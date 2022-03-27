醫藥短波／乳房X光出現鈣化點，嚴重嗎？

婦女常在接受乳房X光攝影時，對影像中出現白點感到焦慮。事實上這個白點就是鈣化點，主要是因為乳腺管或乳房細胞發炎後的殘留、或者是細胞凋零的沉澱甚至於因為癌細胞的存在而形成的。只有在乳房X光片上會顯示出來，其他超聲波甚至於核磁共振掃描都不會出現。

一般乳房鈣化是良性的，然而有時卻表示是早期的乳腺癌。

那麼如何分辨良性或惡性乳房鈣化點呢？

根據分析調查，良性乳房鈣化點的形狀多為圓形、茶杯型，在分布上比較均勻或對稱。惡性乳房鈣化點，則常有不規則的外型，如出現分岔形狀、缐形、沿著乳腺管分布等。

是因為食物中鈣含量太高了嗎？

這些鈣化點與日常生活中的高鈣食品沒有關係。

鈣化點會自己消失嗎？

鈣化點有如衣服上永久的髒污，不會自己消失，只會年年沒有變化的出現，或者越來越多，要不然就是做微創或手術 把它除掉。

鈣化點有毒嗎，會不會變乳癌？

乳房中的鈣化點只不過是新陳代謝的痕跡，本身並沒有毒，也不會自己變成乳癌。只是有85%到90%的原位癌（0期乳癌）在早期以鈣化的形式出現。而原位癌發現之後的治癒力是百分之百。

目前美國疾病防治中心提倡50歲女性每年做一次X光乳房檢查，若發現了可疑的鈣化點，需要加做到放大或局部檢查，約有¼的病人還需做切片活檢。目的是及早發現與乳腺癌相關的潛在存活期間不正常的細胞。所以女性都應該正視乳房健康，積極接受乳房的篩檢。

真的能夠打針來減肥嗎？

根據世衛組織的數據，肥胖 在全球各地普遍存在，而且在1975年以來，肥胖率幾乎增加了兩倍還不止，而且無聲無息地增加了許多嚴重健康疾病的風險，如糖尿病、心臟病、高血壓、中風、關節炎、不孕症、膽囊炎以及抑鬱症等等，包括高達一百多種有關的疾病。

在治療肥胖症方面已經有各種各樣的藥物和偏方，甚至胃繞道手術等，卻也無法真正解決問題。

令人興奮的是食物藥品管制局已在去年批准了一種近乎神奇的瘦瘦針注射療法。

瘦瘦針是什麼樣的 ？

事實上是一種腸泌素，可以幫助調控身體血糖 ，分擔胰島素的作用，在減少升糖素時，穩定血糖，延伸到減輕體重的效果。商品名為WEGOVY。

怎麼使用呢？

目前FDA建議每天自己在家注射一次，因為這種藥劑開始是應用在血糖控制方面，所以施打方式跟打胰島素很像而且簡單。

怎麼知道有效呢？

在2021年，一項大規模針對1961人體重平均指數在37.9(過分肥胖）的志願者，做了一年半的臨床追蹤研究，結果發現注射組，體重幾乎平均減輕14.9%，而對照組只減輕了2.4%。

使用瘦瘦針很快達到目標後，一旦停用會胖回來嗎？

理論上來說，一旦停止注射藥物，身體自己的保護機制，會產生飢餓感而且增加食欲。最好在使用注射藥物的時候同時搭配健康飲食和適當運動，讓身體習慣這種體重是正常的，才能減少復胖問題。

人人都能打這種針嗎？

雖然沒有很大的副作用，但是FDA也還是建議孕婦、肝腎功能不佳者、18歲以下75歲以上、家族有甲狀腺癌病史的人不要選擇瘦瘦針作為減重方法。