大仁說財經／香水價升 消費需求無關通膨

Baccarat Rouge 540是熱門精品香水之一。（購物網站）

近日高檔香水的價格飆升，達到了高級香水通常從未曾達到的水平。但不要怪罪於通膨上升，其背後原因其實更偏向與壓力和不確定性高的消費者行為有關。

根據市場研究公司NPD的最新數據，與2020年相比，2021年香水的平均零售價格上漲了15%，是前兩年平均5%漲幅的3倍。

NPD副總裁兼美容業顧問詹森(Larissa Jensen)表示：「它背後的原因不一定是總體通脹。在新冠疫情 期間，我們開始看到這種成長趨勢，消費者總是願意採購更多優質香水。」

香味讓我們逃離現實

她說，「我們推測，在生活困難時期，人們希望用較少的精品來犒勞自己。」「氣味可以讓我們逃離現實，即使只是暫時的去體驗不同的情感。」

美國購物者為食品、家具、衣服、鞋子和汽車 等各種產品支付更多費用。美容和其他自我保健購買也不例外。

由於對更貴的淡香精需求強勁，香水銷售在疫情期間蓬勃發展。淡香精含有更高比率的香油，在使用時香味就可以持續更久。不包含家居香氛在內，去年香水的銷售額比2020年飆升了52%。

統計顯示，在這個類別中，價格超過175元的香水在2021年的銷量增加了1倍多。

知名香水製造商雅詩蘭黛(Estée Lauder Companies)集團總裁拉費瓦莉(Stephane de La Faverie)表示，這股趨勢明顯反映在其銷售中。

她同時也是雅詩蘭黛和AERIN的全球品牌總裁，負責監督該公司的知名香水組合，包括Jo Malone London、Le Labo和By Kilian以及雅詩蘭黛香水和AERIN香水。對精品香水的需求主要來自消費者的推動，他們想要一種獨特的香味，並採用更精緻的成分製成。

拉費瓦莉說：「我們非常樂觀地認為，由於令人興奮的創新、擁抱這類新香水市場以及消費者總是想要在他們的生活中擁有一點精品，人們對精香水的興趣將持續下去。」

消費者傾向高檔香水

她說，隨著消費者越來越傾向高檔的香水，該公司正試圖提出優惠措施來鼓勵購買，例如提供試用品、贈送小禮物以及經由虛擬諮詢以客製化方式與顧客互動。

這也是香水訂閱服務商Scentbird採用的一種策略，該公司向其45萬名訂閱者發送豪華香水噴霧瓶試用品，價格為每月15.95元。這個想法是幫助購物者在選擇購買正品前找到最適合自己的完美香水搭配。

該公司負責業務發展、商品和批發的資深副總裁歐尼爾Bettina O'Neill)表示，Scentbird的訂戶在疫情爆發的第一年2020年就較2019年增加了50%。

歐尼爾說：「我們了解到，由於疫情限制，越來越多人呆在家裡，他們正在尋找讓自己感覺良好的方法。」他們為自己購買香水，為自己的家購買香薰蠟燭和香氛。」

她解釋，高級香水通常含有更高濃度的香油，並使用更昂貴的原材料，因此隨著需求飆升，生產成本也會飆升。

歐尼爾說，「香奈兒5號就是其中最著名的例子之一。它其中一種成分是一種稀有的花朵。」「另一款熱門的高級香水是Baccarat Rouge 540」，是由法國精品香水品牌Maison Francis Kurkdjian設計，最初是為水晶知名品牌Baccarat而設計的。

這款香水2.4盎司瓶裝售價在300元以上，而6.8盎司瓶裝更是超過600元，其中含有茉莉花和藏紅花等昂貴成分的混合物。如果用Tiktok作為受歡迎程度的指標，#baccaratrouge540在平台上的瀏覽量為1.241億。

NPD的詹森表示，隨著消費者現在為日常必需品支付更多費用，對高價香水的需求是否會持續還有待觀察。

她說，「我們預計它不會以如此強勁的速度繼續成長。」並補充說NPD可能會看到精品香水類別熱潮將趨於平穩。