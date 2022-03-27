藥草養生術／春天養肝 蒲公英葉入菜 玫瑰精油泡澡

蒲公英葉入菜，是養肝好食材。（圖作者提供）

春天不僅是一年之計，更是調養生理機能的關鍵時機，尤其是有乳癌、乳房肌瘤、子宮肌瘤、內膜異位等相關疾病者，更是要注意春天的養生，尤其是春三月的養生之道。

「黃帝內經」《素問·風論》曾經提到：「風者；百病之長也，至其變化乃生他病也。」春季的氣溫常乍暖還寒，像我居住的華盛頓州今年二月同時經歷史上最高溫的二月，但月底時又來場急雪，因為氣溫變化快，人體來不及調適，所以春天時常有人會有喉嚨不舒服、突然咳嗽及過敏 氣喘、情緒波動的情況。

脾虛肝鬱易春困

五行中，春天屬肝，肝臟功能不協調時，很多人會覺得春天體乏愛睡覺，這是因為「春困」，未好好照顧肝臟功能，容易身體產生囊腫及皮膚癢，進而會影響脾的功能，造成營養運輸不順，脾主要與免疫及造血系統有關，因為脾喜燥惡濕如果脾運化受阻，就容易產生濕氣，頭昏想睡覺，有上述的春困的現象。

所以有皮膚過敏及身體腫瘤 的人，尤其要在一年之計養肝。此時的養生步調，最好晚上10點半至11點入睡，早上6點半至7點起床，才不會肝火上升，適度的健行、伸展、太極及瑜伽，勿運動過度造成大汗淋漓而耗損元氣，即勿傷津耗氣。

經過寒冬，因為冬季時攝取較多重口味料理(像冬天食用火鍋及麻辣鍋)且高鹽、高脂肪等食物，所以到入春天時，容易有清宮劇時常提到的「乏了」發懶現象，提不起活力、精神倦怠，西方香藥草中有些香草屬於調補類「Tonics」，能夠有益滋養器官及促進內臟的健康活絡。

香藥草自然療癒講求四季的調和，各季節重視的調養重點分別如下：春季—肝臟；夏季—心臟及大小腸；秋季—肺部、呼吸道與胃；冬季—腎臟及內泌等。各季分別有代表植物，例如春天是蒲公英(Dandelion)；夏天是玫瑰果(Rose hips)；秋天是香蜂草(Lemon Balm)；冬天是蕁麻葉(Nettle)。

在西方香藥草療癒的概念中，春天最重視排毒養生，此時所有植物嫰葉抽出新芽，可以將這些嫰葉直接入菜，用蒸煮、水燙或直接加入沙拉中，例如蒜苗、蒲公英葉、紫羅蘭葉及花(violet)、藥蜀葵(marshmallow)、車前草(plantain)。此時美國銷售很多新品種的紅梗蒲公英葉，葉長與菠菜相近，我會將它與新鮮柳橙、莓果一起做成沙拉，減少蒲公英葉的苦味。

疏肝理氣泡澡法

同時下面教大家春天疏肝理氣的泡澡法。

1. 準備一大匙有機玫瑰花瓣。

2. 兩滴奧圖玫瑰精油，真正的奧圖玫瑰精油在低溫 約廿度以下時會呈凍狀。

3. 三滴伊蘭精油 （或苦橙葉精油）。

4. 精油助溶劑20滴 （讓精油充份與水溶合）。

5. 瀉鹽一大杯。

6. 混合上述所有東西，泡澡15分鐘，會覺得十分緩和疲勞，皮膚也會覺得更新。

(作者為美國藥草師學會AHG首位華人董事、美國及英國註冊芳療師、美國註冊藥草師及蒙大拿大學園藝師、Rosemary Garden 迷迭香花園創辦人)