立即消炎並緩解呼吸困難，患者一般也無需住院。

也許正是因為病人的症狀輕，包括葉醫生在內的急診室醫護人員都放鬆了防護，接觸新冠感染患者時，不但不穿防護衣，甚至只戴普通外科口罩。葉醫生說她曾經同時雙手抱過六個新冠小嬰兒，小孩的口水流到她的肩上。與新冠患者的長時間密切接觸，應該是葉醫生被感染的主要原因。

不過，葉醫生認為她被感染的主要原因，是因為沒及時打第三針疫苗。她是2020年9月於Moderna mRNA疫苗第三臨床試驗時打的第二針疫苗，至今一年有餘，抗體的滴度可能衰落殆盡了。令葉醫生感到慶幸的是，儘管她與先生每天同食同寢，甚至在她確診新冠後，軍人出身的先生仍堅持要有福同享、有難同當、同生同死，拒絕了葉醫生的隔離要求，夫妻倆仍和平常一樣密切接觸，但她先生始終沒有被她傳染，兩次核酸檢測均陰性。葉醫生認為她先生之所以沒有被傳染，如果不是老天爺的眷顧和厚愛，那一定是因疫苗保護，因為她先生打第二針的時間比她晚半年。

醫院缺人手 帶病看病患

兩年來葉醫生診治過許多許多新冠病人，對新冠診治有了豐富的臨床經驗，可以憑病人病史和症狀對新冠及其併發症作出準確的判斷，所以，當她於1月16日開始感覺咽喉部不適時，她有預感自已在劫難逃，十有八九中招了。果然，她的咽喉部不適一天比一天嚴重，至20日發展為針刺一樣痛和燒灼感，令她感到非常不舒服。因此去做了核酸檢測，不出所料，結果顯示陽性。

正如葉醫生不久前在微信朋友圈說過的：「直覺和經驗告訴我，凡是沒有感染過新冠的人，遲早會被感染；感染過了可能會再感染，打了疫苗的也可能會感染。」兩年多來，葉醫生一直在診斷和治療新冠病人，終於自己也感染了，也算是應驗了她的直覺與經驗。

經歷過兩年多的癘風疫雨的葉醫生，早就不懼新冠，她從容面對自己感染新冠的現實，首先想到的是自己應該居家隔離。一想到要在家隔離休息，她突然覺得新冠病毒之所以感染她，可能是心疼她這兩年太累了，要她歇歇，因此不禁有些激動。然而，她激動得太早了。當醫院的管理層得知她僅僅有上呼道症狀時，告訴她現在因感染在家隔離的醫生太多，無人頂她的班，要她「輕傷不下火線」。想到醫院的因難，葉醫生只好同意帶病堅守陣地。

1月21日晚，生著病的葉醫生照常上通宵晚班。臨上班前，她服了同事給她的地塞米松，果然效果立竿見影，咽喉痛很快緩解了許多。她又穿戴全套防護裝備，抖擻精神鏖戰了一整夜。22日下班休息一天後，她覺得自己無不適，23日晚繼續上通宵晚班。那天氣溫驟降，晚上急診室爆滿，她馬不停蹄地看了40多個病人，其中一大半是新冠感染的嬰兒、有的還不足一個月大，她小心謹慎地處理了每一個病娃。

那天下半夜，她一直抱怨醫院的空調太冷了，直到下班回家後，才明白自己可能要發燒了，用體溫計一測，果然攝氏39度；同時感覺疲憊和頭痛。醫院終於同意葉醫生休息了。在接下來的一周內，她一直有間斷性低燒、頭疼、乏力，不過，一直無呼吸困難和低熱血症。

在先生的精心照顧下，葉醫生挺過來了，於1月30日完全恢復正常。現在她又開始與先生在海邊揚帆垂釣，笑談新冠感染的經歷。

農曆新年，收到葉醫生發來虎年恭賀和祝福，她還高興地說：「我又回到工作崗位了，奇怪的是，我來了，可新冠病毒走了，這兩天急診室竟無新冠病人」，她充滿信心地說：「就要春暧花開了，這個春天一定會很美！ 很美！」

血肉之軀 築堅強防線

自兩年前新冠疫情爆發以來，殘酷的病毒肆虐著美國，疫情一浪高過一浪，不斷衝擊著美國的醫療系統。然而，成千上萬像葉醫生這樣的老兵，還有像她兒子那樣的新兵，以醫者的仁愛之心和獻身精神，憑著醫療技術，用自己的血肉之軀，築起抗擊新冠疫情最堅強可靠的最後一道防線。兩年多來，他們不但守住了這道防線，而且已讓它變得越來越強。廣大的醫護人員給予了每一位需要治療的新冠病人應有的治療，挽救無數人的生命，讓他們恢復了健康、獲得了新生。

疫情剛爆發不久，民眾自發地在各醫院門口插滿了「謝謝」和「你們是英雄」的牌子，以表達對工作在抗疫戰線的廣大醫護人員的感激和讚美。我們醫院連接馬路兩邊病房的天橋玻璃牆上，至今貼著「英雄工作於此」巨幅標語，每天開車上班時，遠遠地就能看見這幾個巨大的字。我相信醫護人員、尤其是像葉醫生一樣戰鬥在抗疫最前沿的醫護人員，當得起「英雄」的稱號，也無愧於這個稱號；我也相信像葉醫生這樣平凡的醫護人員的事蹟，值得澆鑄於青銅器上、鉻刻於大理石上、鐫於木板上，永世長存；我更相信，當他（她）們的事蹟在世上流傳之時，幸福之年代和幸福之世紀亦即到來。