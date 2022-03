電影世界／「天鵝輓歌」為了守護摯愛複製自己

編導班傑明克萊瑞《天鵝輓歌》中,讓複製人交接原生人的思想、性格、夢幻、記憶、潛意識、愛好等等。(劇照)

科技日新月異,試管嬰兒當年引起的震撼,至今看來大驚小怪。人工智慧持續發展,作家把克隆人,也就是複製人編入主角的故事,已經不稀奇了。我看過兩部反應多面的電影 《月球漫遊》(Moon, 2009)和《別讓我走》(Never Let Me Go, 2010)。前片是個可憐人,奈何被企業公司不斷克隆以後,待在月球挖氦 (Helium 3),來提供地球能源;後片存在著三個年輕複製人,活下去的目的只為捐獻器官給別人。

今天看的新片《天鵝輓歌》(Swan Song),內容大大不同,本尊對自己的複製品讓步,因為對方會延續生命,跟自己鍾愛的家人共存。所以兩「人」平等,可以談判、討論未來。編導班傑明克萊瑞(Benjamin Cleary)創作了這部科幻電影,讓複製人交接原生人的思想、性格、夢幻、記憶、潛意識、愛好等等。

飾演主角卡梅隆(Cameron)的馬赫夏拉阿里(Mahershala Ali)演技嫺熟。初期演過《星火燎原》(The Hunger Games:Catching Fire, 2013)。他人高馬大,打鬥戲虎虎生風,像個羅馬士兵,非常搶眼。2017年的《月光下的藍色男孩》(Moonlight)還有2019年的《幸福綠皮書》(Green Book)皆讓他過足戲癮,連下兩城奧斯卡 最佳男配角獎。

不捨妻兒 複製人當替身

劇中卡梅隆得了絕症,命在旦夕。他實在捨不得妻子與兒子,於是與一家科技公司簽約,樂觀的史考特大夫(Dr. Scott,葛倫克蘿絲Glenn Close飾) 從此掌握了卡梅隆的命運。在生死攸關之際,卡梅隆輾轉反側,一會兒願意,一會兒反悔。鏡頭透過特殊處理,卡梅隆和名叫傑克的克隆人,出現於同一個鏡頭。

儘管外在物質改進了:街頭有無人車、玩耍有立體遊戲機;還可藉著隱形眼鏡,將身體的動向傳出去;人的天性卻仍然不變,譬如世界就算是井然有序,天生凡人還是偶爾粗心大意:卡梅隆混淆了火車販賣機的零食,把對座客人點的巧克力據為己有,還「大方」請那客人吃。巧的是他看她一眼就著迷,卡梅隆不留心犯的小錯使兩人結緣。美術設計師卡梅隆娶了音樂治療師波比(Poppy, Naomie Harris飾)。幾乎是王子與公主的理想結局。

人類不變的是情感,美麗新世界處處方便乾淨,服裝設計流線利落,世人適應力強,而濃厚之親情仍延續舊世界。卡梅隆在妻子正懷了第二胎的時候,癲癇症發作。晴天霹靂,發現自己來日不多,他決定找個替身,神不知鬼不覺中,為他作愛妻疼子的男人。

這是馬赫夏拉阿里獨挑大梁,以主角身分問鼎金像獎的戲。連大咖葛倫克蘿絲都來參一腳:克蘿絲演得冷靜優雅,作個第三者史考特大夫,除了醫療過程,還得穩穩抓住卡梅隆的心理演變,為他分析利害。史考特醫生同一時刻面對原生人與克隆人,等於克蘿絲挑戰馬赫夏拉阿里,兩個演員合作飆戲。

另外還有個第三者凱蒂(Kate),以過來人的身分作卡梅隆的參謀。演凱蒂的是林家珍,就是藝名Awkwafina的亞裔 女星。師姐、師弟坐在一個孤島的岸上吹海風,同乃天涯淪落人,隔著海觀望紅塵樓閣。凱蒂通過視訊,不干擾地遠眺她的替身,為自己打理世間瑣事,了無遺憾。她離世以後,骨灰被卡梅隆撒入海裡。

兩「人」必須共處一個星期,卡梅隆瞞著家人,再到類似世外桃源的孤島上,見證自己的分身從夢中甦醒。他雖然心如刀割,但在理智思考後,肯定了原來的計畫。起床的傑克此時還能自覺是個克隆人,按著人的本性,他有私心鳩占鵲巢;相反地,卡梅隆當然不甘精心經營的人生就此結束。有一項弔詭:傑克還不知道,在卡梅隆真正放棄以後,他夢中醒來就成為卡梅隆,不再是什麼傑克。

人可複製 絕症卻仍束手

從孤島坐車經過的橋,很像華人民俗所謂的奈何橋。科技專家的技術猶如孟婆湯,讓傑克喝下,繼續作個卡梅隆,忘記他是替身;卡梅隆病入膏肓之際,依舊要飽吸最後一口氣,回去看最後一眼,唱終結的輓歌,跟沉睡的妻兒道別,而非說再見。有意味的是,家中的愛犬耳目清醒,頭回見到傑克,便知道他是個冒牌貨,對著他猛吠提防;但這次牠左右搖頭,看見一模一樣的兩個人,嚇得夾著尾巴,逃之夭夭。

說實話這是部包裝精美的片子,即使談到人間的另一個境界了,內容卻有些不食煙火,琢磨地不夠深。科幻片的編劇往往自圓其說,第一個進入我腦海的疑問是:世人複製萬物之靈已經沒問題了,為什麼絕症依然無藥可醫?